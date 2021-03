Teknologiayhtiö haluaa, että puolet työntekijöistä on naisia – "Jos koodaamisessa ei huomioida tasa-arvoa, vinoumat siirtyvät algoritmeihin"

Nyt yhtiössä on 24 000 työntekijää. Jos naisia on puolet, yhtiö menestyy paremmin, sanoo maajohtaja.

Teknologiayhtiö TietoEvry aikoo saada henkilöstöönsä 50:50-sukupuolijakauman maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

– Asetimme tavoitteen, että nostamme naisten osuuden 50 prosenttiin. Tämä pohjautuu siihen, että TietoEvryn arvot ovat avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus, sanoo Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

– Meidän tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet kaikille.

Naisia halutaan yritykseen töihin lisää kolmesta syystä, Kiiskinen sanoo

– Ensimmäinen on se, että me uskomme, että monimuotoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat keskeinen tekijä innovoinnissa ja parempien palveluiden luonnissa.

Monimuotoiset tiimit synnyttävät enemmän ideoita ja parempia ratkaisuja. Monimuotoisessa yrityksessä tehdään parempia päätöksiä.

– Sitä kautta organisaatio menestyy. Tutkimukset kertovat, että myös osaajien houkuttelemisessa ja työntekijöiden sitouttamisessa monimuotoisuus on olennaista, Kiiskinen sanoo.

Toinen syy on osaajapula. Jos koko väestön osaamispotentiaalia ei saada käyttöön, teknologia-alalle ei saada riittävästi pätevää väkeä.

– Maailmanlaajuisesti naiset ovat aliedustettuja teknologia-alalla. Vain 22 prosenttia teknologia-alan osaajista ovat naisia. It-alalla sama luku on 28 prosenttia.

Tyttöjä halutaan lisää teknologia-alalle. ullstein bild - CARO / Sebastian Kahnert/ All Over Press

Kolmas syy on yhteiskunnallinen. Jos naisia ei saada teknologian kehitykseen mukaan, ala ei ymmärrä naisten tarpeita, eikä peilaa yhteiskunnan todellista sukupuolijakaumaa. Teknologiasta tulee miesten teknologiaa, joka unohtaa naiset.

– Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Algoritmit ohjaavat ihmisten elämää. Jos koodaamisessa ei huomioida tasa-arvoa, vinoumat siirtyvät myös algoritmeihin.

Kiiskinen antaa esimerkin. Jos hakee Googlella sanaa CEO (toimitusjohtaja), saa kuvahaussa enimmäkseen miehiä. Vastikään tekoälypohjainen rekrytointiohjelma suosi miehiä, koska se teki valintoja aiempien rekryjen pohjalta: naisia ei ollut pomoina, siksi algoritmi hylki heitä rekrytoinnissa.

Jo viidessä vuodessa 40 prosenttia naisia

TietoEvry pyrkii kasvattamaan naisten määrän 40 posenttiin henkilöstöstään viiden vuoden sisällä ja 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Pörssiyhtiölle tavoite on kunnianhimoinen. Teknologiayhtiöistä Accenture on kertonut vastaavista tavoitteista.

Kiiskinen sanoo, että yritys seuraa tavoitteiden edistymistä eri mittareilla liiketoiminta-alueittain. Se kertoo edistävänsä sukupuolineutraaliutta rekrytointikäytännöissään. Yhtiö tulee panostamaan siihen, että ylennysten osalta sekä johtotehtäviä täytettäessä pyritään aina varmistamaan mies- sekä naiskandidaatit.

– Järjestämme myös henkilöstölle tiedostamattomien ennakkoasenteiden tunnistamiseen liittyvää koulutusta sekä lisäämme naisjohtajien kehitysohjelmia.

– Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, sillä naiset ovat edelleen voimakkaasti aliedustettuja teknologia-alalla. Ne kertovat kuitenkin sitoutumisestamme tasa-arvon edistämiseen pitkällä tähtäimellä.

Jos koodaajat eivät tajua ajatusvinoumiaan, myös algoritmit vinoutuvat. EPA/KIMIMASA MAYAMA

Kiiskinen painottaa, että koska tavoite ei ole helppo, sen eteen on tehtävä paljon töitä.

Sekä rekrytoitaessa että esimerkiksi ylennyksiä tehtäessä pitää huomioida, että naiset otetaan huomioon.

– Tähän liittyy paljon tunnistamattomia ennakkoluuloja. Jo niiden tunnistaminen auttaa, Kiiskinen sanoo.

TietoEvryllä on töissä 24 000 ihmistä. Sen liikevaihto on kolme miljardia euroa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.

Naisia halutaan teknologia-alalle

Naisten määrä on lisääntynyt teknologia-alalla.

Myös johtotehtävissä.

Myös teknologiateollisuus on kampanjoinut, jotta naisia saataisiin lisää alalle. Teknologiateollisuus ry:n mukaan työvoimaa valuu hukkaan, kun naisten osaamista ei hyödynnetä teknologia-alalla. (siirryt toiseen palveluun)

Suomessa koulutus on poikkeuksellisen sukupuolittunutta kuten myös eri aloille hakeutuminen. Suomessa on yhä vallalla ajattelu miesten ja naisten töistä. Suomessa tekniikan alan opiskelijoista edelleen vain noin 20 prosenttia on naisia, ja joissakin koulutusohjelmissa vain joka kymmenes opiskelija on nainen.

Teknologiateollisuus onkin järjestänyt esimerkiksi Women in Tech -viikkoa (siirryt toiseen palveluun).

Tasa-arvoindeksi käyttöön

TietoEvry on yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Suomessa ottamassa SHE-tasa-arvoindeksiä käyttöön osana monimuotoisuuden kehitystyötään. SHE-indeksi on pohjoismainen riippumaton vastuullisuusindeksi, joka vertailee yrityksiä erilaisten tasa-arvomittareiden perusteella. SHE-Indeksi lanseerataan Suomessa maaliskuun aikana.

– Monimuotoisuuden vahvistaminen on meille tärkeää. Erilaiset ihmiset, jotka edustavat eri sukupuolia, ikäryhmiä, seksuaalisia suuntautumisia, etnisyyksiä, uskontoja ja vakaumuksia, ovat kaikki yhtä arvokkaita, Kiiskinen sanoo.

Hän painottaa, että tyttöjen tulo alalle lähtee koulutusvalinnoista, joihin syttyy kipinä nuorena.

– On tärkeää, että vaikutamme näihin koulutusvalintoihin ajoissa. Tutkimuksissa on todettu, että tytöt ja pojat menevät samaa tahtia varhaisteini-ikään asti. Sitten kiinnostus teknisiin aloihin lopahtaa. On tärkeää, että pidämme sen kiinnostuksen yllä.

– Ja tärkeää on ymmärtää, että teknologia-alalla on paljon töitä myös muille alalle kouluttautuneille ihmisille. Alalla voi vaikuttaa merkittäviin asioihin.

