Korona-ajan intin käyneet kotiutuvat tänään, mutta millaisin miettein? - seuraa suoraa lähetystä Ilmasotakoulusta kello 8.15

Nyt kotiutuville varusmiehille esimerkiksi varustukseen kuuluva maski on tullut tutuksi. Video: Simo Pitkänen / Yle

Tämän kevään aikana kotiutuu kokonaan korona-aikana palveluksensa suorittanut ikäluokka.

Heinäkuussa viime vuonna alokkaina aloittaneelle saapumiserälle koko kokemus joko asevelvollisuudesta tai vapaaehtoisesta asepalveluksesta on taatusti erilainen kuin aikaisemmilla ikäluokilla. Jo alokasajasta alkaen heidät on jaettu kolmeen koronakuplaan, jotka eivät käytännössä sen paremmin palveluksessa kuin vapaa-ajallakaan kohdanneet.

Koronakuplaosastot ovat vuorollaan olleet kaksi viikkoa vapaalla ja vapaita on vuoroon seurannut neljän viikon koulutusjakso.

Eri osastoihin kuuluvat varusmiehet eivät ole olleet varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Osastoihin kuuluvat varusmiehet ovat muun muassa liikkuneet eri reittejä ja ruokailleet eri paikoissa.

Kuplassa on vietetty myös lomat, maastoharjoitukset ja palvelukseen liittyvät isot ja pienet juhlahetket. Sotilaskodissa nautitut munkkikahvitkin on juotu vain omaan osastoon kuuluvien seurassa.

Varuskunnissa on korona-aikaan kiinnitetty tehostettua huomiota siivoamiseen, kasvomaskien käyttöön ja siihen, että turvavälit myös pysyvät Näin on toimittu myös Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella, josta ovat siviiliin siirtymässä myös ilmasotamiehet Tinka Asikainen ja Ilmari Leskelä. Millaisin tuntein he mahtavat katsella aamukammassa vielä jäljellä olevia piikkejä?