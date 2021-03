Presidentti Halonen vahvistaa MTV:n uutisille: Venäjä tarjosi Suomen käyttöön Sputnik V -koronarokotteen valmistusteknologiaa

Presidentti Tarja Halonen on ollut yhteydessä Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajaan Valentina Matvijenkoon Maailman terveysjärjestön WHO:n pyynnöstä.

Presidentti Tarja Halonen on ollut yhteydessä Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajaan Valentina Matvijenkoon Maailman terveysjärjestön WHO:n pyynnöstä. Tiina Jutila / Yle

Presidentti Tarja Halonen vahvisti torstaina MTV:n uutisille (siirryt toiseen palveluun) Venäjän tarjonneen Suomen käyttöön Sputnik V -koronarokotteen valmistusteknologiaa.

Halonen oli MTV:n uutisten mukaan ollut yhteydessä Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajaan Valentina Matvijenkoon Maailman terveysjärjestön WHO:n pyynnöstä. WHO:n pyyntö liittyi Sputnik-rokotteen hyväksyntäprosessiin, ei tuotantoteknologian toimittamiseen.

– Kiitin tiedosta ja sanoin, että minulla ei tietenkään ole mitään valtuutusta sanoa siihen mitään sen enempää. Muuta kuin että vien asian eteenpäin hallituksessa ministeri (Krista) Kiurulle, Halonen kertoi MTV:n uutisille.

Aiemmin torstaina uutistoimisto Tass oli kertonut, että Venäjä oli valmis toimittamaan Suomelle Sputnik V -koronarokotteen valmistamiseen sopivaa teknologiaa. Asia oli noussut esille Halosen ja Matvijenkon puhelinkeskustelun aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin STT:lle torstai-iltana, ettei siellä ollut tietoa Halosen käymistä keskusteluista.

– Se tieto meillä on, että meiltä on annettu Haloselle tietoa ylipäätään koronarokotteisiin liittyen. Eli hän on saanut taustatietoa sosiaali- ja terveysministeriöstä erilaisiin asioihin, ministeriöstä kerrottiin.

Ministeriöstä muistutettiin, että Halonen tekee omaa työtään Maailman terveysjärjestön WHO:n eurooppalaisen covid-19-ryhmän jäsenenä, ja siihen liittyen taustatietoa on hänelle annettu.

Tietotaitoa Suomessa jo on

Myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Hanna Nohynek ei tiennyt etukäteen Halosen ja Matvijenkon keskustelusta.

Sputnik V -rokote on parhaillaan Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnissa myyntilupahakemusta varten.

– Suomessahan on tietotaito olemassa, miten adenovirusvektorirokotteita tehdään. Itä-Suomen yliopisto yhdessä Helsingin yliopiston kanssa on tehnyt tätä työtä jo pitkään. Seppo Yli-Herttualalla, Kalle Sakselalla ja Kari Alitalolla on tekniikka hallussa.

Kuitenkin tekniikan skaalaaminen siihen, että se täyttää myyntiluvallisen rokotteen tuotannon kriteerit, menee Nohynekin mukaan tietysti oma aikansa.

