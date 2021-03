Herätys: Kisa kuntavaalien kärkipaikasta kiristyy, lähihoitajaopintoja tarjotaan syrjäseuduilla verkossa, SpaceX räjähti taas

SDP:n etumatka perussuomalaisiin ja kokoomukseen kutistunut

Ylen kuntavaalimittauksessa SDP:n etumatka perussuomalaisiin ja kokoomukseen on kutistunut. Kaikki suurimmat puolueet ovat hieman menettäneet kannatustaan, ja suurin nousija on vasemmistoliitto. Keskustan kannatus junnaa paikoillaan, ja myös vihreät on alamaissa.

Syrjäseudulla lähihoitajan tutkintoon houkutellaan verkko-opinnoin

Kerttu Heikkilä aloitti lähihoitajan opinnot, kun tarjolle tuli verkko-opintoina toteutuva tutkinto. Pasi Tapanainen / Yle

Tuhansien uusien lähihoitajien tarve on saanut koulutuksen järjestäjät kehittämään opetusta, joka tavoittaisi alasta kiinnostuneet syrjäseutujen asukkaat. Eri puolilla maata on jo aloittanut useita lähihoitajaksi opiskelevia ryhmiä, jotka suorittavat suuren osan tutkinnostaan verkossa. Yksi heistä on 30-vuotias perheenäiti Kerttu Heikkilä. Häntä kiinnostaa hoitotyö, mutta ei opintojen perässä autoilu.

SpaceX:n kolmaskin testilento päättyi räjähdykseen

SpaceX on testannut prototyyppiään Etelä-Texasissa. Jose Romero / SpaceX

Yhdysvaltalainen avaruusyhtiö SpaceX näytti saaneen vihdoin prototyyppirakettinsa testilennon ongelmitta maaliin, mutta kolmaskin yritys päättyi lopulta räjähdykseen varhain torstaina Suomen aikaa. Raketti räjähti maassa pian sen jälkeen, kun sen ensin uskottiin laskeutuneen onnistuneesti. Yhtiö toivoo lähettävänsä rakettinsa vielä joskus Marsiin.

Lähde: STT-Yle

Hongkongin kuritusta, loppu villieläinten syömiselle – näitä päätöksiä Kiinan kansankongressilta odotetaan

Kiinan kansankongressin kokoontumiselta odotetaan myös presidentti Xi Jinpingin vallan sinetöimistä. Xi saapui Mahtavan kansan saliin Pekingissä lokakuun lopulla. Roman Pilipey / EPA

Kumileimasimeksi kutsutun Kiinan kansankongressin istunnosta povataan tänä vuonna nimeään paljon kiinnostavampaa. Kiinan odotetaan näyttäytyvän tällä viikolla käynnistyvässä istunnossa voimiensa tunnossa. Talous kasvaa. Hallinto kertoo poistaneensa äärimmäisen köyhyyden. Koronaviruspandemia on kukistettu, ja Hongkongkin on yhä lujemmin Pekingin kontrollissa.

Saksa aikoo nostaa Astra Zenecan koronarokotteen ikärajaa

Lääkäri Claudia Richartz (oikealla) antoi Astra Zenecan rokotteen terveydenhuollon työntekijälle Saksan Senftenbergissä eilen. Sean Gallup / EPA

Saksa aikoo suositella pian Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen käyttöä myös yli 65-vuotiaille, kertoo liittokansleri Angela Merkel. Tammikuussa Saksa linjasi, ettei rokotetta suositella yli 65-vuotiaille, koska rokotteen tehosta iäkkäillä ei ollut tarpeeksi todisteita. Merkelin mukaan suositus on uusien tutkimusten myötä nyt muuttumassa. Myös Belgia ja Ranska ovat tällä viikolla nostaneet rokotteen ikärajaa.

Sää kylmenee koko maassa

Yle

Lämpötila on iltapäivää myöten monin paikoin pakkasen puolella, aivan eteläisintä Suomea lukuun ottamatta. Pilvisyys on vaihtelevaa, ja sää on osin aurinkoista, lumikuuroja liikkuu lähinnä lännessä.

Perjantaina sää kylmenee entisestään ja päivä on torstaita aurinkoisempi.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.