SDP seisoo työllisyystavoitteen takana, mutta isot keinot ovat vähissä – "Ei tule täyttymään hienosäätöasioilla"

Asiantuntijan mielestä tavoite 80 000 lisätyöllisestä on epärealistinen.

Hallituksen uusin työllisyystavoite 80 000 lisätyöllisestä vuosikymmenen loppuun mennessä on vielä alkutekijöissään. Kasassa on nyt reilut 30 000 työpaikkaa, ja hallituksen suurin tähänastinen työllisyysteko on ollut eläkeputken poistaminen.

Mitä näköpiirissä on seuraavaksi? Pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan varsin vähän. Mäkynen sanoo Marja Sannikan haastattelussa, ettei eläkeputken kaltaisia, vaikuttavuudeltaan samanlaisia työllisyystoimia juuri ole.

– Sellaisia toimia, joista tulee 10 000–20 000 työpaikkaa, niitä on tosi vähän. Olisimme jo tehneet ne, jos niitä olisi.

Mäkysen mielestä olennaista työllisyyden kasvattamisessa on työttömien ja esimerkiksi maahanmuuttajien koulutukseen panostaminen. Sekään ei tosin vie tavoitetta maaliin.

Käynnissä on myös muun muassa palkkatukiuudistus, sosiaaliturvauudistus ja sote-uudistus, mutta niiden työllisyysvaikutuksia on vaikea laskea, Mäkynen myöntää.

Haasteista huolimatta Mäkynen uskoo yhä työllisyystavoitteen toteutumiseen. Hän toivoo kuitenkin, että keskustelu toimien ympärillä laajenisi.

– Se 80 000 ei tule täyttymään tällaisilla hienosäätöasioilla, vaan meidän pitää puhua laajemmin elinkeinopolitiikasta ja meidän tutkimus- ja innovaatiopolitiikastamme.

Mäkysen mukaan hallitus on pysynyt tavoitteensa kanssa aikataulussa, mutta korona on kuitenkin hidastanut tekemistä. Uusien työpaikkojen luomisen sijaan hallitus on keskittynyt säilyttämään nykyisiä työpaikkoja.

– Kyllä me on siirretty koronan takia aikajanaa eteenpäin ja keskitytty viimeinen vuosi myös siihen, että pääsemme tästä yli, Mäkynen toteaa.

Uudet ideat ovat vähissä

Marja Sannikan haastateltavana on myös julkistalouden professori Roope Uusitalo, joka tyrmää hallituksen työllisyystavoitteen.

– Ei se ole ollenkaan realistinen.

Uusitalo perustelee mielipidettään sillä, että hallituksen pitäisi tehdä jopa kymmenen eläkeputken poistamisen kaltaista uudistusta, jotta tavoite täyttyisi.

– Uudet ideat ovat harvalukuisia ja niiden vaikutukset ovat sekä epävarmoja että todennäköisesti suhteellisen pieniä.

Uusitalon mukaan onkin todennäköistä, että hallitus joutuu tasapainottamaan julkista taloutta myös muuten kuin työllisyyttä nostamalla.

– Verotuksen korotukset ja menojen leikkaukset ovat kaksi asiaa, joista hallitus oikeasti päättää.

Katso Marja Sannikan koko jakso alta. Haastattelussa on myös perinteisen työelämän jättänyt entinen sairaanhoitaja Kaarina Davis.