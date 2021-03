Ravintolayrittäjien turhautuminen tapissa pakkosulun alla – "Tämä on älyttömän epäreilua", sanovat palkitut lappilaisyrittäjät

Ensi viikolla häämöttävä ravintoloiden kolmen viikon sulku turhauttaa alan yrittäjiä ja monilla pinna on jo katkeamispisteessä.

Kysyimme Lapin hotelli- ja ravintolayrittäjien tuntoja ja suunnitelmia sulun alla. Vastauksissa toistuu tunne siitä, että alaa rajoitetaan kohtuuttomasti suhteessa ruokaravintoloiden aiheuttamaan koronariskiin. Lisäksi päätökset tulevat yrittäjien mukaan viime tingassa eikä pelivaraa reagointiin jää.

Isot hotelliketjut selviävät tästäkin, mutta pienemmille yrityksille sulku voi olla kohtalokas. Yksi kuilun reunalla huojuvista yrityksistä on Euroopan parhaana uutena boutique-hotellina vuonna 2018 palkittu Aurora Estate Ylläsjärven kylässä.

Yrityksen omistajat Sirly Ylläsjärvi ja Heidi Seikkula ovat ottaneet henkilökohtaista lainaa, jotta yrityksen tilavuokrat on saatu maksettua läpi pandemia-ajan. Miten tässä selviytymistaistelussa käy, siitä yrittäjät eivät ole enää varmoja.

– Jos ravintola kaatuu siihen että meidät pakotetaan sulkemaan se, niin olemme myös henkilökohtaisesti tosi pahassa pulassa, keittiömestarina toimiva Ylläsjärvi sanoo.

Lakiesitys ravintolasulusta on eduskunnan täysistunnossa todennäköisesti vasta maanantaina, jolloin sen on tarkoitus astua voimaan.

Lue lisää: Hallitus on todennut poikkeusolot, ravintolasulkua koskeva esitys eduskuntaan – Marin pyytää anteeksi viranomaisten tulkintaerojen aiheuttamaa epävarmuutta

Kuljetuspalvelu pitäisi luoda itse

Osa ravintoloista siirtyy sulun ajaksi jo tottuneesti noutoruokaan. Ruokalistat viritettiin take away -kuntoon kenties jo vuosi sitten ja kuljetuslaatikkovarastot on taas täytetty.

Aurora Estaten fine dining -ravintolan ruokalistalla on kuningasrapua, porotartaria ja hanhenrintaa, eikä niitä kannata lähteä muovirasioihin sullomaan.

– Täällä ei myöskään ole kuljetuspalveluita, joten ne pitäisi itse kuljettaa. Meillä olisi siis hirveät hankinnat edessä, että voitaisiin kuljettaa ruokia, Heidi Seikkula listaa realiteetit.

Viime päivinä asiakkaat ovat peruneet varauksensa Aurora Estaten ravintolaan, joka päätettiinkin sulkea jo keskiviikkona. Annu Passoja / Yle

Hotelliketjut sulkevat ravintolasulun vuoksi joitain hotellejaan. Osa hotelleista pidetään normaaliin tapaan auki, mutta aamiaisbuffetin sijaan aamiaispaketit tarjoillaan hotellihuoneeseen.

Lomautuksia on tulossa laajasti. Esimerkiksi Lapland Hotels -ketjussa kolmen viikon sulku vaikuttaa tavalla tai toisella noin 200 työntekijään.

"Koronatuki ei auttanut yhtään mitään"

Hallitus on esittänyt sulun vuoksi 50 miljoonan euron korvauksia, mitä alan etujärjestö MaRa pitää riittämättömänä. Toimitusjohtaja Timo Lapin laskujen mukaan summan pitäisi olla lähes kolminkertainen ja korvausten pitäisi kattaa kiinteät kulut.

Työ- ja elinkeinoministeriössä vasta valmistellaan mallia siitä, millä perusteella tukea jaetaan.

Ennustettavuus ei ole parantunut viime keväästä yhtään. Meidän pitäisi tietää, mitä 28.3 jälkeen tapahtuu. Oli se sitten mitä tahansa. Sanna Leinonen, toimitusjohtaja, Levi Hotel Spa

Yrittäjien mukaan tähänastiset tuet ovat korvanneet vain murto-osan kärsityistä tappioista. Sirly Ylläsjärvi laskee Aurora Estaten menettäneen viime vuonna liikevaihtoa 150 000 euron edestä. Valtion koronatukea tuli alle 20 000 euroa.

– Se ei auttanut yhtään mitään. Tämä tuntuu niin epäreilulta, että ravintolat laitetaan kiinni, vaikka suurimmat tartuntamäärät ovat olleet ihan muualla. Suurin kysymys minulla on, että miksi rajoilla ei ole pakkotestattu.

Osa kyselyyn vastanneista Lapin matkailu- ja ravintolayrittäjistä luottaa yhä siihen, että hallitus tietää mitä tekee ja sulku on välttämätön, vaikka raskas.

Suositusten ja velvoittavien toimien välille ei ole tehty riittävän selkeää eroa. Toimia ei ole myöskään kohdennettu oikeudenmukaisesti. Ari Vuorentausta, toimitusjohtaja, Lapland Hotels

Arviot ravintoloiden koronariskistä ovat vaihdelleet pandemian aikana.

Joulukuussa ravintoloihin liitettiin 2 prosenttia koronatartunnoista. Ravintolat sulkevassa lakiesityksessä taas todetaan (siirryt toiseen palveluun), että tammi-helmikuun aikana on todettu lukuisia ravintoloista lähteneitä tartuntaketjuja. Riski on suurin siellä, missä keskitytään syömisen sijaan juomiseen.

Työ tuntuu valuvan hukkaan

Ylläsjärvellä viinilasit on katettu ja servetit taiteltu, mutta illastajia ei ole tulossa. Niin hotellin kuin ravintolankin varaukset on pääosin peruttu. Uutisointi on tehnyt tehtävänsä, yrittäjät toteavat.

– Todennäköisesti joudumme sulkemaan jo nyt, koska kaikki ovat peruneet varauksensa. Tappiot ovat niin järkyttävän suuret, että ei ole mitään järkeä pitää auki, Ylläsjärvi miettii kuusi päivää ennen sulun alkua.

Raaka-ainetilaukset osattiin minimoida ajoissa, toisin kuin viime keväänä jolloin varastot jäivät käsiin. Nyt osattiin lukea ennusmerkkejä.

Sitä ovat tehneet muutkin hotelli- ja ravintolayrittäjät, eikä se ole ihan helppoa ollut. Ylen kyselyyn vastanneet yrittäjät kritisoivat varsin yhdenmukaisesti hallituksen päätösten ennakoimattomuutta ja sekavuutta. Peliaikaa toiminnan uudelleen järjestämiseen on ollut vähän.

Lyhyempi yhteiskunnan täyssulku olisi yrityksille varmaan helpompi kuin vuoden mittainen jatkuva soutaminen. Miko Gröhn, hotellinjohtaja, Arctic Hotel Collection

Sirly Ylläsjärvestä ja Heidi Seikkulasta tuntuu, että vuosia tehdyt pitkät päivät ja kunnianhimoinen työ valuvat nyt hukkaan. He uskovat ja toivovatkin, että ravintolayrittäjät eivät purematta nielisi uusinta päätöstä.

– Myös kollegat ovat nousseet vastarintaan, he eivät hyväksy tätä. Vaadimme, että meille korvataan tämä, koska tämä tuntuu niin epäreilulta.

