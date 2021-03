"Ranskassa sain 1 500 euroa kuussa tukea nappia painamalla" – Yksinyrittäjä kertoo, että pelkkien suomalaistukien varassa hän olisi jo konkurssissa

Hallitus on sorvannut viime keväästä asti yrityksille liudan erilaisia koronatukia. Vakiintuneimman muodon suorasta tuesta on saanut Valtiokonttorista haettava kustannustuki, josta käynnistyy pian kolmas kierros.

Joka kierroksella ehtoja on muutettu, jotta ne osuisivat paremmin koronasta kärsineisiin yrityksiin. Huhtikuussa avautuvalla kierroksella painopiste on pienissä yrityksissä ja myös yksinyrittäjät voivat hakea tukea.

Vihdoinkin, toteavat matkailuyrittäjä, brändivahvistaja ja sirkusvaaturi.

– Toivon, että tällä kertaa en jäisi rannalle vaan saisin vihdoin avustusta. Tottakai olen silti aika skeptinen. Tässä on näitä tukia aika paljon haettu ja hylsyjä saatu, sanoo Frida Fiasko ja Wriic’s -brändin sirkus- ja muihin esiintymisvaatteisiin erikoistunut vaatturiyrittäjä Riikka Heiskanen.

– Aion ehdottomasti hakea sitä. Jos sen minimirajan saavuttaisi nyt helpommin. Se minimituki 2000 euroa on kuitenkin monelle pienyrittäjälle iso raha ja voi jossain kohtaa pelastaa koko yrityksen, sanoo merkkipainatuksia tekevän Kamus-yrityksen Katri Mustonen.

– Aion hakea. Nyt ollaan menossa hakuehdoissa oikeaan suuntaan, mutta aika myöhään. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sanoo Suomessa ja Ranskassa toimivan XC Chamonix matkailuyrityksen omistaja Sari Kupari Ranskasta.

"Ranskassa tuen hakeminen on ollut helppoa"

Suomen ja Ranskan tukilinjassa XC Chamonixin Kuparia suututtaa etenkin se, että Suomessa pienille yrityksille toimivan tukimuodon sorvaamiseen on mennyt lohduttoman pitkä aika.

– Ranskassa on yrittäjät tienneet alusta asti, että suoraa tukea on tarjolla tietyillä kriteereillä ja sen takia täällä on ollut kokoajan levollinen mieli. Tuet lähti heti rullaamaan ja ne pyörii edelleen.

Se on ollut pienille yrityksille, joilla harvoin on isoja säästöjä liiketoiminnasta syntyvien pysyvien kulujen maksamiseen, erittäin tärkeää niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Lisäksi pienen yrityksen tarvitsee ilmoittaa verottajalle vain liikevaihto ja palkkakulut. Kriteerinä tuen saamiselle on ollut tietysti liikevaihdon putoaminen koronan takia.

– Tuen hakeminen on myös ollut tosi helppoa. Verottajan sivulla painat vain nappia ja jopa 1500 euroa kuukaudessa on tilillä parissa päivässä, Kupari kertoo.

Yrittäjä Sari Kuparin päivät Ranskassa ovat täyttyneet yrityksen pyörittämisestä ja 13 asunnon vaihtopäivien siivouksesta. Sari Kupari

Suomessa hakeminen on ollut Kuparin mukaan mutkikkaampaa.

Kupari on saanut Suomesta tähän mennessä keväällä jaossa olleen yksinyrittäjätuen 2000 euroa ja äskettäin päättyneellä kustannustuen toisella kierroksella 2800 euroa. Ensimmäisellä kustannustukikierroksella tukea ei tullut, koska Kuparin yritys ei yltänyt tuolloin käytössä olleeseen 20 000 euron liikevaihtorajaan.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa ja toinen hakukierros joulu-helmikuussa. Kolmas järjestetään huhti-kesäkuussa.

Yrittäjien työmarkkinatukea Kupari on saanut parilta kuukaudelta eli yhteensä runsaat tuhat euroa. Kupari on hakenut yrittäjän työttömyyskorvausta vain niiltä kuukausilta, kun Ranska on ollut täysin sulkutilassa. Suomesta tukea on siis kertynyt tähän mennessä noin 6000 euroa.

