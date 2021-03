Karaoken laulaminen ja tanssiminen kiellettiin ravintoloissa, nyt odotetaan päätöstä kolmen viikon sulusta – ravintolapomo: ''Roikutaan löysässä hirressä''

Koronapandemia on kurittanut ravintola-alaa kovalla kädellä. Kuvituskuva.

Koronapandemia on kurittanut ravintola-alaa kovalla kädellä. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Ensi viikolla ravintolat on tarkoitus sulkea koronan leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla kokonaan kolmeksi viikoksi.

Ravintoloiden karaokelavat hiljenevät tästä päivästä alkaen.

Voimaan on tullut valtioneuvoston asetus, jonka mukaan tanssiminen ja karaoken laulaminen ravintoloissa on nyt kiellettyä.

Asiakkaiden pitää myös istua paikoillaan. Liikkua saa ainoastaan ravintolaan tultaessa sekä sieltä pois lähdettäessä, ruokaa tai juomaa tiskiltä haettaessa sekä wc-tiloihin ja tupakalle mentäessä.

Kotkassa neljän karaokeravintolan toiminnasta vastaava Formia Futuren aluepäällikkö Pekka Huotari pitää uusia rajoituksia kovana iskuna.

– Kaikki ravintolamme liittyvät jollain tavalla karaokeen, se on ollut meidän bisnesalamme. Ihmiset tulevat meille sen takia, että he haluavat laulaa ja olla. Onhan se iso isku, koska olemme muutenkin kärsineet myynnin menetyksistä ja toiminta on ollut tappiollista, Pekka Huotari sanoo.

Sääntöjen rikkominen johtaa ravintolasta poistamiseen

Pekka Huotarin edustamissa ravintoloissa esimerkiksi tanssilattioita ei aiota rajata pois käytöstä millään fyysisillä esteillä, kuten teipeillä. Tarkoituksena on valvoa ihmisten käyttäytymistä.

– Tähänkin saakka jokaisella asiakkaalla on pitänyt olla oma istumapaikka, jossa istutaan, eikä muiden pöytiin mennä. Mutta valvoa pitää, että ihmiset noudattavat sääntöä, Huotari sanoo.

Käytännössä sääntöjen noudattamista valvovat tarjoilijat.

– Paljon tässä laitetaan myös asiakkaiden varaan, että jokainen kunnioittaisi sääntöjä.

Sääntöjä rikkova asiakas voidaan poistaa ravintolasta.

– Kerran huomautetaan, ja sen jälkeen poistetaan ravintolasta, Huotari sanoo.

Kolmen viikon sulku odottaa nurkan takana

Yksi Pekka Huotarin edustamista ravintoloista Captain's Karaoke on ollut suljettuna jo pidemmän aikaa – siitä saakka kun ravintolat määrättiin sulkemaan ovensa viimeistään kello 23.

Huotari uskoo, että asiakkaat palaavat ravintolaan rajoitusten päätyttyä.

– Toivon, että ihmiset ihmiset löytävät takaisin ja alkavat liikkua eri tavalla, Pekka Huotari sanoo.

Ensi viikolla ravintolat on tarkoitus sulkea koronan leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla kokonaan kolmeksi viikoksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Pekka Huotarin mukaan yrityksissä on käyty yt-neuvotteluja ja henkilöstölle on jaettu lomautuslappuja. Huotari pitää tilannetta käsittämättömänä.

– Niin yrittäjät kuin työntekijät ovat joka puolella yhtä ymmällään. Ensin sanotaan että suljetaan ja sitten ruvetaan hankkimaan lakia. Ymmärrän henkilökuntaa hirveän hyvin siinä, että heille tämä on varmasti kova juttu. Roikutaan vähän niin kuin löysässä hirressä, että ollaanko sitä töissä vai ei.

Näillä näkymillä Pekka Huotarin edustamissa ravintoloissa koko henkilökunta on lomautettuna maanantaista lähtien.

Huotarin mukaan osa asiakkaista on tilanteesta yhtä ymmällään kuin työntekijätkin.

– Asiakkaillakin on sellainen epätietoisuus, että olemmeko auki vai emme ja mitä teemme.

Asetus on voimassa kesäkuun loppuun, mutta rajoitus voidaan poistaa epidemiatilanteen parantuessa.

