Yritysten kustannustuen kolmas kierros alkaa huhtikuussa – Tukea tarjolla myös yksinyrittäjille

Bio Rex sai kustannustuen toisella kierroksella 500 000 euroa kustannustukea. Kolmannella kierroksella on mahdollista hakea lisää, sillä tukikatto nousee 1,8 miljoonaan euroon. Milena Hackman / Yle

Huhtikuun lopulla avautuvan kustannustuen kolmannella kierroksella tukipotti on noin 400 miljoonaa euroa.

Yrityksille ja nyt myös yksinyrittäjille tarkoitetun kustannustuen kolmas kierros voi avautua huhtikuun loppupuolella.

Kriteereitä on muutettu niin, että pieni yritys ja yksinyrittäjä yltävät pienimpään tukirajaan aiempaa helpommin ja toisaalta suuri yritys voi saada kerralla korvausta jopa miljoona euroa.

Hallitus antoi lakiesityksensä kustannustukilaista eduskunnalle torstaina.

Työn alla on myös tukimalli muun muassa pian sulkeutuville ravintoloille.

– Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin uudet maaliskuussa ilmoitetut sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Nyt annettu hallituksen esitys kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta kohdentuu näitä maaliskuun sulkutoimia edeltävään yritystoimintaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Kustannustukilakiin tehdään siis mahdollisesti vielä lisää muutoksia.

– Nyt kun ravintoloita suljetaan, niin sille on odotetaan kohtuullista kompensaatiota, sanoo johtava asiantuntija Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työnantajan sivukulut korvausten piiriin

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronan takia pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea.

Lausuntokierroksen perusteella hallitus on myös täsmentänyt tuella korvattavien joustamattomien kustannusten määritelmää. Lisäksi työnantajan sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset, hyväksyttäisiin jatkossa tukikauden kustannuksiksi tietyllä osuudella tukikauden palkkakuluista.

Yksinyrittäjille luvassa vähintään 2 000 euroa

Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat aiemminkin voineet hakea kustannustukea, mutta pienimmillä yrityksillä yltäminen edes 2 000 euron minimirajaan on ollut vaikeaa. Pääsyy tukihakemuksen hylkäykselle onkin ollut tuen jääminen alle 2 000 euron alarajan.

Tämä on näkynyt myös kustannustuen toisella kierroksella.

Jatkossa tuen kohdentumista pienille yrityksille parannetaan nostamalla tuen alarajan alittavat tuet 2 000 euron alarajaan, jos yrityksellä on tukikaudella vähintään 2 000 euroa kustannuksia ja muut tuen edellytykset täyttyvät.

Tukea maksettaisiin myös yksinyrittäjille vähintään 2 000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Toisin sanoen yksinyrittäjän liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia, yrityksellä on vähintään 2 000 euroa kustannuksia tukikaudella ja että yrityksellä on y-tunnus.

Kustannustuen kautta yksinyrittäjillä on mahdollisuus saada myös yli 2 000 euroa tukea, jos yrityksen liikevaihdon lasku ja tukikauden kustannukset ovat suuria, toisin kuin aiemmassa yksinyrittäjätuessa, joka oli kiinteä summa.

Tuen enimmäismäärä nousee miljoonaan euroon

Kolmannella kustannustukikierroksella yritys voisi saada tukea enintään miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Kymmenillä isoilla yrityksillä tukikatot ovat puolestaan täyttyneet jo edellisillä kierroksilla, joten tukikattokin nousee 800 000 eurosta 1,8 miljoonaan euroon.

Tukipotti tulee olemaan noin 380 miljoonaa euroa

Äskettäin päättyneellä kustannustuen toisella kierroksella tukea jaettiin 6 350 yritykselle yhteensä noin 160 miljoonaa euroa. Käytössä olleesta 550 miljoonasta on tähän mennessä jäänyt jakamatta 390 miljoonaa euroa, mutta päätöksia on vielä kesken.

– On arvioitu, että kustannustuen kolmannelle kierrokselle tuesta siirtyy noin 380 miljoonaa euroa, Lönnqvist sanoo.

Siitäkin voi jäädä osa käyttämättä. Arvion mukaan tukea menisi noin 260 miljoonaa euroa, vaikka yksinyrittäjien myötä tukeen oikeutettujen määrä jopa kolminkertaistuu. Toisaalta myönnettävät tukisummat jäänevät pieniksi.

Haku olisi hallituksen esityksen mukaan avoinna 22.4.2021 – 23.6.2021.

Kustannustuki on yrityksille suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki olisi edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustuen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa ja toinen hakukierros joulu-helmikuussa.

