Poliisi selvitti: Kotkassa tapahtuneessa putkakuolemassa ei ole syytä epäillä rikosta – noin 30-vuotias mies kuoli putkaan syyskuussa

Itä-Suomen poliisilaitos ei käynnistä esitutkintaa Kotkan poliisivankilassa kuolleen miehen tapauksessa.

Noin 30-vuotias mies kuoli putkaan Kotkan poliisiasemalla syyskuun alkupuolella.

Itä-Suomen poliisin mukaan miehen kiinniottaneita kahta poliisia ei ole syytä epäillä rikoksesta.

Poliisin mukaan mies oli otettu kiinni Kotkassa lauantaina alkuillasta 5. syyskuuta, koska mies oli käyttäytynyt uhkaavasti. Miehelle oli laitettu käsiraudat. Lisäksi häntä vastaan oli käytetty etälamautinta.

Mies oli viety Kotkan poliisiasemalle päihtyneiden tiloihin, josta hänet oli myöhemmin löydetty kuolleena.

Videotallenteet todisteena

Itä-Suomen poliisi on selvitystyössään käyttänyt Kotkan poliisiaseman valvontakameroiden videotallenteita. Niistä on käynyt ilmi, että kiinniotettu mies on itse kävellyt säilytystilaan. Poliisin mukaan tilanteessa ei ole ollut mitään normaalista poikkeavaa, mihin paikalla olleiden poliisien olisi tullut kiinnittää huomiota.

Säilytystilaan laittamisen jälkeen vastuu miehen vartioinnista on ollut muilla kuin hänet kiinni ottaneilla poliiseilla.

Kotkan poliisiasema on Kaakkois-Suomen poliisin aluetta. Tapahtumien tutkinta siirrettiin paikalliselta poliisilaitokselta Itä-Suomen poliisilaitokselle, joka käynnisti tutkinnan asiassa syyskuussa.

