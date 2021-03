Rauman telakalla testataan karanteenista töihin palaavia – jälleen 16 uutta koronatapausta

Telakan työvoimasta jo yli kolmasosa on saanut koronatartunnan.

Rauman telakalla on todettu taas uusia koronatartuntoja. Tiistaina otetuista 235:stä näytteestä pn löytynyt 16 tartuntaa. Maanantaina tartuntoja todettiin 54.

Näytteitä on otettu niiltä työntekijöiltä, jotka ovat palaamassa töihin telakalle kahden viikon koronakaranteenin jälkeen.

Kolmasosalla työntekijöistä tartunta

Rauman telakalla on nyt todettu 340 koronatartuntaa, eli yli kolmasosa telakan työntekijä on saanut tartunnan. Tauti on levinnyt erityisesti telakan alihankkijoiden ulkomaisen työvoiman parissa.

Satasairaalan arvion mukaan 10–15 prosenttia tartunnoista on saatu työntekijöiden kotimaissa, loput ovat levinneet telakalla, työntekijöiden yhteiskuljetuksissa tai ahtaissa asuinoloissa. Noin 800 telakan työntekijöistä on ulkomaalaisia.

Telakkayhtiö RMC on tiukentanut alihankkijoiltaan vaatimaansa koronatestausta ja turvatoimia. Telakka-alueelle ei ole tällä hetkellä asiaa ilman negatiivista koronatestiä.

