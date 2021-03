Matti Mörttisen kolumni: Uutisia epäselkosuomeksi

Minkähänlaisia yt-neuvotteluja on käyty hallituksen ja presidentin välillä, pohtii Matti Mörttinen

Kieli kehittyy. Tämän vuoden yhdeksi uudissanaksi jää varmasti sulkutila.

Aluksi mieleen tuli, että maatilan ja sukutilankin ymmärrän kyllä, mutta mikä on sulkutila? Kasvatetaanko siellä sulkuja, ja ovatko ne kanavan sulkuja, tekstin hakasulkuja vai mitä?

Vakavasti ottaen: sulkutila on sanana tyypillinen poliittinen pikakeksintö, jota käytetään, kun ei ihan tarkalleen tiedetä mitä tehdä.

Vilkaisin Finlex-tietokantaa (siirryt toiseen palveluun), joka pitää sisällään Suomen ajantasaisen lainsäädännön. Hakutermillä ”sulkutila” löytyi nolla hakuosumaa.

Eipä sieltä toki löydy poikkeustilaakaan kuin taivutusmuodoissa. Valmiustila löytyy kahdesti ja poikkeusolot 85 kertaa.

Termi poikkeusolot sisältää sekin sanallisen silmänkääntötempun: Suomessa hankalan paikan tullen ”todetaan poikkeusolot”. Kun jossain muualla tapahtuu ikäviä, kerrotaan mediassa, että siellä ”julistettiin poikkeustila”. Sävyeroa on.

Koronakriisin aikana on vahvistunut käsitys, että perustuslakimmekin on kirjoitettu epäselkosuomella.

Suomalaisia kehutaan suoriksi ja selkeiksi.

Mietitäänpä uudestaan.

Meillähän juuri sanotaan yhtä ja tarkoitetaan toista. Tai kehitetään sanoja, joilla ei ole mitään ymmärrettävää sisältöä.

Tiloista puheen ollen. En vieläkään ymmärrä, mikä on tahtotila. Onko se tila, johon tahdotaan päästä vai onko se mittari, jolla tahtomisen voimakkuutta arvioidaan?

Suomalaisella politiikan sanataiteella saattaa olla taustansa historiassa.

Neuvostoliiton kanssa solmittiin sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta (siirryt toiseen palveluun). Siinä epäilyttävää oli jo se, että ystävyydestä piti sopia paperilla.

Oikeasti yhteistyötä tehtiin, jotta pieni Suomi-parka ei joudu suuren naapurinsa ystävällisen avunannon kohteeksi.

Kylmän sodan jälkeen epäselkosuomi on pesiytynyt etenkin talous- ja työelämään.

Jokainen tietää jo, että yyteet eli yhteistoimintaneuvottelut tarkoittavat juuri päinvastaista kuin sanat yhteinen ja toiminta. Useimmiten yyteiden jälkeen yhteiset tiet eroavat ja toimintaa ajetaan alas.

Huvittavinta on, että tämä sanakikkailu niellään media-alalla, jossa liiketoiminnan pitäisi perustua siihen, että tärkeistä asioista kerrotaan ihmisille ymmärrettävästi.

Melkein yhtä epäilyttäviä kuin yhteistoiminta ovat termit kilpailukyky ja rakenteelliset uudistukset.

Kilpailukyky on sanana sukua ystävyydelle, yhteistyölle ja avunannolle. Kilpailukyvystäkin on kirjoitettu sopimuksia paperille.

Kilpailukyvyn idea ei ole, että kaikki kilpailisivat samoilla välineillä ja säännöillä. Sen idea on George Orwellin kuuluisan Eläinten vallankumous -romaanin mukaisesti, että kaikkien tasa-arvossa toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Kilpailukyvystä sovittaessa työnmyyjän eli työntekijän tehtävä on yleensä heikentää omaa tasa-arvoaan työnostajan eli työnantajan tasa-arvon hyväksi.

Poliittisten kiertoilmaisujen historia on pelottava. Se liittyy erityisesti totalitaarisiin järjestelmiin ja diktatuureihin. Natsi-Saksassa SS eli Schutzstaffel tappoi keskitysleireillä ihmisiä. Tappaminen perusteltiin ilmaisulla Endlösung eli lopullinen ratkaisu. Sitä toteuttanut Schutzstaffel suomentuu muotoon suojelujoukko.

Yhtä harhauttavaa oli kielenkäyttö kommunismia tavoitelleissa yhteiskunnissa. Sopeuttaminen ja vapauttaminen olivat siellä kunnianosoituksia, joiden kohteeksi oli parempi olla päätymättä.

Koronakriisin aikana on vahvistunut käsitys, että perustuslakimmekin on kirjoitettu epäselkosuomella. On mielenkiintoista, että perustuslaissa käytetään ulkopolitiikan johtamisesta ja poikkeusolojen toteamisesta yt-prosessiin viittaavaa määrittelyä ”yhteistoiminnassa”. Sitä ei ole määritelty, miten hallituksen ja presidentin pitäisi käydä yyteensä.

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa – kun taas poikkeusolot toteaa ”valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa”.

Järjestys vaihtuu, ja jälkimmäisessä on mukana pilkku. Edelliseen puolestaan nykyinen presidentti on pyrkinyt omalla tulkinnallaan lisäämään välimerkin tai tauon, jota siellä ei kuitenkaan ole.

Tuore poikkeusolojen toteaminen onkin mennyt pilkkua myöten hallitusvetoisesti presidentin pysytellessä vähin äänin taustalla.

Saa nähdä, muokataanko tässä suomalaista johtamisjärjestelmää kovinkin syvällisesti.

Kiittäkäämme kuitenkin lopuksi hallitusta siitä, ettei se julistanut Suomea sentään suojelu- tai ystävyystilaan vaan tyytyi sulkutilaan. Mitä se ikinä tarkoittaakin.

Matti Mörttinen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen tietokirjailija ja toimittaja, jonka suosikkiohjelmia tv:ssä oli aikoinaan Maailma sanojen vankina.

