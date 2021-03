Zulunkielinen Jerusalema-tanssihaaste leviää myös Suomessa – pohjalaisen terveyskeskuksen henkilökunta innostui: "Tanssimme kohti valoisampia aikoja"

Kulunut vuosi on ollut koronaviruksen eturintamassa työskentelevälle hoitohenkilökunnalle raskas. Iloa vaikeisiin aikoihin on haettu maailmalla nyt tanssimisesta.

Mustasaaren terveyskeskuksen sairaanhoitaja Anette Björkgren törmäsi Ruotsissa asuvien kollegojen facebook-päivityksiin, joissa hoitohenkilökunta ottaa osaa Jerusalema -tanssihaasteeseen.

Tanssista innostuneena Björkgren alkoi yhdessä kollegojensa kanssa suunnitella oman esityksen kuvaamista.

Syntyi video, joka kuvattiin Mustasaaren terveyskeskuksen tiloissa vapaa-ajalla, koronarajoitukset huomioiden ja viiden minuutin harjoittelun jälkeen.

Työkavereita ei tarvinnut paljoa houkutella mukaan.

– Kaikki olivat heti innolla mukana haasteessa. Sovimme vain ajankohdan ja paikalle tulivat he, jotka pääsivät, Björkgren kertoo.

Video julkaistiin viikko sitten Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) ja artikkelin julkaisuhetkellä sitä on katsottu 17 000 kertaa.

Erityisesti videon saama positiivinen palaute on lämmittänyt tanssiin osallistuneita. Kuvassa Linda Tammelin ja Anette Björkgren. Merja Siirilä / Yle

Mikä on #jerusalemachallenge? Sosiaalisessa mediassa leviävä tanssihaaste. Suurin osa videoista löytyy Youtubesta hakusanalla Jerusalema challenge dance.

Jerusalema on eteläafrikkalaisen tuottaja Master KG: n gospelhenkinen-kappale, jonka esittää laulaja-lauluntekijä Nomcebo. Kappale nauhoitettiin vuonna 2019, mutta suosituksi sen teki helmikuussa 2020 Angolasta kotoisin oleva tanssiryhmä Fenómenos do Semba, joka loi tanssiin askelkuviot.

Tanssi levisi aluksi Afrikan mantereella, mutta on levittäytynyt ympäri maailmaa.

Länsimaiden sosiaalisessa mediassa videot alkoivat näkyä vuoden 2020 syksyn ja talven aikana.

Viranomaiset ovat tanssineet Sveitsissä, Itävallassa, Irlannissa ja Ruotsissa.

Iloa ja toivoa pandemian aikana

Nettiin tupsahtelee aika ajoin suosituksi ponnahtavia tanssi-ilmiöitä.

Jerusalema-tanssihaasteen videot ovat tavoittaneet maailmalla jo miljoonat, mutta Suomessa haaste on melko tuntematon.

Tiettävästi ensimmäisenä Suomessa haasteen on suorittanut kemiläinen tanssiryhmä Loisto viime vuoden heinäkuussa. Lisäksi kappaleen tahdissa on tanssittu jo viime vuonna muun muassa Mikkelissä ja Ahvenmaalla.

Haaste on innostanut tanssimaan erityisesti hoitohenkilökuntaa. Mustasaarelaisten videon leikannut sairaanhoitaja Linda Tammelin uskoo, että terveydenhuollon ammattilaiset haluavat haastevideoillaan antaa iloa ja toivoa pandemian aikana.

– Joku sanoi kerran, että "The world is seperated by a virus, but united in a dance", Tammelin sanoo.

– Tanssimme kohti valoisampia aikoja, Björkgren lisää.

Korona-aikana haasteiden kasvanut suosio on kuitenkin ollut havaittavissa. Erityisen suosittuja ovat olleet juuri tanssihaasteet. Mustasaaren terveyskeskus

Haasteet innoittaneet korona-aikana

Sometutkija, dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistolta perehtyi haasteeseen Ylen pyynnöstä.

Matikaisen mukaan sosiaalisen median haasteiden suosiota on hankala ennustaa ja monen menestys on sattumaa.

Korona-aikana haasteiden kasvanut suosio on kuitenkin ollut havaittavissa. Erityisen suosittuja ovat olleet juuri tanssihaasteet.

– Ihmisten eristäytyminen kotiin on lisännyt sitä, että he haluavat olla osa suurempaa kokonaisuutta. Vaikka tanssisit yksin, niin silti olet osa laajempaa ilmiötä, Matikainen selittää.

Siinä missä yleensä nuoret naiset osallistuvat tanssihaasteisiin, tanssivat Jerusalemaa kaikki: lapset ja aikuiset, miehet ja naiset, tanssiryhmät ja viranomaisetkin.

– Haaste varmasti innostaa ihmisiä, jotka joutuvat tekmään töitä koronapotilaiden kanssa ja ovat olleet koronan takia lujilla. Tilanne on myös sama kaikissa maissa. Ja tämä on yhdistävä tekijä, mistä siis syntyy yhteisöllisyyden kokemus.

Sosiaalisen median haasteiden suosiota on hankala ennustaa, muistuttaa tutkija Janne Matikainen. Tanja Heino/Yle

Rentoa ja heittäytyvää porukkaa

Matikaisen mukaan Jerusalema-haasteessa on mielenkiintoista se, miten tanssihaasteeseen osallistuvat eri ammattiryhmät tulevat samalla rikkoneeksi ammatteihinsa liittyviä stereotypioita.

– Se [osallistuminen] voidaan nähdä myös imagollisena: haasteeseen osallistuvat haluavat osoittaa olevansa rentoa ja heittäytyvää porukkaa.

Haasteet voivat aiheuttaa myös ketjureaktion: mikäli yksi työyhteisö osallistuu siihen, toinen saman alan työyhteisö voi myös innostua näyttämään taitonsa.

Tanssihaasteissa leviämiseen vaikuttaa esimerkiksi kuinka helpot tanssiaskeleet siinä on ja miten innokkaita ihmiset ovat heittäytymään. Jerusalema-tanssi vaatii myös organisointia.

Ilmiö voi jäädä esimerkiksi suurimmaksi osaksi vain koronaviruksen eturintamassa työskentelevien haasteeksi.

– Olemme ehkä suomalaisina jäyhää kansaa lähtemään mukaan tanssihaasteisiin, mutta stereotypia voi olla väärä, Matikainen kertoo.

Katso Mustasaaren terveyskeskuksen Youtubessa oleva tanssivideo tästä. (siirryt toiseen palveluun)

