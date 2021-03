Tuomas Lähteenoja on turkulainen tuleva hammaslääkäri, jota kuunnellaan Spotifyssa yhtä paljon kuin Antti Tuiskua – Suomessa hän on silti lähes tuntematon

Tempo Giustona tunnetulle Tuomas Lähteenojalle trance-musiikki on suuri intohimo ja ammatti. Miksi kansainvälisesti menestynyt artisti kouluttautuu silti hammaslääkäriksi? Voit katsoa Perjantai-dokkarin klikkaamalla kuvaa.

Kymmenen vuotta trancea, kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja ja pian kymmeniä tuhansia hampaita. Kuka on Tempo Giusto?

Tempo giusto on italiankielinen musiikkitermi, joka saattaa olla nuottikirjoista tuttu. Sillä käsketään soittamaan “oikeassa tempossa”. Tempo Giustona tunnetaan myös turkulainen Tuomas Lähteenoja, maailmankuulu trance-tähti, jolla on Spotifyssä kuukausittain lähes puoli miljoonaa kuuntelijaa.

Viinaa, naisia ja huumeita, sanoi Life-lehti vuonna 1969. Lasi vettä, keikalle ja hotelliin lepäämään, sanoo Lähteenoja. Lähteenojan mukaan hänen faneillaan onkin ollut tapana heittää vitsiä oikeassa tempossa elämisestä.

– Trance-artistien keskuudessa on sellainen terveellisen elämäntavan teema, johon itsekin pyrin.

Olen usein sanonut läpällä, että jos kuolen, niin muistakaa julkaista minun julkaisemattomat biisini, koska kuolema on paras markkinointikikka. Tuomas Lähteenoja

Stereotyyppisesti taiteilija on hajamielinen, ailahteleva ja aina myöhässä. Taiteen ajatellaan syntyvän kärsimyksestä tai äärimmäisestä vapaudesta. Usein taiteilijan ajatellaan olevan päähänpotkittu nero, joka luo kärsimyksestä jotakin elämää suurempaa.

Lähteenoja vaikuttaisi olevan jonkinlainen taiteilijamyytin antiteesi, vaikka unirytmin kanssa välillä on kuulemma ongelmia.

– Tietenkin toivon, ettei tarvitse kärsiä tehdäkseen jotain huikeaa. Olen usein sanonut läpällä, että jos kuolen, niin muistakaa julkaista minun julkaisemattomat biisini, koska kuolema on paras markkinointikikka.

Tuomas Lähteenoja on opiskellut Lontoossa äänituotannon kandidaatiksi. Janne Langen / Yle

Lähteenoja on nöyrä, mutta sanavalmis. Turun murteella väännetyissä vastauksissa kuuluu rento, mutta varovainen ote.

Kun ennätetään puhumaan musiikin tuotannosta, nousee Lähteenojasta lapsenomainen innostus, puhetta pulppuaa ja silmät alkavat säkenöidä. Puhuttaessa elämästä musiikin ulkopuolella hän pohtii tarkkaan vastausten muotoilun.

Haastattelua tehdessä Lähteenoja toivoo toimittajan istuvan tietyllä puolella kameraa, jotta naaman parempi puoli tulee esille. Tarkkaan on myös mietitty Lähteenojan biisit.

Hänen studiossaan on kohta, jossa bassotaajuudet virheellisesti korostuvat. Lähteenoja hyödyntää kyseistä kohtaa basson ja kick-rummun miksaamisessa. Hän säätää ääniraitoja muutaman hertsin ylös tai alas ja kävelee virhekohtaan kuuntelemaan. Rumbaa jatkuu niin kauan, kunnes Lähteenoja on tyytyväinen.

En ikinä lähetä levy-yhtiöille muita kuin valmiita kappaleita, ja jos levy-yhtiöltä tulee muutostoiveita, saatan loukkaantua. Tuomas Lähteenoja

– Olen siinä suhteessa varmaan huonokin ottamaan palautetta vastaan. En ikinä lähetä levy-yhtiöille muita kuin valmiita kappaleita, ja jos levy-yhtiöltä tulee muutostoiveita, saatan loukkaantua.

Sen takia Lähteenojalla on tapana näissä tilanteissa pureskella palautetta päivän ja pohtia, onko siinä totuutta ja perää. Hän haluaa pystyä allekirjoittamaan kaikki omien biisiensä ratkaisut.

– En pidä siitä ajatuksesta, että joku muu tulee kuokkimaan ja tekemään muutoksia. Olen tarkka siitä, mikä on minun tyyliäni.

Juuri sen oman soundin löytäminen on Lähteenojan mukaan nykyisin entistä tärkeämpää. Musiikin tekeminen on helpompaa kuin koskaan, ja “kaikki” haluavat tehdä musiikkia.

– Iän myötä olen oppinut enemmän arvostamaan luovaa puolta myös, että minulle on annettu taito, millä pystyn tekemään tällaista.

