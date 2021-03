THL:n Mika Salminen nukkuu 5–6 tuntia yössä ja pyrkii pitämään kerran viikossa vapaapäivän – rentoutumiseen sopii vaikka podcastien ja AC/DC:n kuuntelu

Mika Salmisella on erikoinen luottamustehtävä Euroopan avaruusjärjestössä - suojelee planeettoja

Salmisella on luottamustehtävä Euroopan avaruusjärjestössä.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, tutkimusprofessori Mika Salminen lienee Suomen kiireisin mies. Häntä on totuttu näkemään televisiossa useana iltana viikossa kertomassa koronapandemian tuoreista tiedoista, mutta tämä on vain pieni osa työtä. Koneisto pandemian hillitsemiseksi jyllää lähes yötä päivää.

Salminen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa, että hän pyrkii pitämään viikossa yhden vapaapäivän. Arkisin päivät venyvät.

– Yritän nukkua sen 5–6 tuntia. Se on aika vakio, joskus ei ihan onnistu.

Puhelin ei mene kiinni yölläkään.

– Vuorokausi alkaa siinä kuuden aikaan aamulla kahvinkeitolla ja sitten katsotaan, mikä on tilanne.

Ja kahvia kuluu päivän aikana niin paljon, että Salminen ei uskalla edes laskea tai arvioida kuppien määrää.

Vaikka Salminen on THL:n organisaation ääni ja kasvot julkisuudessa, hän kiittää ja nostaa monta kertaa esiin työyhteisönsä saavutukset.

Salminen ei erityisemmin nauti saamastaan huomiosta, vaikka hänen rauhallinen esiintymisensä on saanut paljon kiitosta.

Esiintymistaito ei ole ihan pelkästään sisäsyntyistä.

– Olen saanut ihan kunnon viestintäkoulutusta ja siitä on ollut kyllä hirveästi hyötyä. Toki kokemusta on ehtinyt jo myös kertyä.

Meribiologia vaihtui mikrobiologiaan

Salminen muistelee selailleensa jo lapsena isoäidillään maantiedon ja biologian kirjoja. Lukiossa ura mikrobiologina ei kuitenkaan ollut vielä ensisijainen.

– Minusta piti tulla meribiologi. Katsoin paljon aiheeseen liittyviä dokumentteja, mutta sitten havaitsin, että aiheen opiskelu Suomessa on vähän rajoitettua. Totesin, että parempi suuntautua sinne, missä niitä organismeja ei voi oikein nähdä.

Salminen on tutkinut vuosien varrella paljon muun muassa HI-virusta ja lintuinfluenssaa aiheuttanutta virusta. Viruksissa Salmista kiehtoo se, että "ne ovat oikeastaan koneita".

– Niin lähelle koneita kuin joku biologinen organismi voi päästä, Salminen avaa.

– Eiväthän ne ole oikeastaan eläviä vaan parasiitteja, jotka käyttävät hyväkseen muita eliöitä. Ja viruksen rakenne ja toiminta voidaan oppia aika tarkkaan.

AC/DC:tä ja progemusiikkia kuulokkeisiin

Puoli seitsemän -ohjelmassa selvisi, että kun Salminen rentoutuu, hän esimerkiksi kuuntelee musiikkia. Parhaiten uppoaa hevi ja proge.

– Olen varmaan 80-luvun lapsi musiikkimaussani. AC/DC ja progemusa olivat tärkeitä minulle silloin ja kyllä niitä tulee vieläkin kuunneltua.

Myös valokuvaus on Salmiselle rakas harrastus. Puoli seitsemän -ohjelmassa päästiin kurkistamaan Salmisen kuvakansioon, josta löytyi kuva Nasan ja Euroopan avaruusjärjestön tutkasta. Tähän liittyen paljastui, että Salmisella on luottamustehtävä Euroopan avaruusjärjestö Esan planeettasuojelutyöryhmän puheenjohtajana.

– Se liittyy nimenomaan mikrobeihin ja siihen, että yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista on selvittää, onko jossain muualla elämää. Ihan hiljattainkin laskeutui Marsiin Perseverance Rover, jonka tarkoitus on kerätä sieltä näytteitä ja tuoda takaisin Maahan. Ja jos siellä on elämää, niin täytyy selvittää, ettei se ole haitallista. Työryhmä työskentelee tämän ympärillä.

Mikä tarina liittyy Mika Salmisen takin rintapielessä olevaan värikkääseen pinssiin? Katso koko lähetys Areenasta.