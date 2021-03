Tampereen areenan rakennustyömaalta löytynyt yhdeksän uutta koronatartuntaa – massatestauksen lopullinen tulos selvillä maanantaina

Tampereen uuden areenan työmaalla viikolla tehdyt massatestaukset on saatu valmiiksi. Testauksiin ryhdyttiin, kun viime viikolla työmaalta löytyi 10 koronatartuntaa. Työmaa kuuluu Tampereen suurimpiin, junaradan päälle rakennettava areena on muun muassa ensi vuoden jääkiekon MM-kisojen päänäyttämö.

Pääurakoitsijana toimivan SRV:n tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen kertoo, että yli 400 työntekijän testaukset sujuivat hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

– Massatestauksessa testattiin 435 henkilöä. Nyt on saatu alustavia tuloksia ja toistaiseksi on tullut esiin 9 tartuntaa, mikä tarkoittaa kaksi prosenttia massatestatuista. Maanantaina saamme kokonaiskuvan tilanteesta, Hämäläinen kertoo Ylelle sähköpostitse.

– Viranomainen on ollut yhteydessä kaikkiin altistuneisiin.

Aiemin on uutisoitu, että areenatyömaalta on löytynyt 11 koronatartuntaa. Tiedossa olevien tartuntojen yhteismäärä on nyt 20. Eilen SRV:stä kerrottiin, että altistuneiden määrä on noin 60.

Koronatoimien tasoa nostettu

Koronan torjumiseksi tehdään nyt hartiavoimin töitä niin työmaalla kuin urakoitsijoiden kanssa. Tampereen areenan työmaalla on yli 100 eri urakoitsijaa.

– Pyrimme pitämään lähikontaktit mahdollisimman vähissä, huolehtimaan turvaetäisyyksistä ja pitämään tilat puhtaina. Työmaalla on maskipakko. Maskien käyttöä valvotaan työmaalla ja tarvittaessa voidaan poistaa työmaalta, mikäli maskipakkoa ei noudateta, Hämäläinen luettelee.

Hämäläisen mukaan myös hissien ja sosiaalitilojen yhtäaikaisia ihmismääriä on rajoitettu ja taukoja porrastettu_._ Kokoukset pyritään aina pitämään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Myös perehdytys toteutetaan kokonaan etäperehdytyksenä ennen työmaalle saapumista. Työntekijöitä on muistutettu, että työpaikalle saa tulla vain terveenä, pienistäkin oireista tulee jäädä kotiin.

Tänään on kerrottu, että turvatoimien tasoa on nostettu työmailla yleisesti. Voit lukea lisää täältä:

Rakennusyhtiöt ovat kiristäneet koronatoimiaan – maskin pitää olla päällä sisällä ja ulkona

SRV:n Tampereen areenatyömaalla työn alla on myös fyysisiä muutoksia, joilla rakennustyömaan turvallisuutta voidaan parantaa.

– Tiloja ollaan jakamassa ja teemme uudelleenjärjestelyjä tiloihin. Olemme myös tehostaneet työmaan siivousta ja käsihygieniaa sekä lisänneet koronaohjeistuksia.

SRV:n mukaan työmaan koronatoimia seurataan viikoittain säännöllisillä koronakatselmuksilla. Katselmuksessa käydään läpi esimerkiksi, että työmaan koronaohjeistukset ovat kunnossa ja näkyvillä, tiedotus toimii ja perehdytys hoituu etäperehdytyksenä.

Tampereen areenan työmaalla selvittiin melkein vuosi ilman yhtään koronatartuntaa. Helmikuun viimeisellä viikolla löytyi ensimmäiset 10 tartuntaa, ja massatestauksissa on löytynyt niitä lisää. Jani Aarnio / Yle

Areena valmistuu tänä vuonna

Areenan ja sen yhteydessä olevan hotellin työmaalla tehdään parhaillaan julkisivu- ja vesikattotöitä. Sisäpuolella ovat käynnissä maalaus- ja tasoitetyöt, väliseinätyöt sekä talotekniikka-asennuksia. Tähän asti työmaalla on pystytty jatkamaan töitä.

Areenan on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Avajaiset ovat joulukuussa 2021, hyvissä ajoin ennen jääkiekon MM-kisoja, jotka pelataan 13. − 29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä. Semifinaalit, finaali- ja pronssiottelut sekä kaikki Leijonien ottelut pelataan Tampereella.

Areena rakentuu junaradan päälle suuren kannen päälle. Kävelymatkaa rautatieasemalta on noin 400 metriä.

