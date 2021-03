Venäjän tilastovirasto: Koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä ylittää viralliset luvut yli kaksinkertaisesti

Ihmiset tuovat kukkia enkelipatsaalle joka on omistettu koronaan kuolleille terveydenhoitohenkilöstön jäsenille Pietarissa 4. maaliskuuta. Enkelipatsaan tehnyt kuvanveistäjä Roman Shustrov kuoli toukokuussa 2020 koronavirukseen.

Ihmiset tuovat kukkia enkelipatsaalle joka on omistettu koronaan kuolleille terveydenhoitohenkilöstön jäsenille Pietarissa 4. maaliskuuta. Enkelipatsaan tehnyt kuvanveistäjä Roman Shustrov kuoli toukokuussa 2020 koronavirukseen. Anatoly Maltsev / EPA

Venäjän valtiollinen tilastovirasto Rosstat (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut lukunsa koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista tammikuussa Venäjällä.

Rosstatin mukaan tammikuussa koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli Venäjällä noin 37 000. Viime vuonna tautiin liittyviä kuolemia oli Rosstatin mukaan 162 000. Yhteensä COVID-19-sairaus liittyisi jo noin 200 000 kuolemantapaukseen Venäjällä.

Rosstatin luvut ylittävät selvästi maan "viralliset" luvut, jotka toimittaa maan ylin hallinto Kremlistä. Niiden mukaan Venäjällä olisi kuollut tähän mennessä noin 80 000 ihmistä koronaan.

Syynä eroon ovat erilaiset laskentatavat. Kreml ottaa laskelmiinsa vain ne kuolemantapaukset, jotka varmuudella on todettu koronaviruksen aiheuttamiksi. Näitä tammikuussa oli Venäjällä noin 21 000.

Rosstat huomioi myös tapaukset, jossa koronaviruksen uskotaan olleen tärkein kuolinsyy, mutta asian varmistaminen vaatii lisätutkimuksia. Näitä oli tammikuussa vajaat 5 000.

Lisäksi Rosstat ottaa mukaan tapaukset, jossa potilaalla on ollut jokin muu sairaus, ja koronavirus on jouduttanut kuolemaa, sekä tapaukset, jossa koronaviruksen saanut potilas on menehtynyt johonkin muuhun sairauteen.

Kremlin tilastojen mukaan henkilöistä, jotka ovat saaneet koronavirustartunnan kuolee 5,18 prosenttia. Runsaassa puolessa kuolemantapauksista COVID-19-sairaus on johtava kuolinsyy, kertoo Novaja Gazeta -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Venäjällä rokotetaan väestöä koronavirusta vastaan, mutta Novaja Gazetan mukaan rokotusohjelma etenee melko hitaasti. Varapääministeri Tatjana Golikovan mukaan runsaat viisi miljoonaa venäläistä on saanut ainakin ensimmäisen rokote-erän. Tämä on noin 3,5 prosenttia väestöstä.