Sydänleikkauksesta toipuva 99-vuotias Prinssi Philip siirrettiin takaisin yksityissairaalaan

Sydänleikkauksesta toipuva prinssi Philip on siirretty Britanniassa takaisin yksityissairaalaan, kertoo Buckinghamin palatsi.

99-vuotiaalle prinssi Philipille tehtiin hovin mukaan onnistunut sydänoperaatio lontoolaisessa St. Bartholomewin sairaalassa keskiviikkona.

Kuningatar Elisabetin aviomies on ollut sairaalahoidossa yli kahden viikon ajan. Hän on kärsinyt sydänvaivoista myös aikaisemmin.

Myös Edinburghin herttuana tunnettu prinssi siirrettiin tänään takaisin Kuningas Edward VII -sairaalaan, jonne hän joutui alun perin infektion takia. Kyseessä ei kuitenkaan ollut koronavirus.

Philip ja muut kuninkaalliset saivat koronavirusrokotteen tammikuussa.

Hovin mukaan prinssi Philipin odotetaan jäävän hoitoon vielä useiden päivien ajaksi.

Vain prinssi Philipin vanhin poika prinssi Charles on vieraillut julkisesti hänen luonaan sairaalassa. Kuningatar Elisabet II, 94, on pysytellyt Windsorin linnassa, jossa pariskunta on asunut koronaviruspandemian ajan.

Lähteet: Reuters