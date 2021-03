Pienenenä kiusattu, isompana kiusaaja – rap-artisti Teddy kertoo, kuinka muiden nöyryyttäminen oli hänelle keino selviytyä

Rap-artisti Teddyn musiikissa on sekä raskaita biittejä että hempeitä lurituksia. "Minussa on kaksi puolta."

Rap-artisti Teddyn musiikissa on sekä raskaita biittejä että hempeitä lurituksia. "Minussa on kaksi puolta." Jorge Gonzalez / Yle

Kulttuurivieras Teddyn kappale soi kiusaamista vastaan työskentelevän Break the Fight -toiminnan tunnusbiisinä.

Poika on koululuokassa villi ja levoton. Velmuilija. Sama koltiainen istuu kiven nokassa lähimetsässä, tuijottaa kaukaisuuteen ja mietiskelee. Sellainen kertoo olleensa Matti eli Teddy eli Muhtedi Al-mehsen.

Irakilaissyntyiset vanhemmat antoivat pojalleen nimen Muhtedi, mutta perheen kotikaupungissa Kuopiossa siitä vääntyi pian Matti.

Teddy on nuoren rap-artistin taiteilijanimi. Sitä nimeä hänestä käytetään tässä jutussa.

– Sisko on aina kutsunut minua teddyksi. Viime synttäreillä kuulin, että syntymäpäiväni on nimetty kansainväliseksi nallekarhun päiväksi, Teddy nauraa.

– Koen myös, että minussa on kaksi puolta. Olen toisaalta tosi herkkä, kuin nalle. Ja toisaalta vahva ja peloton, kuin karhu.

Teddy on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Kuopiossa. Helsinkiin perhe muutti, kun yläaste oli lopuillaan. Jorge Gonzalez / Yle

Teddykarhu tarvitsi molempia ominaisuuksiaan kasvaessaan kuopiolaisen kerrostalolähiön pihoilla. Herkkyyttä ja vahvuutta hän tarvitsi myös kotona, jossa vauhtia pitivät yllä Teddyn lisäksi viisi veljeä ja yksi sisko.

Perheen äiti, isä ja vanhimmat lapset tulivat Suomeen pakolaisina ennen Teddyn syntymää vuonna 1995. Isä oli ankara kasvattaja, eikä Teddy muistele häntä hyvällä. Vanhemmat erosivat, kun Teddy oli kahdeksan, ja äiti jäi yksin huolehtimaan koko katraasta.

Jaksanut en enää, koitin itteeni kerää. Pistin takas jokaselle, joka huuteli mun perään. Rikotaan riidat, Teddy

Nyt Teddy on 22-vuotias ja panostaa musiikin tekemiseen. Hänen tuorein biisinsä Rikotaan riidat on nimetty koulukiusaamista vastaan työskentelevän Break the Fight - hip hop-toiminnan tunnusmusiikiksi.

Arja Tiili Dance Companyn vetämä Break the Fight (siirryt toiseen palveluun)on vienyt koulukiusaamista ehkäiseviä työpajoja ja ammattilaisten esityksiä peruskouluihin ja toiselle asteelle jo vuodesta 2014.

Rikotaan riidat julkistetaan virallisesti 19. maaliskuuta. Silloin sen voi kuunnella täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Teddy haluaa olla mukana estämässä koulukiusaamista, sillä hänkin on ollut kiusattu. Kiusaaminen johti siihen, että hänestä itsestään tuli kiusaaja. Se kaduttaa häntä ja on saanut hänet tekemään jotain, mikä on taatusti vaikeaa kovimmallekin kundille. Siitä kerrotaan myöhemmin, sillä ensin tarina vie meidät Kuopioon.

Teini-ikäiselle ulkopuolelle jääminen saattaa olla pahin juttu

Kuopiolaisen lähiön ekaluokkalaiset seisovat jonossa koulun pihalla. Yksi pojista on tummatukkainen ja tummasilmäinen Muhtedi, Matti.

Muut jonossa ovat hänen tuttujaan päiväkodista ja eskarista. Kouluun on ihan kiva mennä, Teddy kertoo ajatelleensa tuolloin, ensimmäisen luokan alussa, seitsemänvuotiaana.

Jo ekaluokalla Matin elämään tulee iso muutos. Perhe muuttaa, ja Matti joutuu aloittamaan kaiken alusta uudessa koulussa.

