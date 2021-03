Oulun kaupunginsairalan tartuntaryppäässä seitsemäs potilaskuolema – tartuntoja lisää, määrä on noussut jo 66:een

Yhteensä kaupunginsairaalassa tartunnan saaneita potilaita on nyt 35 ja työntekijöitä 25. Ryppääseen liittyviä muita jatkotartuntoja on yhteensä 6. Arkistokuva.

Oulun kaupunginsairaalan koronatartuntaryppääseen liittyy nyt seitsemän potilaiden kuolemantapausta. Torstailta ilmoitettiin yhden ihmisen menehtyneen koronatartunnan seurauksena. Kaikkiaan tähän ketjuun liittyviä tartuntoja on nyt 66, joista kuusi jatkotartuntaa. Potilailla ei havaittu torstaina uusia tartuntoja.

Oulun kaupunginsairaalassa on ollut havaintoja koronasta ainakin muutamalla osastolla. Tartuntoja ilmoitettiin puolitoista viikkoa sitten ensimmäisen kerran palliatiivisen ja saattohoidon osastolla A2, nyt kerrotaan, että myös A1 osastolla on ollut altistuminen. Kyseessä on psykogeriatrinen osasto, alistumisia on ollut kuudella potilaalla ja kolmella työntekijällä.

Psykogeriatrisella osastolla hoidetaan pääosin ikäihmisiä, joilla on muistisairauksiin liittyviä käytösoireita. Jo aiemmin kerroimme, että korona on päässyt leviämään myös Oulun kaupunginsairaalan kuntoutusosastolle.

