Oulun kaupunginsairaalassa yksi uusi koronaan liittyvä kuolema –tartuntoja ketjussa nyt kaikkiaan 63

Sairaalan henkilökunnalla tai potilailla tartuntoja on todettu 58, jatkotartuntoja taas on viisi. Arkistokuva. Paulus Markkula / Yle

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppäässä on tullut ilmi keskiviikkona uusi kuolemantapaus, nyt koronavirukseen liittyviä kuolemia on kaikkiaan kuusi. Myös uusia tartuntoja on tullut ilmi, nyt niitä on yhteensä 63.

Oulun kaupunginsairaalan potilailla tai henkilökunnalla tartuntoja on 58 ja muita ryppääseen liittyviä jatkotartuntoja viisi.

Tartuntaketjun taltuttamiseksi sairaalan henkilökuntaa on rokotettu ja hygieniatoimia on tehostettu. Oulun kaupunginsairaalan toimintaa on jouduttu väliaikaisesti supistamaan henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi, mutta lisää henkilökuntaa on tullut muualta Oulun hyvinvointipalveluista.

Ensimmäiset koronavirustapaukset Oulun kaupunginsairaalan pallivatiivista hoitoa ja saattohoitoa antavalla osastolla A2 todettiin reilu viikko sitten. Tartuntoja on ollut myös sairaalan kuntoutusosastolla.