Veljekset Muhtedi (oik.) ja Thu-alfikar Al-mehsen päiväkotikuvassa Kuopiossa vuonna 2004. Teddyn kotialbumi

Uusi asuinalue on omakotialue, ja siellä maahanmuuttajataustainen Matti on outolintu. Hän syö kasvisruokaa, sillä koulu ei tarjoa halal-lihaa. Hän käy uskontotuntien sijaan elämänkatsomustiedon opetuksessa. Se ei ole kovinkaan suosittua Kuopiossa 2000-luvun alussa. Aamuhartauden ajan poika istuu yksin käytävällä.

Välitunneilla Mattia ei aina oteta leikkeihin. Tunneilla hän on levoton.

– Kun kasvoin isommaksi ja alkoi tulla koulun ulkopuolisia menoja, bileitä sun muita, minulle usein sanottiin, etten mahdu mukaan. Että näihin bileisiin ei nyt voi tulla.

– Hengailin jossain syrjemmällä ja näin, kuinka bileisiin virtasi väkeä. Minä vain en mahtunut, Teddy muistelee kouluaikaisia tapahtumia.

Ulkopuolisuuden tunne oli teini-ikäiselle paha paikka. Vaikka Teddy oli joutunut tottumaan siihen, että hänelle huudeltiin ihonvärin ja erilaisuuden vuoksi, porukan ulkopuolelle jättäminen koski.

Iskin alas joka pellen, joka katto pitkin nenää, luulin löytäneeni tavan, jolla mä voisin elää. Rikotaan riidat, Teddy

Teddyllä oli kova tarve päästä jengiin. Hän kertoo, kuinka hän alkoi tuolloin turvautua pieniin valheisiin.

Hän kuvitteli ja kertoi itselleen pelikonsoleita ja muuta tavaraa, jolla saattoi päteä porukassa. Seitsenlapsiseen perheeseen ei viimeisimpiä uutuuksia hankittu, mutta ei sitä kukaan tullut kotiin tarkistamaankaan. Teddy kertoo ostaneensa valheillaan uskottavuutta.

Pukinmäenkaaren peruskoulu ei ole Teddyn koulu, mutta sen pihamaa tuo Teddyn mieleen muistoja. Osa niistä on ihan hyviä ja sitten on niitä, jotka kaduttavat loppu elämän. "Joskus painoimme toisen oppilaan lumihankeen, emmekä päästäneet nousemaan." Jorge Gonzalez / Yle

Toinen konsti saada hyväksyntää oli mennä mukaan pahisjengiin. Teddy heitteli yhdessä muiden kanssa jonkun koulurepun metsään tai painoi toisen välitunnilla lumihankeen. Kiusatut yrittivät olla huomaamattomia ja luikkia seinän viertä, mutta heidän ei annettu olla rauhassa.

Jos joku antoi takaisin samalla mitalla, hän sai opettajilta yleensä rangaistuksen.

– Eivät välituntivalvojat pystyneet näkemään, kuka aloitti. Sama oli minullakin silloin, kun minua kiusattiin. Toiset härnäsivät ja jos puolustauduin, minua rankaistiin.

Teddy kertoo ymmärtävänsä, miksi joku ryhtyy kiusaamaan toisia, vaikka ei tietenkään enää hyväksy sellaista käytöstä. Hän ei jaksanut itse yksinkertaisesti enää tulla kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Hän päätti antaa takaisin jokaiselle huutelijalle ja iskeä alas jokaisen niskassaan roikkuvan “pellen”. Se oli hänen keinonsa selviytyä.

Teinit saattavat riidan päätteeksi huutaa toiselle: "Tapa ittes!"

Yläasteella musiikin tunneista muodostui Teddylle yllättäen henkireikä. Opettaja oli innostava ja veti levottomat pojat mukaan musiikintekoon.

Yksi oppilaista osasi soittaa rumpuja, toinen kitaraa. Teddy tarttui bassoon ja huomasi osaavansa laulaa. Hän sai tehdä joulujuhlaesityksen kappaleeseen oman rap-osuuden.

Lapsuudessa Teddyn tukena olivat sisarukset sekä huolehtiva äiti. Nyt voimaa antaa oma pieni perhe. Jorge Gonzalez / Yle

Teddyn lapsuudenkodissa puhuttiin ihan omaa kieltä, joka oli sekoitus suomea ja arabiaa. Sisarukset puhuivat keskenään suomea. Olivathan nuorimmat lapset, Teddy mukaan lukien, syntyneet Kuopiossa. Koulussa ja pihoilla viännetttiin savvoo.

