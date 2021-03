Kauppakeskus Itis siirtyi maskisuosituksesta "pakkoon", sillä maskeja ei käytetty tarpeeksi – "Se lisää sosiaalista painetta", uskoo asiakas Laura Jokela

Yle kysyi Itiksen asiakkailta, mitä mieltä he ovat uudesta maskipakosta.

Maskipakon määrääminen kauppakeskus Itikseen on kasvattanut maskinkäyttäjien määrää.

Itis siirtyi perjantaina vahvasta maskisuosituksesta niin kutsuttuun maskipakkoon – vaikka tällä hetkellä juridisesti maskin käyttöön ei voida kauppakeskuksen asiakkaita pakottaa.

Perjantaista lähtien Itikseen on kuitenkin palkattu kymmenkunta henkilöä jakamaan ilmaisia maskeja ja kertomaan, että ilman maskia ei kauppakeskuksessa tulisi asioida. Lisäksi maskipakosta ja turvaväleistä muistuttavat kyltit ja lattiatarrat.

– Jotkut kuluttajat sanovat, että pakko on ikävä sana ja vahva suositus hyvä sana. Meillä on ollut vahva suositus jo kauan, mutta ilman pakko-sanaa ja maskien jakajien jalkauttamista teho oli selkeästi alhaisempi, kertoo kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansén.

Ennen muutosta kauppakeskuksen asiakkaista maskia käytti noin 70 prosenttia, mikä oli Jansénin mielestä liian vähän.

– Nyt maskeja käyttää jo isompi prosentti. Maskipakko jakaa kuitenkin vahvasti mielipiteitä. Osa on ollut todella huolissaan siitä, jos muilla ei ole maskia. Toiset puolestaan kokevat, että käytön vaatiminen on syrjintää tai vääryyttä.

Suomessa julkisissa tiloissa virallista maskipakkoa ei kuitenkaan voi määrätä, eikä näin ollen Itiksessäkään tiloista voi poistaa maskittomia asiakkaita.

– Itiksen maskipakko on viestinnällinen ja operatiivinen toimenpide, joka on viety piripintaan sinne, minne me voimme sen lain mukaan viedä, toteaa Jansén.

Ayhan Cakar sai maskin vieraillessaan Itiksessä. Hänen mielestään siellä jaettavat maskit ovat hyvä juttu. Kristiina Lehto / Yle

"Hyvä, että pakko tuli", sanoo asiakas

Itiksessä asioi päivittäin kymmeniä tuhansia henkilöitä. Maskeja on jaettu pandemian aikana noin 100 000 ja perjantaista alkaen 20 000, arvioi kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansén.

Torstaina puoliltapäivin asiakkaita vilisi kauppakeskuksessa. Tiloissa näkyi myös maskien jakajia, joilta moni maskittomista asiakkaista otti maskin käyttöön. Osa kuitenkin kieltäytyi ilmaisestakin maskista.

Itiksen tavoitteena on, että 85–90 prosenttia asiakkaista saataisiin käyttämään maskeja.

Ayhan Cakar otti vastaan maskin kauppakeskukseen tullessaan.

– Kysyin, onko maski pakollinen ja minulle sanottiin, että on. Mielestäni se on hyvä asia ihmisten terveyden kannalta, Cakar kertoo.

Samaa mieltä ovat myös asiakkaat Laura Jokela ja Mirjami Kejonen.

– Monet eivät käytä maskia ja altistavat muita tartunnoille. Mielestäni on todella hyvä, että tällainen pakko tuli, sanoo Kejonen.

Jokela kertoo, että pakko-sana ei häntä hätkäytä.

– Se tuo ehkä vain voimaa siihen, että ihmiset ymmärtäisivät miksi maskin käyttö on tärkeää. Se myös lisää sosiaalista painetta käyttää maskia, mikä on mielestäni hyvä.

Cakar, Kejonen ja Jokela uskovat, että niin kutsutusta maskipakosta voisi olla hyötyä laajemminkin.

– Uskon, että maskipakko vaikuttaisi koronan leviämiseen positiivisesti. Mietin kuitenkin sitä, kuka siinä tilanteessa kustantaisi maskit, sanoo Jokela.

Mirjami Kejonen toivoo, että niin sanottuja maskipakkoja tulisi muihinkin julkisiin tiloihin. Kristiina Lehto / Yle

Sellossa maskia käyttää jopa 90 prosenttia asiakkaista

Kuten Itiksessä, myös kauppakeskus Sellossa koronaturvallisuuteen on panostettu.

Maskien käytöstä sekä muista terveysturvallisuuteen liittyvistä asioista muistutetaan muun muassa joka sisäänkäynnillä, näyttötauluilla sekä sekä liikkeissä. Käsidesipisteitä on useita, kertoo kauppakeskuspäällikkö Sanna Kouvalainen sähköpostitse.

Asioista viestitään useilla kielillä ja tammikuussa Espoon kaupungin työntekijät jalkautuivat keskuksen kertomaan maskien käytön tärkeydestä.

– Olemme jakaneet Sellossa viime vuoden loppupuolelta lähtien yhteensä yli 30 000 maskia ja jatkamme niiden jakelua varsinkin perjantaisin ja lauantaisin vilkkaimpaan asiointiaikaan. Myös järjestyksenvalvojamme ja osa liikkeistämme tarjoaa asioiville maskittomille asiakkaille kertakäyttömaskeja.

Kouvalainen arvioi, että Sellossa maskeja käyttää tällä hetkellä arvioilta 85–90 prosenttia asiakkaista.

Lue seuraavaksi:

Kauppakeskuksissa suitsitaan koronatartuntoja nyt entistä tarkemmin – tartuntatautilain päivitys lisää liikkeiden vastuuta koronan taltuttamiseksi

Miksi teatterit ja keikkapaikat suljettiin, mutta ostoskeskukset saavat olla auki? THL:n mukaan riski tartunnoille on pienempi väljissä tiloissa

HUS-alueen yritysten pitää tästä päivästä lähtien estää lähikontaktit yli 10 henkilön asiakastiloissa – määräyksen rikkomisesta tila voidaan sulkea