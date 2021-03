Äärioikeistojohtaja jakoi ministerin osoitteen ja sai neuvoja poliisilta: "Keskittäkää voimat, ei pienellä porukalla matuja haastamaan"

Äärioikeistolainen Kansallismielisten liittouma on jakanut sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kotiosoitteita häirintätarkoituksessa. Lisäksi liittouman puheenjohtaja Tero Ala-Tuuhonen on käynyt viestinvaihtoa helsinkiläisen ylikonstaapelin kanssa potentiaalisesti väkivaltaisesta yhteenotosta maahanmuuttajien kanssa.

Tiedot ilmenevät poliisin salaamista Pekka Katajan murhayritystutkinnan kuulustelupöytäkirjoista. Yle sai pöytäkirjat tietopyynnöllä.

Ala-Tuuhonen lähetti elokuussa 2020 eräälle miehelle kaksi viestiä, joissa hän kertoi sisäministerin ja valtakunnansyyttäjän kotiosoitteet. Vastaanottajan numero oli tallennettu Ala-Tuuhosen puhelimeen nimimerkillä. Ala-Tuuhosen mukaan hän ei tiedä henkilön oikeaa nimeä mutta on tavannut tämän pari kertaa.

Ala-Tuuhonen sanoi, että eteläsuomalainen mies on mukana kansallismielisten toiminnassa.

Yle soitti miehelle. Tämä kieltäytyi antamasta haastattelua, koska pitää Yleä ”valemediana”. Yle kysyi mieheltä, mihin tämä oli aikeissa käyttää kotiosoitteita. Mies kieltäytyi kommentoimasta ja ilmoitti lopettavansa puhelun.

Yle ei ole tavoittanut Ala-Tuuhosta kommentoimaan.

Ala-Tuuhosta epäiltiin esitutkinnassa osallisuudesta perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yritykseen. Poliisi kuitenkin totesi, että hänellä ei ole siihen osuutta. Yle julkaisee hänen nimensä, koska hän toimii julkisen, kansalaisvaikuttamiseen pyrkivän liikkeen puheenjohtajana.

Kansallismielisten liittouma on rekisteröity yhdistys. Verkkosivuillaan se kuvaa tehtäväkseen tarjota politiikkaa kevyempi, ulkoparlamentaarinen tapa vaikuttaa kotimaan asioihin sekä kannustaa suomalaisia positiivisessa hengessä kansallismielisyyteen.

”Paskaa joulua -kortteja”

Pekka Katajan murhan yrityksen esitutkinnassa kuulustelija kysyi Ala-Tuuhoselta syytä osoitteiden jakamiselle.

– Tämä on sellaista keppostelua, näitä ”paskaa joulua” -kortteja. Jo viime jouluna piti tehdä tämä juttu poliitikoille, tämä ei kuitenkaan toteutunut. Meidän piti painaa tarkoitusta varten oikein kortteja, mutta tämä sitten jäi, Ala-Tuuhonen vastasi.

Hänen mukaansa myös entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) kotiosoite oli tiedossa.

– Muistaakseni tässä oli pari kolme, joille näitä piti porukalla lähettää. Ei tätä sen paremmin organisoitu.

Ala-Tuuhosen mukaan osoitteet olivat peräisin Telegram-viestisovelluksen ryhmästä. Hän muisteli, että ryhmän nimi olisi ”Defend Finland”.

– Sitä en tiedä, kuka tätä tietoa siellä on levittänyt. Suurin osa on nimimerkillä ryhmässä. Olen toimittanut ainoastaan nämä kaksi osoitetta tälle [nimimerkille], mutta tiedän että hän kerää näitä osoitteita tässä tarkoituksessa, eli tällaisten postien lähettämistarkoituksessa.

Viestejä ylikonstaapelin kanssa

Esitutkinnassa nousi esiin, että Ala-Tuuhonen tuntee helsinkiläisen ylikonstaapelin. Ala-Tuuhonen oli ollut muun muassa saunomassa ylikonstaapelin mökillä ja puhunut oman kertomansa mukaan ”kansallismielisyysasioista”.

Päivää ennen osoitteiden lähettämistä Ala-Tuuhonen viestitteli ylikonstaapelin kanssa. Ala-Tuuhonen on entinen Soldiers of Odinin jäsen. Soldiers of Odin on katupartioinnistaan tutuksi tullut äärioikeistolainen järjestö, johon kuuluu lukuisia uusnatseja ja muita maahanmuuttoa vastustavia henkilöitä.

Ala-Tuuhonen: Jyväskylässä on matujengi alkanut uhittelemaan katupartoijille. Käydään lauantai iltana etsimässä niitä isommalla porukalla [kieliasu alkuperäinen].

Ylikonstaapeli: Jos lähdette etsimään matuja niin tiedustelkaa mahd. monella yksiköllä eri alueita. Jos otatte mukaan ns. kättä pidempää niin kannattaa laittaa ne yhteen autoon ja takakonttiin niin että ne ei oo missään vaiheessa näkyvillä. Ja muistakaa se, että poliisi ei voi suorittaa paikanetsintää autoon ilman perusteltua syytä. Keskittäkää voimat eli ei pienellä porukalla matuja haastamaan vaan odotatte että porukka on kasassa. Muistakaa myös että niillä on poikkeuksetta mukana veitsiä tms.

Kuulustelussa Ala-Tuuhonen kuvasi viestittelyä ”yliampuvaksi jutuksi”.

– Tässä on tarkoituksena meillä ollut se, että häiriötä tuottavalle porukalle, eli pakolaisille, jotka eivät osaa käyttäytyä, pitää jonkun sanoa, että häiriöiden pitää loppua.

Kuulustelija kysyi myös, ovatko sisäministerin ja valtakunnansyyttäjän osoitteet peräisin ylikonstaapelilta. Ala-Tuuhonen sanoi, että eivät ole.

Kyseinen ylikonstaapeli on pidätetty virasta, ja häneen kohdistuu tiettävästi rikosepäilyjä. Hän linkittyy niin sanotun äärioikeistoverkoston tutkintaan. Siitä ei ole tietoa, onko Ala-Tuuhosella jokin osuus tässä tutkinnassa.

Verkosto kätki polttopulloja

Kyseisessä tutkinnassa epäiltiin ensin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, mutta syyttäjätutkinnanjohtajat tekivät asiassa päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Väkivaltarikoksen konkreettisesta valmistelemisesta ei saatu näyttöä.

Tutkinnassa havaittiin päätösten mukaan, että rasistisella ryhmällä oli hierarkia sekä toimintaperiaatteet ja se harjoitteli säännöllisesti. Ryhmän ”toiminnan kohteena” olivat syyttäjän ratkaisun mukaan maahanmuuttajat.

Ryhmän jäseniä yhdistää turvallisuusala, ja siihen kuuluu myös poliiseja.

Ryhmän jäsenillä on runsaasti ampuma-aseita. Ryhmäläiset myös valmistivat polttopulloja ja kätkivät niitä maastoon.

Tutkinta jatkuu yhä, ja siinä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksia ja virkarikoksia.