Parhaimmillaan Lähteenoja uppoutuu musiikin tuottamiseen niin syvälle, että unohtaa tyystin syödä ja juoda. – Ei millään tahtoisi lopettaa, ja kaikki vaan virtaa sinun ja tuotanto-ohjelman välillä, sanoo Lähteenoja. Janne Langen / Yle

Lähteenoja tavoittelee musiikillaan positiivista fiilistä. Tempo Giuston musiikki on tech-trancea, joka on teknon ja trancen sekoitus: teknon jumputus ja trancen melodiat. Omasta musiikistaan Lähteenojalle itselleen tulee yleensä selviytymisfiilis.

Lähteenojan mukaan ymmärtääkseen trancea kuuntelijan täytyy oppia kuuntelemaan pikkuasioita. Pitää katsoa perusrakenteen yli.

– Kerran vein frendit Lontoossa maailman parhaaksi klubiksi äänestetylle Fabric-klubille, ja heistä tuntui, ettei biisi vaihtunut kertaakaan.

Harva kahvistakaan ensimmäisellä kerralla tykkää. Mutta kun papumehusta tulee olennainen osa arkea, tärähtää se tärpätiltäkin maistuva huoltoaseman kahvi tarpeeseen.

Vuosien työ palkittiin

Lähteenoja on tehnyt trance-musiikin parissa jo yli kymmenvuotisen uran. Kuuntelijoita hänellä on ollut Spotifyssä kuukausittain hieman enemmän kuin Antti Tuiskulla, mutta tuomarointikutsuja laulukilpailuihin tuskin on hetkeen tulossa.

Suurin osa Tempo Giuston faneista nimittäin löytyy ulkomailta. Keikat ovatkin vieneet Lähteenojaa lähes kaikkialle maailmaa aina Hollannista Japaniin.

– Konemusiikki ei välttämättä vetoa massaan niin paljoa, mutta on Suomessakin tosi lojaaleja faneja, jotka käyvät keikoilla. Yleisesti ottaen suomalaiset tunnetaan maailmalla tosi hyvänä yleisönä.

Musiikin tuottamisesta Lähteenoja innostui jo lapsena, kun heidän kotiinsa hankittiin Yamaha Sequencer Rm1x -sekvensseri. Janne Langen / Yle

Lähteenojan musiikilliseen uraan mahtuu kaksi käännekohtaa: kappaleet Benzin ja Mr. Navigator. Vuonna 2015 ilmestynyt Benzin sai paljon huomiota DJ-maailmassa, kun se pysyi Beatport-musiikkikaupan trancen top10-listalla pitkään.

– Aikaisempi keikkamyyjä sanoi pystyvänsä myymään suoraan keikkoja Beatport-menestystä vastaan. Mutta sillä ei ole enää niin suurta merkitystä kuin viisi vuotta sitten.

Vuonna 2019 ilmestynyt Mr. Navigator on puolestaan Tempo Giuston kaupallisesti menestynein kappale.Tähän asti Spotifyssä yli 24 miljoonaa kuuntelua kellottanut Mr. Navigator on tuotettu yhdessä trance-maailman ykkösnimen Armin van Buurenin kanssa.

Käy kuuntelemassa Mr. Navigator ja muita Tempo Giuston kappaleita viime vuoden YleX Live -tallenteesta.

Lähteenojan mukaan van Buuren innostui biisin alkuperäisversiosta niin paljon, että ehdotti sen muuttamista yhteiskappaleeksi.

– Yleensä ihmiset ajattelevat, että Armin olisi tuonut kappaleeseen ne vokaalit, mutta täällä omassa olohuoneessani minä ne äänitin.

Tällä hetkellä Tempo Giusto tekeekin musiikkia yksinoikeudella Armin van Buurenin perustaman levy-yhtiön Armadan kautta.

– Siitä tiesi osuneensa kultasuoneen, kun koulukaveritkin tykkäsivät siitä biisistä, koska niille ei yleensä kelpaa mikään, Lähteenoja naurahtaa.

Tempo Giusto esiintymässä Utrechtissa Hollannissa keväällä 2020. Tuomas Lähteenojan kotialbumi

Onko kaupallisen menestyksen nostaminen keskiöön menneen talven lumia? Striimiluvut, rahantulo ja maailmalla menestyminen eivät kuitenkaan ole Lähteenojalla päällimmäisenä mielessä. Hän ei edes koe olevansa maailmanstara.

– Yritän tietoisesti arvostaa niitä etappeja, joita olen saavuttanut.

Lähteenoja muistelee sitä, kuinka häneltä usein kysyttiin uran alkupuolella milloin hän hankkii “oikean työn”. Hän ei usko, että samaa kysymystä kysyttäisiin areenoita loppuun myyviltä artisteilta.

Muusikon arki on muutenkin muuttunut kuormittavampaan suuntaan. Biisit elävät muutaman viikon tai parhaimmillaan pari kuukautta. Suurin osa elannosta riippuu keikkaliksoista.

