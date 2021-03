Herätys: MM-hiihdot huipentuvat – juhliiko Iivo Niskanen maailmanmestaruutta, Nordealla laaja palvelukatko, Krimin asema puhuttaa yhä

50 kilometrin hiihtoa voit seurata Yle Areenassa, TV2:ssa ja Yle Puheella kello 13.55 alkaen. Niskanen on yksi kovimmista mitaliehdokkaista.

50 kilometrin hiihtoa voit seurata Yle Areenassa, TV2:ssa ja Yle Puheella kello 13.55 alkaen. Niskanen on yksi kovimmista mitaliehdokkaista. Emmi Korhonen / Lehtikuva

MM-hiihdot huipentuvat – juhliiko Iivo Niskanen maailmanmestaruutta?

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat huipentuvat Oberstdorfissa Saksassa perinteisellä hiihtotavalla hiihdettävään 50 kilometrin yhteislähtökilpailuun. Matka hiihdettiin arvokisoissa viimeksi kolme vuotta sitten, jolloin Iivo Niskanen voitti olympiakultaa.

Kilpailua voi seurata Yle Areenassa, TV2:ssa ja Yle Puheella kello 13.55 alkaen. 50 kilometrin hiihdon voittokamppailussa yksikin pieni virhe voi ratkaista kaiken. Yle avasi, mistä hiihdon kuninkuusmatkassa on kyse.

EU vaatii kodinkoneilta pienempää sähkönkulutusta ja parempaa korjattavuutta – Hinnat voivat nousta, mutta koneet kestävät pidempään

EU tiukentaa entisestään vaatimuksia kodinkoneiden energiatehokkuudesta. Uusittujen lappujen on oltava kaupoissa paikoillaan viimeistään 18. maaliskuuta. Janne Lindroos / Yle

Uudet energiamerkinnät tulivat voimaan maaliskuun alussa, ja koneita laputetaan nyt uudelleen kaupoissa. Muutos saattaa nostaa laitteiden hankintahintaa, mutta koko laitteen elinkaaren aikana halventuneiden energiakustannusten takia se maksaa kuluttajalle itsensä takaisin.

Nordealla sunnuntaina laaja palvelukatko

Palvelukatkon aikana esimerkiksi Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä. Jyrki Ojala / Yle

Nordean pankkipalveluissa on tänään lähes koko päivän kestävä laaja palvelukatko. Katko alkaa sunnuntaina yöllä kello 1. Sen arvioidaan päättyvän korttien osalta noin kello 21 ja muiden palveluiden osalta noin kello 24. Palvelukatkon aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä, eikä Nordean pankkitunnuksia voi käyttää sähköisessä tunnistautumisessa.

Kuuluuko Krim Venäjään vai Ukrainaan? Kiista jatkuu yhä "karttojen wikipediassa" seitsemän vuotta Krimin valtauksen jälkeen

Krim Google Mapsissa. Kartta: Google Maps grafiikka: Leena Luotio / Yle

Krimin niemimaan ja Venäjän välisen rajan paikkaa on vaihdettu OpenStreetMap-karttapalvelussa useita kertoja viime vuosina. Venäjän mielestä niemimaa kuuluu sille, Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön mielestä Venäjä otti Krimin Ukrainalta väkisin. Ei ole samantekevää, miltä OpenStreetMapin (OSM) kartat näyttävät.

Entinen koulukiusaaja Teddy räppää kiusaamista vastaan ja panee itsensä koville – “Anteeksi pyytäminen helpottaa eniten minua itseäni”

Rap-artisti Teddyn musiikissa on sekä raskaita biittejä että hempeitä lurituksia. "Minussa on kaksi puolta." Jorge Gonzalez / Yle

Teddyn kappale Rikotaan riidat on kiusaamista vastaan työskentelevän Break the Fight -toiminnan tunnusbiisi. Teddy tuli ensin itse kiusatuksi, mutta liittyi myöhemmin pahisjengiin. Kiusaaminen oli teinipojalle selviytymiskeino.

Viikko päättyy tuulisena

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaiaamuna lunta sataa vielä monin paikoin ja tuuli on puuskaista. Päivällä Lapissa on jo melko poutaa. Pohjoisessa tuuli vähitellen heikkenee. Etelämpänä tuuli on puuskissa voimakasta ja merellä myrskyää. Hajanaisia lumisateita tulee päivällä maan keskivaiheilla ja paikoin etelässä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.