– Ranskasta tukea on tullut tähän mennessä 9000 euroa, vaikka liiketoiminta on ollut täällä ihan nappikauppaa Suomeen verrattuna. Tämähän liiketoimintaani on kannatellut. Jos yritykseni olisi ollut kokonaan ranskalainen olisin saanut huomattavasti paremmat tuet ja jos yritykseni olisi ollut kokonaan suomalainen olisin jo varmaan konkurssissa, Kupari sanoo.

Verkkokauppa pystyyn opintolainalla

Korona iski rankasti myös tapahtuma-alalle ja esiintyjiin, joten sirkusvaatturiltakin loppuivat tilaukset niin Suomesta kuin muualtakin Euroopasta.

– Painoin kulut minimiin ja yritin mennä palkkatöihin, mutta en päässyt. Sain keväällä 2000 euron yksinyrittäjäkorvauksen ja Ely-keskuksen kehittämistuella sain itselleni päiväksi konsultin, joka auttoi kehittämään yritystäni. Heinäkuusta lähtien olen elänyt työttömyyskorvauksella ja opiskellut erikoisammattitutkintoa, kertoo vaatturiyrittäjä Riikka Heiskanen.

Muutaman tuhannen euron opintolaina tosin meni verkkokaupan pystyttämiseen, koskaa pankkilainaa sen perustamiseen ei herunut.

Hain myös Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja, mutta en saanut. Onneksi useat asiakkaani saivat ja ovat tehneet niiden avulla vähän tilauksia, kertoo sirkusvaatturi Riikka Heiskanen. Matias Väänänen / Yle

– Hain myös kustannustukea toisella kierroksella ja olin varma, että saan sen minimin 2000 euroa, mutta en saanut mitään. Hain myös Taiteen edistämiskeskuksen Taiken apurahoja, mutta en saanut niitäkään. Onneksi useat minun asiakkaani saivat ja ovat nyt tehneet niillä rahoilla vähän tilauksia, kertoo Heiskanen.

Myös Heiskasen mielestä tukia ja etenkin niiden jakokriteereitä rustailevat ministeriöt ovat unohtaneet yksinyrittäjät ja pienyrittäjät.

– Tämä on ollut selviytymistaistelua. Olen kiitollinen työttömyystuesta, mutta se on ollut riittämätön. Ikinä ei tiedä millä ensikuun kulut katetaan. Taistelutahto on kuitenkin kova enkä halua luopua yrityksestäni ainakaan vielä.

Kelan nettisivujen mukaan työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,78 euroa arkipäivältä. Yrittäjän työmarkkinatukeen ei makseta lapsikorotusta ja siitä maksetaan myös verot. Yritystoiminnasta saadut tulot pienentävät korvausta, jos ne ylittävät muutaman sadan euron suojaosan.

Suomessa on noin 200 000 yksinyrittäjää

Tukien osumattomuus voi johtua siitä, että yksinyrittäjiä on Suomessa paljon eli yli 200 000. He ovat myös hyvin kirjava joukko.

– Yksinyrittäjäjoukko on tosi monipuolinen. Siellä on insinööri-, palvelu-, majoitus- ja kuljetustoimintaa. Voidaan sanoa, että yksinyrittäjiä löytyy miltei kaikilta toimialoilta. Eikä se ole mikään irrallinen joukko, joka vain yksin yrittää, vaan sitä toimintaa tehdään verkoistoissa. Monet ovat myös isommille yrityksille tärkeitä alihankkijoita, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Osa yksinyrittäjistä on puolestaan pärjännyt korona-aikanakin ihan hyvin, osa taas ei. Kelan mukaan yrittäjän työmarkkinatukea (siirryt toiseen palveluun) sai viime vuonna noin 44 000 yrittäjää. Hallitus linjasi äskettäin, että yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan (siirryt toiseen palveluun) kesäkuun loppuun asti.

