"Rauhan pyhiinvaeltaja" Paavi Franciscus saapui Irakiin

Paavi Franciscus on saapunut Irakiin. Vierailu on historiallinen, koska yksikään paavi ei ole aiemmin vieraillut Irakissa.

Ensimmäisen vierailupäivänä ohjelmassa on muun muassa Irakin johdon ja paikallisten pappien tapaamisia.

Bagdadin lentokentällä paavia oli vastassa Irakin pääministeri Mustafa al-Kadhemi.

Paavi vastaanotettiin myös muun muassa tanssilla ja musiikilla.

Paavi sukkuloi muutaman päivän aikana lentokoneella, helikopterilla ja autolla yli 1 400 kilometrin matkan eri puolilla maata.

Yksi vierailun huippukohdista on tapaaminen shiiamuslimien tärkeän johtajan, suurajatollah Ali al-Sistanin kanssa Najafissa.

Franciscus käy myös Irakin pohjoisosassa kurdialueella ja Niniven tasangoilla, missä monet Irakin jäljellä olevista kristityistä asuvat.

Vierailu Irakiin on Franciscuksen ensimmäinen ulkomaanmatka koronapandemian alkamisen jälkeen. Irakissa tautitilanne on paha, ja viranomaiset ovat määränneet laajoja sulkutoimia. Paavi itse on jo saanut koronarokotuksen.

– Yritän noudattaa ohjeita ja olla kättelemättä kaikkia, mutta en halua pysyä liian etäällä, Franciscus kertoi toimittajille lentokoneessa matkalla Irakiin.

Koronan lisäksi vierailuisäntien huolena ovat mahdolliset iskut Franciscusta vastaan, ja vierailun turvatoimet ovatkin mittavat. Irakin on kerrottu palkanneen paavin vierailun ajaksi tuhansia turvamiehiä.

Vierailun alla julkistamassa videoviestissään Franciscus kertoi saapuvansa Irakiin "rauhan pyhiinvaeltajana" ja haluavansa ojentaa käden myös muille uskonnoille.

Paavin on määrä vierailla myös Urin alueella, jota pidetään Raamatun Abrahamin synnyinpaikkana. Abrahamia kunnioittavat niin kristityt, juutalaiset kuin muslimit.

Irakissa on nykyisin kristittyjä enää alle prosentti maan 40-miljoonaisesta väestöstä.

Osa sotilaallisista shiia-muslimiryhmittymistä on arvostellut paavin vierailun olevan lännen sekaantumista Irakin asioihin. Moni Irakissa toivoo vierailun näyttävän uuden kuvan Irakista.

– Se ei ehkä muuta paljon, mutta ainakin paavin vierailu voi muuttaa sitä, että Irakia ei nähdä vain pommien ja sodan maana, sanoi Ali Hassan 30-vuotias bagdadilaismies, joka oli tullut hakemaan sukulaisiaan lentokentältä.

Lähteet: AFP, Reuters