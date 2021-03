Kaupunginteatterin näyttelijä teki elämänsä muutoksen – vaihtoi roolivaatteet vetyihin ja atomeihin: "Se hetki oli kauhea"

– Ei minulla ollut mitään kovin harkittua strategiaa, tartuin vaan hetkeen. Tosin se hetki oli kauhea.

Jarno Kolehmainen ei varmastikaan ole ainoa ihminen maailmassa, joka on haaveillut pienen oman putiikin perustamisesta. Vuosien näyttelemisen jälkeen viime kesänä hänestä alkoi tuntua, että nyt olisi aika tulla elämään jotain pientä muutosta.

–Jos en olisi siihen nyt tarttunut, en olisi tarttunut koskaan ja varmasti olisi jälkikäteen harmittanut, kertoo Kolehmainen kahvikojussaan Lappeenrannan kauppatorilla.

Eikä Kolehmaista harmita vieläkään, vaikka alku oli pelkkää alamäkeä.

– Aina pitää uskoa johonkin. Minä uskon, että kaikesta selvitään.

Pienessä kahvikojussaan Jarno Kolehmainen keittää kahvia ja valmistaa lappeenrantalaista perinneherkkua. Sirkka Haverinen / Yle

Lappeenrannan kauppatori on maailman ainoa paikka, jossa seitsemän myyntikojun voimalla myydään paikallisia herkkuja, vetyjä ja atomeja.

Yhdestä pienestä kojusta on viime syksystä lähtien kuulunut hervoton nauru.

Yleensä se sama ääni on raikunut toisesta paikasta, nimittäin Lappeenrannan kaupunginteatterin lavalta, kun näyttelijä Jarno Kolehmainen on eläytynyt milloin mihinkin rooliin.

Toisenlainen ura

14 vuotta kaupunginteatterin vakituisena näyttelijänä ei antanut Kolehmaisen elämään ihan kaikkea. Sen rinnalle piti saada kokea jotain uutta.

Kun yksi torin seitsemästä kahvikojusta viime syyskuussa vapautui, päätti Kolehmainen tarttua hetkeen. Keskellä pahaa korona-aikaa.

– Teatterissa oli käynnistynyt Lehmusten kaupunki -näytelmä, jossa olen leipuri Hirvisaari. On aika hyvä keino perehtyä rooliin, kun perustaa oman kahvikojun, naurahtaa Kolehmainen.

Lehmusten kaupunki -näytelmässä Jarno Kolehmainen (keskellä) näyttelee leipuria. Hänen vieressään Tauno Tukevaa näyttelevä Jussi Lankoski (vas.) ja Iitaa näyttelevä Liina Hämäläinen (oik.). Aki Loponen

Lappeenrannan kaupunginteatterissa, kuten muuallakin Suomessa, teatterireiden näytännöt ovat koronaepidemian takia keskeytyneet. Viime kesänä koko teatterin henkilökunta oli lomautettuna.

Syksyllä toiminta jälleen käynnistyi, mutta alkutalvesta näytännöt oli pakko lopettaa.

– Nyt olemme harjoitelleet näytelmiä valmiiksi esittämistä varten. On vaan käynyt niin, että esittämiset on estetty, sanoo Jarno Kolehmainen.

Mutta ei ole harjoittelukaan ollut miellyttävää.

– Maskit päässä ja pyörryttää, naurahtaa Kolehmainen.

Parhaillaan teatterilaiset harjoittelevat näytelmiä Robin Hood sekä 9 hyvää syytä elää. Viime syksyltä valmiina ovat Idän pikajunan arvoitus sekä Lehmusten kaupunki.

Kahvikoju vai teatteri?

Näyttelijän työ painottuu usein iltaan. Näytös voi loppua kello 22 aikaan tai myöhemmin. Aamulla nukuttaisi.

– Kotiin päästyä minä en ainakaan ihan heti rauhoitu siitä pistoksesta, minkä olen lavalla olemisesta saanut, kertoo Jarno Kolehmainen.

Nyt ylös pitää nousta aamuvarhaisella, jos mielii kioskin aamulla kello 7 avata.

– Kauhealta on tuntunut. Aikamoinen säätäminen on ollut, mutta kyllä tämä tästä taipuu.

Syksyllä Kolehmainen jää kaupunginteatterista vuoden virkavapaalle. Sirkka Haverinen / Yle

Välillä Kolehmainen laittaa kahvikojunsa kiinni, kun on aika rientää teatterille harjoituksiin. Muutoin hän yrittää pitää kojun auki iltapäivään saakka ja vähän ylikin.

