Pyörätuolilla tunturista alas jopa 50 kilometriä tunnissa – katso entisen paraurheilija Aleksi Kirjosen lasku Nuorgamin huikeista maisemista

Aleksi Kirjonen on pyörätuoliextremen sanansaattaja. Nuorgamissa videon on kuvannut Joni Salminen.

Porvoolainen Aleksi Kirjonen istuu pyörätuolissaan Utsjoen ja Nuorgamin välisellä maantiellä ja katsoo kauas eteenpäin. Jäinen tie lumisine palteineen jatkuu silmänkantamattomiin ja katoaa keskelle korkeita tuntureita.

Kirjonen asettelee kypärän päähänsä ja alkaa kelata pyörätuoliin vauhtia laskeakseen sillä kolmen kilometrin mäkiosuuden alas.

Pyörätuoli on kuulunut Kirjosen elämään aina. Hänen jalkansa ovat olleet toimimattomat syntymästä lähtien. Ensimmäisen tuolinsa hän sai noin 3-vuotiaana. Pyörätuoli ei ole koskaan ollut este, eikä se ole häntä pitänyt paikoillaan – päinvastoin.

Lumipenkka laskijan turvana

Extremeurheilussa on punnittava temppujen riskit joka kerta.

Nuorgamissa päivä oli rauhallinen. Ennen laskemista Kirjonen tarkkaili ystävänsä kanssa lähtöpaikalla liikennettä hyvän tovin. Sen perusteella hän tulkitsi, että autoilijoita ei ollut liikkeellä juuri lainkaan.

– Jos sieltä olisi auto tullut, niin olisin voinut ajaa pyörätuolilla lumipenkkaan, eikä siinä olisi sen pahemmin käynyt. Kyllä me olimme sitä miettineet, Kirjonen kertoo.

Turvallisuuden varmistamiseksi hänellä oli kypärä ja muita suojavarusteita. Ystävä tuli autolla perässä hätävilkut päällä, jotta mahdolliset muut kulkijat olisivat huomanneet Kirjosen.

Hyväntuulinen Aleksi Kirjonen haluaa näyttää koko maailmalle sen, että haasteet on tehty voitettaviksi. Joni Salminen

Kirjonen kertoo, että matkaa alaspäin kertyi kolmen kilometrin verran ja aikaa siihen kului viitisen minuuttia.

– Suunnilleen 36 kilometrin keskinopeudella tulin sen rinteen alas Nuorgamin kauniisiin maisemiin, muistelee Kirjonen.

Kirjonen arvelee, että kovimmillaan vauhti kiihtyi jopa noin 50 kilometrin tuntinopeuteen. Hurjasta vauhdista huolimatta vaaratilanteilta vältyttiin.

"Haluan tehdä kaikkea, mikä vain on mahdollista"

27-vuotias Aleksi Kirjonen on ehtinyt nuoreen ikäänsä nähden mukaan jo moneen. Hän on esimerkiksi osallistunut vuoden 2012 paralympialaisiin Lontoossa keihäänheitossa ja voittanut lajissa myös Euroopan mestaruuden vuonna 2014. Kuulantyönnöstä hänellä on MM-pronssi.

Urheilu-ura on kuitenkin jäänyt taakse. Kirjonen keskittyy nyt innostamaan tempauksillaan ja asenteellaan muita. Hän kannustaa olemaan välittämättä rajoitteista, joita ihmisillä on tapana mieliinsä kehittää.

– Olen halunnut tehdä aivan kaikkea, mikä vain on mahdollista. Olen myös halunnut haastaa itseäni. Aina, jos tulee uusia mahdollisuuksia eteen, niin mielelläni niitä sitten toteutan, kertoo Kirjonen hymyillen.

Liikuntaneuvojaksi opiskellut Aleksi Kirjonen työskentelee nykyään omassa yrityksessään, "Rajoitteet ovat vain omassa päässä", jonka viestiä hän extremetempuillaankin haluaa näyttää. Linda Tammela / Yle

Extremeurheilijana Kirjonen on tehnyt muun muassa ensimmäisenä Euroopassa takaperinvoltin pyörätuolissa ja hypännyt uimahypyn. Tulevaisuuden tempuista hän ei vielä osaa sanoa, mutta se on varmaa, että Nuorgamin maisemiin hän aikoo palata.

– Pieni jännitys mahanpohjassa on aina mukava fiilis.