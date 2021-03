Australian hedelmät mätänevät puihin – Tiukka koronasulku on pitänyt kausityöntekijät ja reppureissaajat poissa maatiloilta

Korona on koetellut Australiaa siinä missä muutakin maailmaa. Mantereen laajuisen valtion suurkaupunkeja on eristetty ja turvatoimet pidetty tiukkoina (siirryt toiseen palveluun), kun tartuntamäärät on haluttu pitää mahdollisimman matalina.

Rajoitukset ovat myös tehonneet, ja Australiassa on rekisteröity viime aikoina vain muutamia tapauksia päivässä. Osavaltioiden välisten rajoitusten purkaminen onkin voitu aloittaa.

Rajoitusten höllentämisen tarvetta vauhdittaa maatalouden ajautuminen ahdinkoon työvoimapulan vuoksi.

Se koettelee esimerkiksi Queeslandin osavaltion hedelmä- ja vihannesviljelyksiä. Normaalisti sadonkorjuu hoidetaan paljolti ulkomaisten reppureissaajien ja muiden ulkomaisten kausityöläisten voimin.

Kausityöntekijä viinitilalla Canberran lähellä maaliskuussa 2015. Lukas Coch / AOP

Kun näitä ei ole voinut saapua koronamääräysten suljettua rajat, ovat mansikkapenkit autioina ja hedelmiä mätänee miljoonien eurojen arvosta.

Suljettu manner

Australia on ollut ulkomaalaisilta suljettu jo viime vuoden maaliskuusta alkaen. Ainoastaan omat kansalaiset ovat voineet palata maahan.

Heitäkin on odottanut kahden viikon pakollinen, usein kallis hotellikaranteeni. Sitä noudattaen maahan on palannut yli 211 000 ihmistä. Sama tiukka käytäntö on Australian ohella vain Uudessa-Seelannissa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa.

Maahan on BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) edelleen pyrkimässä noin 40 000 australialaista.

Muilla halukkailla on vähän toivoa Australiaan pääsystä.

Kriisi näkyy maatiloilla. Tilanne on kuin kouluesimerkki koronarajoitusten taloudellisista vaikutuksista.

Korjuutyöstä reppuretkeilijöiden osuus on ollut jopa 80 prosenttia. He ovat nyt poissa, samoin valtaosa Tyynenmeren saarilta tavallisina aikoina tulevista siirtotyöläisistä.

Ennätyssato mätänee puihin

– Monien satolajikkeissa vuosi on ollut ennätyksellinen. Niinpä viljelijöille on nyt musertavaa nähdä hedelmien mätänevän puihin tai putoavan tantereeseen tullakseen sitten auratuiksi maan sisään, sanoi Queenslandin osavaltion puutarhureiden järjestön toiminnanjohtaja Richard Shannon Wall Street Journal -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Riesling-rypäleitä poimitaan viinitilalla Canberran lähellä maaliskuussa 2015. Lukas Coch / AOP

Umpikujaan joutuneet tilalliset yrittävät keksiä pulmaan ratkaisuja. Uuden Etelä-Walesin maanviljelijöiden liitto julkisti hiljattain viiden kohdan ohjelman (siirryt toiseen palveluun) tilanteen helpottamiseksi.

Siihen sisältyy työvoiman liikkuvuuden lisääminen. Aluksi on määrä helpottaa osavaltioiden välisiä rajoituksia. Tavoitteena on myös karanteeneista koituvien kustannusten huojentaminen ja karanteenimahdollisuuksien järjestäminen maatiloilla.

Liian harvat australialaiset ovat kuitenkin lähteneet maalle työntekoon.

Työvoimapula horjuttaa maaseudun taloutta, uhkaa viedä tiloja konkurssiin ja pakottaa viljelijät supistamaan tuotantoa. Tämä merkitsee puolestaan nousevia kuluttajahintoja.

Eteläläiselle pallonpuoliskolla kypsyvät syyssadot ja työvoima eivät kohtaa. Australian ulkorajojen avautumisesta ei ole tietoa, kun korona yhä jyllää maailmalla.

