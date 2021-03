Ketkä juhlivat Suuren Journalistipalkinnon voittoa? Katso tästä suoraa lähetystä palkintogaalasta

Vuoden 2020 parhaimmat vastuullisen journalismin tekijät palkitaan tänään suorassa lähetyksessä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 19 alkaen. Gaalaa juontavat Piia Pasanen ja Matti Rönkä.

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen. Koronaviruksen ilmaantuessa vastuullisen journalismin merkitys vahvistui entisestään, puhumattakaan kaikista muista teemoista, joiden parissa suomalaiset journalistit menneenä vuonna työskentelivät.

Suuri Journalistipalkinto valitsee jälleen Suomen parhaimmat luotettavan journalismin tekijät neljässä eri kategoriassa.

Kansalaiset saivat vuoden 2020 loppuun mennessä ehdottaa omia voittajasuosikkejaan. Näistä nimetyistä eri medioiden edustajista koostuva palkintolautakunta on valinnut neljään kategoriaan kuhunkin kolme voittajaehdokasta. Sama palkintolautakunta valitsee myös voittajat.

Palkintokategorioita ovat Vuoden Juttu, Vuoden Journalistinen teko, Vuoden Journalistinen pomo ja Vuoden Journalisti. Taustat kaikkien ehdokkuuksien takaa voit katsoa Yle Areenasta.

Studio odottaa jo valmiina - tänään selviää, ketkä palkitaan Vuoden Journalisti -palkinnoilla! Liity seuraamme klo 19 Yle TV1:n tai Yle Areenan streamin äärelle. #sjp2020 @yleareena @YleTV1 pic.twitter.com/8IZCmDifWW — Journalistipalkinto (@sjptwiittaa) 10. maaliskuuta 2021

Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa

Vuoden Juttu -kategoriassa ehdolla ovat Helsingin Sanomien Heikki Aittokosken Mies Mechelininkadulla, Ilta-Sanomien Henrik Kärkkäisen Vastaamo-jutut sekä Suomen Kuvalehden Karoliina Paanasen ja Jarno Liskin Kallista konsultointia.

Aittokoski palaa jutussaan vuonna 1979 Mechelininkadulla tapahtuneeseen itsemurhaan, jonka tekijäksi paljastuu kirjoittajan oma isä. Kärkkäisen jutut paljastivat Psykoterapiakeskus Vastaamon joutuneen tietomurron kohteeksi ja avasivat tapauksen poikkeuksellisia piirteitä. Paanasen ja Liskin juttu puolestaan nosti esiin valtiovarainministeri Katri Kulmunin viestintävalmennuskulut.

Vuoden Journalistisesta teosta ehdolla ovat Yle Uutisten erityisprojekti, päätoimittaja Terhi Pirilä-Porvalin journalistisen päätösvallan puolustaminen sekä Susanna Reinbothin Poliisihallituksen salauslinjan kyseenalaistaminen.

Yle Uutiset reagoi nopeasti maan koronavirustilanteeseen ja alkoi maaliskuusta 2020 lähtien tehdä koronauutisia myös arabiaksi, kurdiksi, persiaksi ja somaliksi. Pirilä-Porvali puolestaan irtisanoutui Ilmajoki-lehden päätoimittajan paikalta sen jälkeen, kun hän ei taipunut painostukseen, vaan piti kiinni toimituksen journalistisesta riippumattomuudesta. Helsingin Sanomien Reinboth on vienyt oikeuteen Poliisihallituksen ohjeistuksen, jossa poliisia neuvotaan salaamaan yksityiselämään liittyviä esitutkintatietoja.

Vuoden Journalistiseksi pomoksi ovat ehdolla Etelä-Saimaan päivätuottaja Aino Heikkonen, Kauppalehden uutispäällikkö Anna Juvonen sekä päällikkö Eeva Lehtimäki MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksesta.

Heikkosen sisältöjohtamisessa on inhimillinen ote ja vankka journalistinen pohja, ja alaisten mukaan hän on järjestelmällinen sekä reilu, mutta kehittävä palautteen antaja. Juvosen vahvuudet ovat laaja-alaisuudessa, sillä hän ymmärtää paitsi kokonaisuuden, myös Alma Talentin eri lehtiä tapoineen. Lehtimäki on tehnyt vakuuttavan paluun viestintäuralta journalismin pariin ja on pomona luottavainen, kuuntelevainen ja avulias.

Vuoden Journalistin tittelistä kisaavat tänä vuonna Anna-Lena Laurén Hufvudstadsbladetista/Dagens Nyheteristä, Annamari Sipilä Helsingin Sanomista sekä Seija Vaaherkumpu Yleltä.

Laurén on välittänyt Venäjän kirjeenvaihtajana taidokkaasti ja kiinnostavasti tietoa maan tapahtumista, politiikasta ja tavallisista ihmisistä sekä avannut laajemmin venäläistä yhteiskuntaa jutuissaan. Britannian kirjeenvaihtajana työskentelevä Sipilä on paitsi taitava uutistoimittaja, myös terävä ja helposti tunnistettava kirjoittaja. Vaaherkumpu on lahjakas radio- ja televisiohaastattelija, jonka työstä paistaa perusteellisesti tehty taustatyö.

Päivitämme tähän juttuun Suuren Journalistipalkinnon voittajat.

Lue myös:

Ylen vieraskieliset koronauutiset ehdolla Suuren Journalistipalkinnon saajaksi – katso ehdokkaiden julkistus täältä