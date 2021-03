Kotiäänestyksessä auttavat vaalitoimitsijat kirivät rokotusjonon kärkeen – muutoksella on tulipalokiire

Oikeusministeriö on selvittänyt, syrjiikö rokotusjärjestyksen muutos ja hidastaako se muiden rokottamista.

Hallituksen linjaus siitä, että kuntavaalien kotiäänestyksessä auttavat toimitsijat rokotetaan ennen vaaleja, koetetaan panna toimeen jo ensi viikolla.

Rokotejärjestyksen muutoksella on tulipalokiire, jos vaalit pidetään ajallaan huhtikuussa. Kahdesti pistettävä rokotussuojakin vie aikaa viikkoja.

Rokoteasetusta kirjoitetaan uuteen muotoon parhaillaan, kertoo oikeusministeriön osastopäällikkö Johanna Suurpää.

– Asialla on kiire. Pyrimme siihen, että muutos onnistuisi jo ensi viikolla.

Lupa keulia?

Vaalivirkailijoiden rokottaminen koronaa vastaan ohi nykyjonon herättänee kärkevääkin keskustelua.

Nyt rokotusjärjestys kulkee niin, että ensin piikin saavat terveydenhuollon henkilökunta ja vanhukset ikänsä mukaisesssa järjestyksessä.

Lääketieteellisiin seikkoihin perustuva rokotusjärjestys luotiin joulukuussa ja sen muuttaminen vaatii vankat perusteet.

– Kyllä tämä varmasti herättää keskustelun, siitä ei ole epäilystäkään. Oikeusministeriö on kuitenkin selvittänyt erittäin tarkkaan oikeudellisen pohjan, Suurpää korostaa.

Oikeusministeriössä on pohdittu yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja perusoikeuksia.

– Olemme pohtineet myös sitä, että jonkin muun ryhmän rokottaminen saattaa hieman hidastua. Tosin nyt puhutaan hyvin pienestä ryhmästä rokotettavia.

Kuka saa piikin: kuljettaja, myyjä vai vaalitoimitsija?

Keskusteluun noussee myös ammattiryhmien tasa-arvon vertailu.

Pitäisikö esimerkiksi bussikuskit tai myyjät rokottaa ennen muita, koska he altistuvat työssään taudille?

– Esimerkiksi myyjällä kyllä on suuri uhka saada tauti, mutta eihän kenenkään karanteenissa olevan pitäisi lähteä kauppaan. Sen sijaan vaalitoimitsijat keräävät karanteenissa kotona olevilta eli altistuneilta ääniä. He ovat eri asemassa kuin monet muut ammattiryhmät.

Vaalitoimitsijoille on tehty tiukka ohjeistus terveysturvallisuustoimista, esimerkiksi suojavarusteista ja ulkona äänestämisestä.

Eristettyjen äärimmäisen vaikea äänestää

Ihminen voi siis äänestää kotonaan, jos hän on altistunut covid-taudille ja on karanteenissa.

– Eristyksessä olevat eli sairaat eivät voi ilmoittautua kotiäänestykseen. Olemme selvittäneet THL:n kanssa riskejä. Ei ole löydetty terveysturvallista tapaa. On kuitenkin mahdollista, että joissakin tapauksissa laitoksessa olevat eristetyt voisivat äänestää, mikäli tähän on löydetty turvallinen tapa.

Vaalivirkailijat seisovat tärkeällä paikalla, demokratian eturivissä.

– On kuntia, jotka ovat tuoneet esiin huoltaan siitä, onnistutaanko rekrytoimaan riittävästi vaalivirkailijoita. Kotiäänestysten lukumäärä on kysymysmerkki. On kuitenkin ennakoitu, että aiempaa useampi pyytää tässä tilanteessa kotiäänestystä.

Kotiäänestystä hoitavia vaalitoimitsijoita on ollut aiempina vuosina noin 2000, mutta koronatilanteen vuoksi heitä voidaan tulevissa vaaleissa tarvita huomattavasti suurempi määrä.

Vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalitoimitsijat ovat perinteisesti olleet kuntien luottamushenkilöitä ja politiikan aktiiveja.

