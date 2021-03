Herätys: THL: Rokotusjärjestystä voidaan vielä muuttaa, Intiassa ratkaisu muovijäteongelmaan, lomasta korvauksia vain jos matkassa on merkittävä virhe

THL:n asettama asiantuntijaryhmä on laatinut nykyisen rokotusjärjestyksen. Pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan järjestys voi tarvittaessa muuttua.

THL:n asettama asiantuntijaryhmä on laatinut nykyisen rokotusjärjestyksen. Pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan järjestys voi tarvittaessa muuttua.

THL:n mukaan rokotusjärjestykseen on mahdollista tehdä muutoksia

Koronarokotusten keskittämistä viruksesta pahiten kärsivälle Uudellemaalle on alettu vaatia yhä äänekkäämmin. Yle TV1:n Ykkösaamussa tänään vieraileva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että tarvittaessa rokotusjärjestys voi muuttua – ja että THL:llä on valmius tehdä järjestykseen täydennyksiä tai muutoksia. Ykkösaamua voi seurata TV1:ssä ja Areenassa kello 10.05.

Neljä vuotta sitten Alvar ja Jaska valittiin nuorina valtuustoon – toinen kyllästyi paperinpyörittelyyn, toisen poliittinen ura on vasta alussa

Hiki valui otsalta, kun Jasmin Muqolli näki äänisaaliinsa viime kuntavaaleissa. Myöhemmin hänelle paljastui totuus kuntapolitiikasta. Heikki Haapalainen / Yle

Kuntavaaleissa on tänä keväänä ehdolla yli 30 000 ihmistä päättämään yhteisistä asioistamme. Puolueet jättävät ehdokaslistansa ensi tiistaina. Viime kuntavaaleissa Jasmin "Jaska" Muqolli ja Alvar Euro olivat ehdolla ensimmäistä kertaa. Toinen heistä pettyi mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, toinen on yhä täynnä intoa.

Intialainen startup keksi, miten maailma ei ehkä sittenkään huku jätteisiin

Millaisen ratkaisun kierrätysyhtiö on kehittänyt muovijäteongelmaan? Niklas Meltio

Etelä-Intiassa sijaitseva Hyderabad pyrkii maailman nopeimmin kasvavaksi innovaatiokeskukseksi. Digikirjeenvaihtajamme vieraili suurkaupungissa ja tapasi siellä kiinnostavien yritysten edustajia. Lue tästä jutusta, millaisen ratkaisun palkittu kierrätysyhtiö on kehittänyt muovijäteongelmaan. Avaruuslentoyhtiö puolestaan kertoo Intian nousevasta avaruusbisneksestä.

Kuluttajariitalautakunta: Lomamatkasta korvauksia vain, jos matkassa metkittävä ja poikkeuksellinen virhe

Korvauksia voi saada vain, jos pilalle menneessä matkassa on merkittävä ja poikkeuksellinen virhe. Miikka Varila / Yle

Kuluttajariitalautakunta on linjannut ensimmäistä kertaa lomanautinnon menettämisen korvaamista. Korvauksia voi saada vain, jos pilalle menneessä matkassa on merkittävä ja poikkeuksellinen virhe. Kymmeniä luteenpuremia hotellihuoneessaan saanut perhe on lautakunnan mielestä oikeutettu korvauksiin.

Lännestä saapuu lumisateita

Ilmatieteen laitos

Lauantaina aamulla maan länsi- ja pohjoisosaan leviää lumisateita. Idässä aamu on vielä osin selkeä ja pakkasta on 10–15 astetta. Päivän edetessä tuuli voimistuu ja lumisade leviää suurimpaan osaan maata. Lännessä lämpötila nousee plussan puolelle ja osa sateista tulee räntänä. Idässä ja pohjoisessa lunta kertyy sunnuntaihin mennessä 5–10 senttimetriä.

