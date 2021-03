Suomalaiset rakastavat ämpäreitä, mutta eivät tiedä niitä valmistavasta yhtiöstä mitään – kohta ämpäreiden sijaan voi jonottaa Orthexin osakkeita

Käyttötavarayhtiö Orthex kertoi aiemmin tänään aikeistaan listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö tavoittelee osakeannissa noin 10 miljoonan uutta pääomaa.

Orthexin kaltaisen yhtiön päätyminen pörssiin ainutlaatuista. On harvinaista, että pohjoismainen, käyttötavaraa valmistava yritys listautuu pörssiin. Harvinaisuutta lisää entisestään, että kyse on suomalaisesta yrityksestä.

Orthex on läsnä monen suomalaisen arjessa, sillä sen valmistamia tuotteita löytyy melkein kaikkien suomalaisten kodeista. Siitä huolimatta yhtiöstä ei tiedetä juuri mitään.

Jos Orthexista jotain osataan sanoa, niin se, että yhtiö valmistaa niitä tuotteita, joita kaikki suomalaiset rakastavat jonottaa. Siis ämpäreitä.

Ämpärit eivät kuitenkaan ole Orthexin ykköstuote. Viime vuonna 63,4 prosenttia Orthexin myynnistä koostui säilytystuotteista. Kyse on paitsi yhtiön suurimmasta tuoteryhmästä, myös nopeimmin kasvavasta sellaisesta. Yksi Orthexin tavoitteista onkin saavuttaa Euroopan johtavan säilytysbrändin asema, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Rosenlew huomauttaa, että suomalaiset tietävät Orthexilta ämpäreiden lisäksi yhden toisenkin tuotteen, nimittäin yhtiön valmistamat pakasterasiat. Esimerkiksi Ilta-Sanomien vuonna 2019 tekemän kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) Orthexin pakasterasia on Suomen levinnein esine.

– Aika moni tunnistaa tuotteemme vaikka ei välttämättä tunne brändiämme vielä, Rosenlew jatkaa.

Hänen mukaansa myös Orthexin spontaanitunnettuus on Suomessa varsin korkea.

On kuitenkin eri asia, osataanko yhtiön nimi liittää kaikkiin sen valmistamiin tuotteisiin, joiden skaala on varsin laaja. Säiltystuotteiden ja ämpäreiden lisäksi Orthex tuottaa myös esimerkiksi keittiötuotteita ja pulkkia.

12 miljoonasta 76 miljoonaan

Orthex perustettiin Lohjalla vuonna 1956. Yhtiön tuotteiden pääpaino on vaihdellut sen monikymmenvuotisen historian aikana eikä aina ole ollut selvää, että Orthex haluaa olla markkinajohtaja erityisesti säilytystuotteiden saralla.

– Joskus aikoinaan yhtiön slogan oli suomalaisen kodin muovit eli tehtiin kaikkea, mitä tarvitaan. Silloin Suomeen ei tullut hirveästi tavaraa ulkomailta tai kauko-idästä, jolloin kaiken valmistaminen oli hyvä strategia. Nykyään kilpailu on globaalia ja pitää olla erityisen hyvä siinä, mitä tekee.

Erityinen käänne Orthexin tarinassa tapahtui 2010-luvun alussa. Rosenlew itse aloitti yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2010. Pian sen jälkeen Orthex teki kaksi tulevaisuuden kannalta merkittävää yrityskauppaa.

Yksi suomalaisille tutuimmista Orthexin tuotteista on tietenkin ämpäri. Niko Mannonen / Yle

Se osti keittiötavaraa valmistavan Sveicon ja pian sen jälkeen myös Hammarplastin. Ennen yrityskauppoja vuonna 2010 Orthexin liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa, ja sekä Sveico että Hammarplast olivat suunnilleen samankokoisia yhtiöitä.

Kolmesta yhtiöstä rakennettiin yksi yhtiö, jolla on kolme strategista brändiä, ja joka panostaa neljään tuoteryhmään.

Nämä tuoteryhmät liittyvät säilytykseen, keittiötuotteisiin, kasvienhoitoon sekä kotiin ja pihaan. Tuotteita valmistetaan kolmen strategisen brändin alla, jotka ovat Smart Store, Gastromax ja Orthex.

Vuosien saatossa yhtiön liikevaihto on noussut kohisten. Vuonna 2020 Orthexin liikevaihto ylsi jo lähes 76 miljoonaan euroon.

Kaksi tulevaisuutta määrittävää päätöstä

Rosenlewin mukaan Orthex teki vuosina 2014–15 kaksi sellaista päätöstä, jotka olivat sen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia.

Ensimmäinen niistä oli kestävän kehityksen ottaminen yhtiön toiminnan keskiöön. Orthex haluaa olla alansa edelläkävijä, ja se on tehnyt päätöksen pyrkiä tuotannossa hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

– Kaikki päätökset, mitä tehdään, mietitään aina ympäristön kannalta. Se on avannut myös ovia.

Orthex on esimerkiksi alkanut valmistaa sankoja vanhoista kalaverkoista, joita myydään Saksassa noin 1 900 myymälässä

Toinen päätös koski viennin kasvattamista. Orthex näki, että sen on toimittava paikallisesti, jotta vientiä voidaan nostaa. Niinpä se perusti omat myyntiorganisaationsa kolmelle eri Euroopan markkinalle: Ranskaan, Saksaan ja Englantiin.

Tällä hetkellä Orthex myy tuotteitaan noin 40:een maahan. Sen omien brändien osuus myynnistä on noin 90 prosentin paikkeilla. Sillä on asiakkaita laidasta laitaan: halpakauppoja, päivittäiskauppoja, rautakauppoja, elektronikkakauppoja ja verkkokauppoja.

Muoviämpärit ja vastuullisuus

Entä sotiiko muovin käyttäminen yhtiön tuotteiden raaka-aineena sen kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita vastaan?

Toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ei näe asioiden välillä ristiriitoja, päinvastoin. Hänen mukaansa Orthexin tuotteiden hiilijalanjälki olisi suurempi, jos ne valmistettaisiin muovin sijaan jostain toisesta materiaalista, kuten lasista tai metallista.

– Muovi on todella hyvä materiaali siinä, että se on halpa. Sitä on helppo muokata ja siitä saa helposti tuotteita. Se on hyvin kestävää.

Ongelmiin muovin kanssa päätyy silloin, kun jätehuolto ja kierrätys eivät toimi, ja muovi päätyy luontoon. Tällöinkin ongelma koskee lähinnä kertakäyttöisiä muovituotteita ja turhia muovipakkauksia.