Kuntien kertakorvauksena jakamaa 2000 euron yrittäjätukea (siirryt toiseen palveluun)myönnettiin puolestaan viime vuonna 47 200 yksinyrittäjälle.

Monella tukitulot ovatkin jääneet siihen.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan edellisillä hakukierroksilla pienimpien, alle 70 000 euron vuosiliikevaihdon yritysten kustannustukihakemuksista on hylätty yli 80 prosenttia. Pääsyy tukihakemuksen hylkäykselle on ollut tuen jääminen laskennallisesti alle 2000 euron alarajan.

– Kustannustuen kaksi ensimmäistä kierrosta eivät ole yksinyrittäjille ja pienyrittäjille oikein sopineet. Eikä heitä vielä kolmoskierroksellakaan oteta ihan sillä tavalla huomioon kuin pitäisi. Heidän tukemisensa ei ole valtiolle mikään rahanmeno kysymys, koska tumisummat olisivat pieniä. Enemmän on kysymys siitä ymmärretäänkö millainen joukko he ovat ja miten tärkeää roolia he näyttelevät yritystoiminnassa, Kuismanen sanoo.

Yksinyrittäjillä tärkeä rooli työllistämistavotteiden saavuttamisessa

Yksinyrittäjillä ja pienyrittäjillä tulee olemaan Kuismasen mukaan tärkeä rooli esimerkiksi siinä miten hallituksen työllisyystavoitteiden toteuttamisessa koronan jälkeen käy.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan työllisyysaste oli vajonnut tammikuussa alle 70 prosentin ja työttömiä oli 235 000 eli 41 000 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.

– Heillä on iso merkitys. Siellä on noin 200 000 ihmistä, jotka itse työllistävät itse itsensä ja jos tilanne päästetään siihen että he eivät pääse tästä yli ja he eivät pysty itseään työllistämään tai saa töitä muualta niin meillä on iso ongelma.

Myös pienyrittäjien paluu ja sen muutaman palkollisen ottamisella takaisin töihin ratkaistaan paljon. Pienyrityksiäkin on noin 45 000.

Jatkuva sinnittely sai esimerkiksi turkulaisen Katri Mustosen laittamaan yritystoimintansa sivutoimiseksi.

Hänen yrityksensä Kamuksen päätoimiala on ollut brändivahvistus eli he tekevät yrityksille ja seuroille tekstiilien tuotemerkkausta kaavoituksesta valmiisiin tuotteisiin asti.

Mustosen mukaan yritys pysyi viime vuonna pitkään pystyssä maskitoimituksilla, mutta sitten piti tukeutua työttömyysturvaan.

– Kukaan ei osaa ennustaa milloin asiat normalisoituvat. Olen päättänyt ottaa tähän rinnalle palkkatyön ja tässä koulunkäyntiavustajan koulutuksestani on apua.

Katri Mustosella yritystoiminta on nyt sivutoimista. Paluu oman yrityksen leipiin joskus tulevaisuudessa siintää silti silmissä. Arsi Koivula

Paluu oman yrityksen leipiin siintää silti näköpiirissä.

– En ole ajamassa yritystä alas. Keskityn tässä kohtaa vain pitämään asiakassuhteet yllä ja haalimaan uusia asiakkaita, Mustonen sanoo.

Työmarkkinatutkijakin uskoo, että juuri joustavuutensa ansiosta valtaosa yksinyrittäjistä ja pienistä yrityksistä selviää.

– Kyllä siellä varmaan jonkin verran yrityksiä häviää, mutta Suomessa ei noin vaan vaihdeta ammattia. Ennusteeni on, että he ovat nyt työttömiä tai alityöllisiä eli keksivät jotain pientä tuloa sieltä täältä ja sinnittelevät alansa syrjässä kiinni kunnes markkinat avautuvat, sanoo yliopistotukija Arja Haapakorpi Tampereen yliopistosta.

Kustannustuki on yrityksille suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista. Kustannustuen kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. Sitä haetaan Valtiokonttorista. Haku on avoinna 22.4.2021 – 23.6.2021.

