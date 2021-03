Tältä maistuu Suomessa “kielletty pihvi” – Näyttääkö tulevaisuuden ruokalautanen tältä?

Euroopassa on tiukat säätelyt geenimuunnellulle ruoalle. Takaisin Pasilaan -podcastissa maistetaan myyntikiellossa olevaa “veristä kasvispihviä”.

“Tshhhh” sanoo Euroopassa myyntikiellossa oleva geenimuunneltu kasvispihvi, kun se isketään kuumaan pannuun. Se kuulostaa pannulla aivan samalta, kuin tavallinen jauhelihapihvi.

Takaisin Pasilaan -podcastissa paistetaan kasvispihvejä, jotka näyttävät erehdyttävästi jauhelihalta. Viime vuosina kauppojen hyllyihin on ilmestynyt valtavasti kasvisruokia, jotka imitoivat lihaa, mutta niiden mausta tuntuu puuttuvan jotain ainakin lihansyöjän näkökulmasta.

Voiko tätä syödä? -ohjelmasta tuttu biotekniikan tohtori Lauri Reuter kehottaa vilkaisemaan tarkkaan pannulle: pihvi hikoilee veren kaltaista nestettä. Neste, joka pihvistä tihkuu on hemiä.

Hemi on ainesosa, jota löytyy hemoglobiinista, ja se on makuelämyksenä verinen, kuten vaikka pihvissä. Hemiä löytyy pienissä määrin kasveista, ja jotta kasvispihvistä saataisiin verinen ilman oikeaa verta, amerikkalainen Impossible foods -kasvisruokavalmistaja yhdisti soijasta hemiä hiivan geeniin. Tuloksena on geenimuunneltu kasvinosa, jota käytetään lisänä kasvispihvissä.

Ja juuri tästä syystä pihvi on Euroopassa myyntikiellossa.

– Euroopassa on hähmäinen säätely muuntogeeneille. Esimerkiksi juustossa käytetään apuaineena geenimuunneltua entsyymiä, mutta hyvin vähän. Kun tässä pihvissä muuntogeeniä on hieman enemmän, se ei ole enää ok. Reuter sanoo.

GMO:n ja jalostuksen raja on hienoinen

Pannulla paistetut pihvit ovat valmiita. Reuter suosittelee jättämään pihvien keskustan hieman raa’aksi. Mediumiksi, kuten hyvän pihvin kuuluu. Pihvien pinnalle on paistunut ruskea kovempi kuori ja ilmassa käryää rasvaisen lihan tuoksu. Hemi on asialla.

Pihvi jättää lautaselle rasvaisen jäljen ja leikkautuu hieman töksähdellen – aivan kuin vastassa olisi lihasäikeitä. Pihvi maistuu hyvältä, ei kasvispihviltä, mutta ei täysin jauhelipihviltäkään. Ja entä se "kielletty" ainesosa, hemi? Se maistuu lihaiselta ja veriseltä.

Tältäkö näyttää tulevaisuuden ruokalautanen? "Kielletty" pihvi sai kaverikseen paahdettuja sirkkoja. Markus Aaltonen

Jotta voisimme nähdä geenimuunnellut pihvit suomalaisissa ruokakaupoissa, eurooppalaisen ruokaregulaation pitäisi muuttua. Reuterin mielestä Euroopassa ollaan jumissa GMO-keskustelussa. Euroopassa ollaan varovaisempia ja GMO:n suhtaudutaan aatteellisesti.

– Keskustelu GMO:sta on täysin irrelevanttia. Mehän syömme jo broileria, joka on jalostettu pitkälle. Siinä ei ole käytetty geenimuuntelua, mutta lopputulos on kuitenkin sama, Reuter sanoo.

Kuuntele Takaisin Pasilaan -podcastia Yle Areenassa!

Keskustele aiheesta 5.3. klo 23 asti!