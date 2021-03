Poliisi on tehnyt yöllä ratsian Vetlandan hyökkäyksestä epäillyn miehen asuntoon, kertovat ruotsalaismediat.

Mies on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Poliisi ampui häntä pysäyttääkseen hyökkäyksen.

Parikymppinen mies hyökkäsi teräaseella ihmisten kimppuun Vetlandan keskustassa keskiviikkona iltapäivällä. Seitsemän ihmistä haavoittui, heistä kolme hengenvaarallisesti. Kaikki uhrit vietiin sairaalaan.

Epäilty tekijä otettiin poliisin mukaan kiinni 15–18 minuuttia ensimmäisen hätäpuhelun jälkeen.

Aftonbladetin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) epäilty hyökkääjä on 22-vuotias mies, joka oli saapunut Ruotsiin muutama vuosi sitten. Expressen kertoo omien lähteidensä perusteella (siirryt toiseen palveluun), että hän on Afganistanin kansalainen. Poliisi ei ole vahvistanut näitä tietoja.

Expressenin mukaan mies on saanut aiemmin kannabiksen käyttöön liittyvän sakkotuomion lievästä huumausainerikoksesta. Poliisi kertoi eilen tiedotustilaisuudessa, että epäilty on poliisille tuttu ja että hänellä on taustaa pikkurikoksista.

Tapahtunutta tutkitaan murhan yrityksenä, mutta hyökkäykseen liittyy kuitenkin yksityiskohtia, joiden vuoksi poliisi tutkii myös mahdollisia terroristisia motiiveja. Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut, miksi tapausta epäillään terroriteoksi.