– Olen tällainen savolaisarabialainen puhekone, Teddy nauraa.

Elämä yllätti jälleen yläasteen viimeisellä luokalla. Äiti sai työpaikan Irakin lähetystöstä Helsingistä. Perhe muutti pääkaupunkiin ja Teddy siirtyi Kulosaaren yläasteelle.

– Olin ihmeissäni, kun siellä oli oppilaita, jotka olivat tosissaan innoissaan koulunkäynnistä. Koulussa keskusteltiin ja opetettiin muun muassa ymmärtämään politiikkaa. Se kaikki oli ihan uutta.

Koulu päättyi kuitenkin pian, ja Teddy aloitti rakennusalan opinnot ammattikoulussa. Yksinäisyys vaivasi. Mieleen nousi ikäviä kuvia entisistä kouluista ja kiusattujen kasvoista. Muistot alkoivat piinata.

Selässäni kannan mun ristin, ei helpota olo vaikka kuinka mä itkin. Rikotaan riidat, Teddy

Teddy hengaili paljon isoveljensä kanssa. Veli tunsi jo Helsingin rap-skeneä, ja niin Teddy alkoi tehdä musiikkia veljensä myötävaikutuksella.

Musiikki avasi tunteita, ja Teddy alkoi tuntea pakottavaa tarvetta tehdä kummitteleville muistoille jotain. Hän alkoi ottaa yhteyttä ihmisiin, joita oli kiusannut nuorempana pyytääkseen anteeksi. Yksinkertaisena asiana hän ei yhteydenottojaan kuitenkaan pidä.

– Nehän ovat itsekkäitä tekoja. Anteeksi pyytäminen helpottaa eniten minua itseäni, Teddy pohtii.

Elämän solmut alkoivat aueta. Yksi vanha kaveri veti mukaan kaverijoukkoon ja kutsui bileisiin. Juhlista löytyi tyttöystävä.

Teddy kertoo saaneensa paljon ystäviä aikuisena. "Naapurini Leppäsen Riku kuvaa noita musatouhuja ja valaa minuun itsevarmuutta monin tavoin." Jorge Gonzalez / Yle

Nyt nuoripari on kihloissa, ja Teddy painaa töitä rakennuksilla. He ovat myös pienen pojan vanhemmat.

– Ajattele, olen nyt parikymppinen. Kun poikani on täysi-ikäinen, olen vasta nelikymppinen. Voimme mennä vaikka baariin yhdessä, ja minä olen yhä voimissani, Teddy nauraa.

Perheen lisäksi on musiikki. Teddy ei säästele sanojaan puhuessaan tulevaisuuden haaveistaan: Hänestä kuullaan vielä. Hän tulee vielä isosti.

Kiusaamisen lopettamiseen hänellä ei ole tarjota taikatemppua. Oman kierteensä asiaan tuo se, että kiusaaminen tapahtuu nykyään usein koulun pihan sijaan somessa. Aikuiset näyttävät mallia Twitterissä, ja nuoriso sitten parjaa toisiaan Tiktokissa.

– Se, että nuorelta otetaan puhelin pois tai kielletään jotkin sovellukset, ei ole hyvä ratkaisu. Nuo jutut ovat niin tärkeitä tietyssä iässä.

Omalle pojalleen Teddy aikoo opettaa, että kotona voi kertoa kaikesta. Hän haluaa olla lapsensa turvana ja löytää ratkaisut ongelmiin tämän kanssa yhdessä.

Teddyn biisi Rikotaan riidat perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Se on Break the Fight -toiminnan tunnuskappale vuonna 2021. Riku Leppänen

Viime aikojen järkyttävät uutiset siitä, mitä voi tapahtua, kun kiusaaminen on äärimmäistä, ovat ravisuttaneet koko Suomea.

– Tapa ittes! Tosi moni teini huutelee toiselle niin. Olen itsekin sanonut niin. Nykyisin mietin, että mitä jos joku tosiaan olisi tehnyt niin.

Sitä Teddyn on vaikea ymmärtää, että homma lähtee täysin käsistä. Että joku hakataan hengiltä.

– Kiusattua jotenkin tajuan. Hän saattaa pysyä tuollaisessa porukassa siksi, että hänellä ei ole muita kavereita.

Teddy toivoo, että Rikotaan riidat -kappale tavoittaa ne, jotka sitä tarvitsevat. Että hänen riiminsä iskevät sydämiin ja kertovat, että kummallakin osapuolella on mahdollisuus selviytyä.

