Britannian prinssi Philipille tehtiin sydänleikkaus – toimenpiteen kerrotaan onnistuneen, prinssi toipuu sairaalassa

Britannian kuningattaren puolisolle prinssi Philipille on tehty keskiviikkona onnistunut sydänleikkaus lontoolaisessa sairaalassa, Buckinghamin palatsi tiedottaa. Tiedotteen mukaan syynä oli prinssillä entuudestaan ollut sydänvaiva.

Prinssin kerrotaan pysyvän sairaalassa useita päiviä saamassa hoitoa ja lepäämässä.

Kesäkuussa sata vuotta täyttävä prinssi Philip on viettänyt sairaalassa jo yli kaksi viikkoa. Hän joutui sairaalaan 16. helmikuuta.

Prinssin kerrottiin tuolloin tunteneensa olonsa huonoksi infektion takia. Julkisuuteen ei ole kerrottu prinssin sairaudesta muuta kuin että kyseessä ei ole koronaviruksen aiheuttama tauti.

Vain prinssi Philipin vanhin poika prinssi Charles on vieraillut julkisesti hänen luonaan sairaalassa. Kuningatar Elisabet II, 94, on pysytellyt Windsorin linnassa, jossa pariskunta on asunut koronaviruspandemian ajan.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip ovat saaneet ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta tammikuussa.

Prinssi Philipillä on ollut aiemmin sydänvaivoja. Vuonna 2011 prinssi kiidätettiin helikopterilla sairaalaan rintakipujen vuoksi, ja hänelle tehtiin leikkaus tukkeutuneen sepelvaltimon takia.

Prinssi Philip jäi eläkkeelle edustustehtävistään vuonna 2017. Hän esiintyy julkisuudessa harvoin.

Philip ja silloinen prinsessa Elizabeth avioituivat vuonna 1947. Heillä on neljä lasta, kahdeksan lapsenlasta ja yhdeksän lapsenlapsenlasta.

Lähteet: Reuters, AP