Ahvenanmaan koronatilanne huononi nopeasti – ilmaantuvuusluvut ovat nyt Suomen korkeimmat, mutta numerot eivät kerro kaikkea

Ahvenanmaan korontartuntojen määrä kohosi nopeasti yli 250:een. Taudin ilmaantuvuusluku on yli 427 tartuntaa 100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Tartunnat perustuvat pääosin kahteen isoon ryppääseen, mutta myös muita lähteitä on.

– Virus levisi kouluihin, kouluista koteihin ja perheistä erilaisiin ryhmiin, kertoo Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon johtaja Jeanette Pajunen.

Karanteenissa olevien testausta on varmuuden vuoksi lisätty. Esimerkiksi yhden koulun kaikki oppilaat testattiin ennen karanteenin päättymistä.

Riskiryhmien rokotuksia on järjestetty sairaalassa ja henkiökunta on kiertänyt rokottamassa eri puolilla saaristoa. Yle/Samuli Holopainen

– Se, onko kyse virusmuunnoksesta ei ole varmistunut, mutta tartunnanjäljitys työskentelee sillä oletuksella, että kyse on virusmutaatiosta, Jeanette Pajunen sanoo.

Matkustusrajoituksia Ahvenmaalle on harkittu useamman kerran.

– Se millä tavalla virus on nyt levinnyt, ei anna syytä rajoittaa matkustamista Ahvenanmaalle, on terveysjohtajan kanta.

Tämä on myös asia, joka ei ole maakunnan päätettävissä. Rajojen sulkeminen tai avaaminen kuuluu sisäministeriön toimivaltaan.

Esimerkiksi Raumalla luvut ovat paljon huonommat

Ahvenanmaan kipuaminen koronailmaantuvuuden kärkeen johtuu myös pienestä asukasmäärästä suhteessa koronatapauksien määrään. Maakunnan asukasluku on noin 30 000.

Esimerkiksi 39 000 asukkaan Raumalla ilmaantuvuus on yli tuhat, kun sieltä on löytynyt reilut 600 koronatapausta.

Pelkkien numeroiden vertailu ei ole koko totuus. Jeanette Pajunen muistuttaa saaristomaakunnan luonteesta.

– Olemme suljettu saariyhteisö. Se tekee meidät hauraaksi.

Oleellinen ero tulee sairaalapaikkojen tavoitettavuudessa, kun maayhteyttä muihin sairaaloihin ei ole. Helikopterilla voidaan siirtää hoidettavia manner-Suomeen tai Ruotsiin.

Koronapotilaita on ollut hyvin vähän sairaalahoidossa, eikä kopterikuljetuksia ole sen takia tarvittu. Yle/Samuli Holopainen

– Meidän on oltava todella varovaisia, että virus ei leviä hallitsemattomasti.

Sairaalakapasiteetti on tällä hetkellä riittänyt hyvin. Sairaalassa on vain yksi covid-potilas. Mutta huolettomuuteen ei ole syytä: enemmän tartuntoja on enemmän riskejä.

– Varsinkin kun on kyse riskiryhmistä ja vanhemmista ihmisistä, niin meidän pitää olla valppaana.

Rokotettujen suhteellisessa määrässä Ahvenanmaa on jonkin verran muita maakuntia edellä. Rokotettuja on 11,5 prosenttia (tilanne perjantaina 5.3.), kun yleensä alueet ovat vielä alle kymmenen prosentin tasolla.

Kaikkien rokottaminen riippuu rokotteiden saatavuudesta ja vie vielä kuukausia. Tämä pätee koko Suomeen.

