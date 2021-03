TV1:n Ykkösaamun vieraana THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta – mitä haluat kysyä?

Rokotusjärjestystä on arvosteltu. Pitäisikö koronarokotukset keskittää sinne, missä tilanne on pahin? Ykkösaamun vieraana on lauantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta.