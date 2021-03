The Chosen Ones -jengin jäsenille yli neljän vuoden vankeustuomiot cannonballilaisten tapon yrityksistä Joensuussa

Oikeuden mukaan Helvetin enkeleitä lähellä olevalla TCO:lla ja Cannonballilla on ollut riitaisat välit.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut neljä miestä yli neljän vuoden vankeusrangaistuksiin The Chosen Ones -jengin (TCO) ja Cannonballin reviirikiistoihin liittyvässä ampumistapauksessa. Kyse oli viime elokuussa Joensuun Raatekankaalla tapahtuneesta aseellisesta yhteenotosta TCO:n kerhotilan luona.

Tilanne syntyi, kun Cannonballin (CMC) jäsenet tulivat jengiliiveihin pukeutuneina ja aseistautuneina TCO:n kerhotilalle. Oikeuden mukaan sisällä olleet TCO:n ja Moraine MC Tampere -jengin jäsenet tiesivät odottaa heitä aiemman ampumisen takia ja olivat varautuneet kohtaamiseen pistoolilla, haulikolla, revolverilla ja jalkajousella sekä laittamalla teräslevyn yläkerran ikkunaan.

Oikeuden mukaan ampumisen taustalla oli Helvetin enkeleitä lähellä olevan TCO:n ja Cannonballin välillä pitkään jatkunut riita. Molempia osapuolia syytettiin asiassa murhan yrityksistä, mutta oikeus katsoi TCO:n ja Morainen jäsenten syyllistyneen asiassa tapon yrityksiin ja cannonballilaisten vaaran aiheuttamiseen.

Yksi haavoittui

Oikeuden mukaan TCO:n kerhotilalla olleet miehet ampuivat pihalle saapuneita cannonballilaisia kohti useita kertoja haulikolla ja pistoolilla. Yksi cannonballilaisista sai ampumisessa osuman jalkaan.

– Pistoolin laukausten linja on ollut suoraan kohti pihamaalla oleskelevia CMC:n jäseniä, jotka ovat olleet yläkerrasta katsottuna selvästi havaittavissa ja ainoastaan muutamien metrien päässä ampumapaikasta, tuomiossa sanotaan.

Oikeus katsoi kaikkien neljän toimineen tilanteessa yhteisymmärryksessä ja rikoskumppaneina. Merkitystä ei oikeuden mukaan ollut, kuka tai ketkä olivat ampuneet haulikolla ja pistoolilla.

Neljän vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistuksiin tuomittiin TCO:n jäsenet Miika Matti Ensio Anttonen, 30 ja Mika Jouni Juhani Ilvonen, 47, sekä Morainen jäsenet Markku Tapani Leipävuori, 30, ja Hannu Heikki Juhani Myllykangas, 36.

Kaikki neljä kiistivät syytteen. Anttonen, Leipävuori ja Myllykangas kiistivät olleensa ampumisen aikaan kerhotilalla.

Edellinen ampuminen aiemmin samassa kuussa

Oikeuden mukaan myös Cannonballin jäsenet ampuivat kerhotilan pihalla laukauksia. Yksi jäsen ampui kerhotilan ikkunoihin, mutta kahden muun osalta ei ollut näyttöä, että laukaukset olisivat kohdistuneet rakennukseen päin. Oikeus katsoi, ettei cannonballilaisten tarkoituksena ollut osua sisällä olleisiin TCO:n jäseniin, ja tuomitsi kolmikon noin kahden vuoden vankeusrangaistuksiin muun muassa vaaran aiheuttamisesta.

Ampumista edelsi toinen ampuminen. Reilua kahta viikkoa aiemmin tuomituista cannonballilaisista kaksi oli mennyt yöllä TCO:n kerhotilan pihaan, missä rakennusta päin oli ammuttu yksi laukaus. Laukauksen ampunut mies tuomittiin asiassa varomattomasta käsittelystä.