Lue lisää: Kulttuurialoilta katosi satojamiljoonia euroja ja töitä tuhansilta, ilmenee Ylen selvityksestä – musiikin sekatyöläinen Paavo Malmberg sinnittelee

Lähteenojan mukaan artistin tarvitsee olla kokonaisvaltainen viihdyttäjä: hyvä muusiikko, kova live-esiintyjä, somepersoona, graafinen suunnittelija ja kaikkea muuta.

– Välillä tuntuu jopa typerältä ottaa itsestä kuvia. Miksi ihmisiä kiinnostaisi aina katsella tätä samaa pärstää?

Tempo Giusto oli ehdolla vuoden elektronisen musiikin artistiksi Emma-gaalassa vuonna 2019. Janne Langen / Yle

Leipä miehen tiellä pitää

Kolmas käänne Lähteenojan elämässä tapahtui viisi vuotta sitten. Pienestä pitäen myös lääketieteellisestä urasta haaveillut trance-artisti aloitti hammaslääketieteen opinnot. Tulevaisuuden turvaverkkona odottava hammaslääkärin ura on tuonut Lähteenojalle henkistä vapautumista musiikkiteollisuuden prässistä.

– Voi olla ihan hyvin niin, että kun on pystynyt tekemään sitä mitä haluaa ja kokeilemaan vapaammin, niin on pystynytkin tekemään sitä millä on kysyntää loppujen lopuksi.

Lääketieteessä erikoistuminen hammaslääketieteeseen oli loppujen lopuksi käytännönläheinen valinta. Hammaslääkärin työ on helpompi sovittaa musiikin kanssa yhteen.

– Voin tehdä 3-4 päivää viikossa hammaslääkärin töitä, mikä ylläpitää rytmiä, mutta sitten voin tehdä musajuttuja, jotka taas rikkovat sitä rytmiä ja antavat vapautta tehdä luovaa puolta enemmän.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, valmistuu Lähteenoja hammaslääkäriksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Janne Langen / Yle

Hammaslääkärin työ ei ole mikään pakollinen paha, vaan työtä josta Lähteenoja nauttii. Ihmisten auttaminen on Lähteenojalle palkitsevaa.

Kansainvälisesti menestynyt artisti ei kuitenkaan stressaa mistään muusta niin paljon kuin opinnoista.

Lähteenojan mielestä hammaslääkärin opinnoissa neljännen vuoden syksy oli kuormittavin. Tenttejä oli tiuhaan tahtiin, ja samalla piti tehdä klinikalla harjoitteluita.

Kaiken sen lisäksi Lähteenojan ura oli suurimmassa nousukiidossa, juuri ilmestyneen Mr. Navigatorin takia. Opiskeluihin piti sovittaa ulkomailla matkustelu ja biittien teko, koska rautaa pitää takoa silloin kun se on kuumaa.

– Silloin koin, että nyt olen puhki ja loma tekee hyvää. Sitten tuli loma, ja tein vaan musiikkia, eli vähän jotain piti kuitenkin tehdä.

Lue lisää: Koko musiikkikenttä menee uusiksi koronan jälkeen, uumoilee pitkän linjan musiikkitoimittaja Pekka Laine – “Onko musiikin ammattilaisuus vain lyhyt vaihe historiassa?

Muusikkohammaslääkäri ajattelee, että monet saattavat pitää häntä suorittajana, mutta hän itse ei koe niin. Hän on mielestään aina ollut touhukas ja tehokas. Asiat tehdään hyvällä vauhdilla ja keskittymisellä.

– Suorittajasta tulee vähän negatiivinen mielikuva. Ahkera on parempi sana.

Lähteenoja toistaa kahdeksan viikon mindfulness-kurssia, jossa on on tietyt harjoitteet eri viikoilla. Janne Langen / Yle

Muutama vuosi sitten ahkeruus kuitenkin alkoi verottaa Lähteenojaa. Elämä tuntui menevän automaattivaihteella, ja pakkaa oli toisinaan vaikea pitää kasassa.

Apua Lähteenoja löysi mindfulness-harjoituksista. Nykyisin lähes joka päivä hän tekee pidemmän mindfulness-harjoituksen. Lähteenojalle harjoitukset ovat ennen kaikkea rauhoittumistyökalu.

– Harjoitusten myötä olen myös vähän kärsivällisempi. Jos tulee vastoinkäymisiä, niin en ota niitä niin raskaasti.

Lähteenoja on nykyään niin zen, että tämän hetken haaveetkin keskittyvät hetkessä elämiseen: hän kaipaa matkustelua, lisää harmoniaa elämään, hyvää balanssia ja onnellisuutta omiin ratkaisuihin.

Konkreettista musiikkiin liittyvää unelmaa tivattaessa sellainenkin lopulta kuitenkin löytyy.

– Olisi ihan huikeaa päästä tekemään musiikkia johonkin trillerileffaan.

