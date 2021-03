Kymmenet Rauman telakalta koronakaranteeniin määrätyt työntekijät poistuneet Suomesta

Osa Rauman telakan vierastyövoimasta on poistunut Suomesta koronanäytteiden oton jälkeen.

Viranomaistietojen mukaan 33 työntekijää on jättänyt maan sen jälkeen, kun heidät oli määrätty omaehtoiseen karanteeniin asuinpaikkaansa odottamaan koronatestien valmistumista.

Yli kolmasosalla tartunta

Rauman telakka suljettiin viikonloppuna kaksi viikkoa sitten, kun noin tuhat työntekijää oli joutunut joko koronaeristykseen tai altistuksen takia karanteeniin. Koronatartunta on löytynyt 353 työntekijältä. Työntekijöistä noin 800 on ulkomaalaisia.

Rauma on ollut eräs Suomen pahimmista koronan leviämispaikkakunnista. Tauti levisi erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden asunnoissa ja yhteiskuljetuksissa.

Telakalla maskipakko ja satunnaistestejä

Telakka on jo pystynyt aloittamaan uudestaan tuotantoaan. Alueelle on viime viikon torstaista alkaen päässyt työntekijöiltä, joilta on karanteenin jälkeen saatu negatiivinen testitulos. Tämän viikon aikana työhön on palannut noin 500 ihmistä.

Rauman telakkayhtiö RMC on tiukentanut alihankkijoiden työvoiman valvontaa. Telakka-alueella on voimassa maskipakko. Yhtiö kertoo, että ilman maskia olevalle henkilölle annetaan kirjallinen varoitus ja hänet poistetaan telakka-alueelta loppupäivän ajaksi.

Telakalle saapuvilta aletaan myös tehdä koronatestejä satunnaisotannalla.

Satasairaalan mukaan muutama telakan työntekijä on ollut koronan takia sairaalahoidossa.

