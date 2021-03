Elina Kallijärven Esson baarin laulaminen loppuu Kajaanissa ja niin käy monelle muullekin: "En tykkää" – katso viimeisen karaokeillan tunnelmat

Jyväskylästä Kajaaniin opintojen perässä saapunut Elina Kallijärvi on käynyt välillä laulamassa karaokea kajaanilaisessa ravintola Grönissä. Lempikappale on Pojun Esson baari, Kallijärvi sanoo. Sitä on laulettu ja tanssittu illanistujaisissa muutenkin.

Nyt Kallijärven ja monen muun laulamiseen tulee kuitenkin kolmen viikon tauko, ja siitä Kallijärvi ei pidä.

– Tämä on kivaa hauskanpitoa, ja nyt kun se kielletään, niin en tykkää. Nyt pitää miettiä sitten jotain muuta.

Syynä hauskanpidon suitsimiseen ovat hallituksen tuoreimmat ravintoloiden koronarajoitukset (siirryt toiseen palveluun), jotka rajoittavat sisällä liikkumisen ainoastaan tiskillä, vessassa ja tupakkapaikalla asiointiin. Ravintoloiden pitää myös huolehtia asiakkaiden välisistä etäisyyksistä aiempaa tehokkaammin.

Ravintoloiden on koko maassa järjestettävä toimintansa sisätiloissa muun muassa niin, että kaikilla asiakkailla on oma istumapaikka pöydän ääressä. Heidät myös ohjataan istumaan paikoillaan.

Ravintolat eivät toisin sanoen saa järjestää eivätkä sallia esimerkiksi tanssimista ja karaokepaikan esiintymisiä, sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Asiakkaiden ohjaamista istumapaikoilleen on alettava soveltaa tästä päivästä lähtien.

Velvoite poistetaan koronaepidemian perustasolla ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla runsaan kolmen viikon kuluttua eli sunnuntaina 28. maaliskuuta, ministeriö kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Karaoket on nyt hetkeksi laulettu. Joni Takalo / Yle

Kainuu on epidemian perustasolla, ja ravintolat ovat pysymässä siellä auki muun maan tilanteesta huolimatta.

Elina Kallijärven mielestä Kainuussa ei saisi rajoittaa tanssimista ja laulamista, koska maakunta on koronan suhteen perustasolla. Häntä harmittaa muun muassa se, että opiskelijabileitä on jäänyt välistä.

– Niillä alueilla, missä koronaa on, voisi ottaa enemmän rajoituksia.

Yle seurasi toistaiseksi viimeisen karaokeillan tunnelmia kajaanilaisessa ravintolassa eilen torstaina. Katso video tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