– Ensisijaisena minulla on teatteri. Pitää seurata, mitä siellä tapahtuu ja olla valmiina. Aina kun pystyn, olen täällä. 28-tuntinen päivä olisi paikallaan, tuumii Kolehmainen.

Näyttelevä myyjä

Vaikka kioskeja on Lappeenrannan torilla seitsemän ja ne kaikki myyvät käytännössä samaa tavaraa, ei riitoja tunnu yrittäjien kesken olevan. Jarno Kolehmainen morjestaa naapurikojun myyjiä rempseään tapaansa.

– Yhteisellä asiallahan tässä ollaan ja saman padan äärellä. En ole koskaan osannut olla kateellinen kenellekään ja mistään. Parempihan on kaveria kannustaa ja tsempata, että kyllä tässä pärjätään.

Kahvikojut ovat Lappeenrannan kauppatorilla siistissä rivissä. Vety ja atomi -kioskeiksi niitä myös kutsutaan. Sirkka Haverinen/Yle

Kolehmainen on lavalla tunnettu hauskasta olemuksestaan, joka usein saa katsojan naaman väkisinkin hymyyn. Pienessä kahvikioskissaan Kolehmainen keittää kahvia ja kananmunia sekä valmistaa lihapiirakoista vetyjä ja atomeja.

Atomi syntyy, kun lihapiirakan sisään laitetaan kananmuna tai kinkkua sekä voita, sinappia, ketsuppia, kurkkusalaattia ja sipulia. Vedyssä on kananmunaa ja kinkkua sekä edellä luetellut mausteet. Ville Toijonen / Yle

Kolehmainen selittää, miten hänellä pienessä kahvikojussaan koko hetki tuntuu olevan kämmenellä. Asiat ovat jotenkin hallittavissa, vaikka välillä on kaaosta.

Kioskissakin hommat on osattava, vaikka ne ovatkin vähän toisenlaisia kuin näyttämöllä.

– Kyllähän tässä hommassa on jotenkin paljaampi ja suorempi on kuin lavalla. Käytössä on vain oma persoonansa.

Mutta ei hän toki näyttelijän kykyjään piilossakaan voi pitää.

– Toki mukana ovat ne elementit, joita näyttelijän työssäkin on. Jos on tiukka paikka, niin laitetaan pieni roolin sävy siihen mukaan. Sillä tavalla ne asiat oikenevat.

Yrittäjyyden sitovuus yllätti

Jarno Kolehmainen on vielä kevään ajan näyttelijänä Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Syksyllä alkaa vuoden virkavapaus.

Sitten on aika kokeilla, miten kahvilayrittäjän siivet todella kantavat.

Kahvikojujen edustoilla on pieni terassi, ja niiden taustalla Lappeenrannan kauppahalli. Sirkka Haverinen / Yle

Vielä ainakin toistaiseksi hän yrittää pysyä pystyssä yksin. Apua ei ole rohjennut pyytää – saatikka apulaista ainakaan vielä palkata.

– Kyllä tässä nyt on ajatus, että apuria kaipaan. Kesällä ainakin, kun sesonki alkaa.

Puoli vuotta yrittäjänä ollut Kolehmainen on myös päässyt kokemaan yrittäjyyden omanlaatuista tunnetta. Niistä se, että yrittäjyys sitoo paljon, tuntuu päällimmäisenä – ja se tuntuu myös syyllistävältä.

– Heti nipistelee ja puristelee, jos ei mene kioskille. Olen kuullut, että yrittäjyys on kokonaisvaltaista, mutta siitä huolimatta se yllätti. Tämä on vielä kokonaisvaltaisempaa kuin näytteleminen.

Keisarin uudet vaatteet -näytelmässä Jarno Kolehmainen näytteli kaikki roolit. Ari Nakari

Jarno Kolehmaisen olemuksesta huokuu into kokeilla sitä, mistä hän on salaisesti haaveillut. Se on, kuten hän itse sanoo, suuri toteutuminen, ei niin suurestakaan haaveesta.

– Tehdään kaikki parhaalla tavalla, ja mietitään sitten jälkikäteen, miksi se ei onnistunut, sanoo Jarno Kolehmainen.

Hetken hiljaisuuden jälkeen naurun seasta kuuluu Kolehmaisen luottavainen toteamus.

– Onnistuu se.

Sirkka Haverinen tapasi nauravaisen Jarno Kolehmaisen Lappeenrannan kauppatorilla.

Lue seuraavaksi: Paikallisherkun käsittämätön suosio: Vetyjä ja atomeja myydään Lappeenrannan torilla yli miljoona annosta vuodessa