THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta: Meillä on valmius muuttaa tai täydentää rokotusjärjestystä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen on viime päivinä toistuvasti vaatinut, että koronarokotuksia keskitettäisiin Uudellemaalle, koska valtaosa koronatartunnoista on HUSin alueella. Tuomisen mukaan politiikka on syrjäyttänyt tieteen Suomen koronarokotejärjestyksessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asettama Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) on laatinut nykyisen rokotejärjestyksen. Tietoja ja tutkimustuloksia muista maista kootaan ja arvioidaan koko ajan, ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että tarvittaessa rokotusjärjestys voi muuttua.

– Meillä on valmius tehdä rokotusjärjestykseen täydennyksiä tai muutoksia. Nyt kuitenkin menee vielä jonkin aikaa ikääntyneen ja riskiryhmiin kuuluvan väestön rokotuksissa. Senioreista ja riskiryhmistä käynnistynyt rokotejärjestys on oikea – jo nyt sillä näyttäisi olevan vaikutusta iäkkäimpien koronakuolemien vähenemiseen.

Rokotus on sujunut hyvin, mutta parannettaavakin löytyy

Runsas vuosi sitten maailma oli viruksen edetessä lähtökuopissa. Nyt käytössä on jo useita rokotteita.

– Rokotteet ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi ja turvallisiksi. Huippuluokan tiedettä ja ihmiskunnan kannalta upea saavutus näin lyhyessä ajassa, sanoo Tervahauta.

Suomessa rokotukset ovat sujuneet Tervahaudan mukaan hyvin, mutta silti huolenaiheita on yhä.

– Rokotteita ei ole saatu maahan sillä tahdilla kuin oli tilattu ja edelleen valmistajayritysten toimitusmäärät saattavat muuttua hyvin lyhyellä varoitusajalla . Hyvää on se, että meillä on hyvin korkea halukkuus saada rokote. Parantamisen varaa on paikotellen rokotusaikojen varausjärjestelyissä.

Suomessa on ollut pieniä vahinkoja rokotteen käsittelyssä

THL:n tiedossa ei ole, että Suomessa olisi tapahtunut suuria vahinkoja rokotteen kuljetuksessa, säilytyksessä tai jakamisessa.

– Joitain yksittäisiä tilanteita on raportoitu, että rokoteampulleja on unohdettu pöydille, jossain jääkaapissa ollut liian korkea lämpötila yms. pieniä ongelmia. Näistä ei ole aiheutunut merkittäviä hävikkejä, kertoo Tervahauta.

Venäjä on tarjonnut Suomelle Sputnik-rokotteen valmistusteknologiaa

Suomi on saanut presidentti Tarja Halosen kautta Venäjältä tarjouksen ottaa käyttöön venäläisen Sputnik-rokotteen valmistusteknologiaa. Sputnik-rokote on parhaillaan Euroopan lääkeviraston EMA:n arvioitavana. Jos arvio on myönteinen, Sputnik voi päästä myös Euroopan markkinoille. Tervahauta on pohtinut kysymystä, pitäisikö Suomella olla omaa rokotetuotantoa.

– Mielestäni pitäisi, ainakin hyvä valmius tulisi olla. Tai mahdollisesti esimerkiksi yhteispohjoismaiset järjestelyt voisivat tulla kyseeseen. Nämä ovat tulevaisuuden asioita ja aivan lyhyellä aikavälillä laajaa rokotetuotantoa ei liene pystytettävissä.

