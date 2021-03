Asianajajat pääsivät tapaamaan Aleksei Navalnyia – Oppositiojohtaja on esitutkintavankilassa Vladimirin alueella

Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on tällä hetkellä Koltšuginon kaupungin esitutkintavankilassa Vladimirin alueella Moskovasta koilliseen.

Navalnyin asianajajat pääsivät viimein tapaamaan asiakastaan.

Navalnyin olinpaikasta on ollut epäselvyyttä sen jälkeen, kun hänet viime viikolla siirrettiin pois Matrosskaja tišinan esitutkintavankilasta Moskovasta.

Aiemmin hänen kerrottiin jo päätyneen Pokrovin rangaistussiirtolaan Vladimirin alueella.

Navalnyin olinpaikasta kerrottiin tämän Twitter-tililllä.

Алексей находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Сегодня с ним встретились его защитники. Он в отличном настроении и передает всем привет — Alexey Navalny (@navalny) 3. maaliskuuta 2021

– Tänään hän tapasi asianajajansa. Hän on erinomaisella tuulella ja lähettää kaiklle terveisiä, tviitissä kerrotaan.

Navalnyin asianajaja Vadim Kobzev kertoo omassa tviitissään Navalnyin oloista vankilassa.

Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) 3. maaliskuuta 2021

Kobzev kertoo tviitissään, että Navalnyi on karanteenisellissä. Hänen kanssaan siellä on kaksi ihmistä. Asianajajan mukaan Navalnyi on täysin eristyksissä eikä saa kirjeitä. Sellissä ei ole mitään paitsi televisio.

– Ei ole jääkaappia, ei edes teepannua, Kobzev kirjoittaa.

Kobzev kertoo myös, että Navalnyi ja hänen sellikaverinsa eivät voi ostaa mitään vankilan kaupasta. Esitutkintavankilan työntekijöiden mukaan kirjapito sanoo, että tilillä ei näy rahaa.

Venäjän vankeinhoitolaitos FSIN pitää vankien kuljetuksen salassa. Omaiset ja asianajajat saavat tiedon vangin olinpaikasta usein vasta tämän saavuttua perille.

Aiheesta aiemmin:

Lähteet: AFP, Reuters