Kokenut vaalivirkailija: Jää aikaa rokottaa vaalivirkailijat ja suunnitella turvallista äänestystä ulkona tai drive in -kaistoilla

Kokenut, valtakunnallisten vaalien toteutuksesta vastaava Uudenmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Matti Hilli pitää kuntavaalien siirtämistä hyvänä asiana.

– Tämä on erinomainen ratkaisu, varmasti vähentää tarttuvuutta ja koronatilanne kesäkuussa on parempi kuin nyt. Itse olisin siirtänyt vaalit kesälomien jälkeen, esimerkiksi elo-syyskuulle, Hilli sanoo. Hilli perustelee näkemystään sillä, että kesäkuussa koko väestön rokottaminen on vielä aika alkuvaiheessa.

Hilli ei itse ole mukana näiden kuntavaalien järjestelyissä, mutta on toiminut erilaisissa vaalitehtävissä koko työuransa ajan.

Siirtäminen voidaan toteuttaa, sillä laki on helppo ja nopea säätää, Hilli sanoo. Vaalilaissa vaalien pitäminen on sidottu tiettyyn määräaikaan ennen vaalipäivää. Käytännössä nyt joudutaan lähinnä muuttamaan kuntavaalien kalenteripäivää.

Ongelmia Hillin mukaan tulee lähinnä kunnille, jotka ovat jo aloittaneet omat vaalivalmistelunsa. Hän ei usko ongelmia tulevan niinkään vaalihenkilöstöstä vaan vuokratiloista, jotka on jo ehditty varata ennakkoäänestystä ja vaalilaskentoja varten.

– Kuinka paljon kunnille tulee ylimääräisiä vuokrakuluja, Hilli kysyy. Samoin atk-sopimuksia on varmasti jo tehty, tilattu materiaalia, joten osittain kuntien hankintoja joudutaan tekemään uudelleen, hän sanoo.

Turvallisten vaalien valmisteluille jää enemmän aikaa

Vaalien siirtäminen mahdollistaa vaalivirkailijoiden rokottamisen. Erityisen tärkeää rokottaminen on kotiäänestyksestä huolehtiville toimitsijoille sekä vaalitoimikuntien jäsenille, jotka huolehtivat laitoksissa äänestämisestä.

– Nyt kaikki vaalityöntekijät ehditään rokottaa ja kouluttaa suojavälineiden käyttöön, Hilli sanoo.

Tilojen suhteen Hillillä on uusia ehdotuksia. Äänestäminen voitaisiin hoitaa ulkona tai drive in -kaistoilla. Ennakkoäänestyspaperit annettaisiin auton ikkunasta tai ulkona, eivätkä vaalitoimitsija ja äänestäjä olisi lähikontaktissa.

– Kampanjointi ja ulkona äänestäminen on mukavampaa kesäkuussa kuin huhtikuussa. Voidaan äänestää vaikka koulujen katosten alla, eikä tarvitse mennä sisälle ahtaisiin käytäviin, joissa turvavälien pitäminen on jonottaessa hankalaa, Hilli sanoo.

Lisäksi kouluissa on usein myös kapeat oviaukot ja niistä joudutaan kulkemaan molempiin suuntiin, joten turvavälit vaarantuvat.

Siirto saa ymmärrystä Raaseporissa

Raaseporissa nykyisen valtuuston puheenjohtaja, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Linnéa Henriksson katsoo, että vaalien siirtäminen antaa lisää kampanja-aikaa ja ehkä jopa mahdollistaa normaalimman kampanjoinnin.

– Varsinkin uusille iäkkäämmille ehdokkaille voi olla vaikea luoda nopeasti poliittinen someprofiili, kun koronan takia katukampanjaa ei voi tehdä, Henriksson sanoo.

Lisäaika antaa mahdollisuuden myös hankkia riittävästi vaalitoimitsijoita.

– Tämä myös antaa aikaa valmisteluille. Esimerkiksi useammassa kunnassa on ollut aika vaikea saada ihmisiä vaalilautakuntiin ja erityisesti kotiäänestyksistä huolehtiviin vaalitoimikuntiin. Muutos voi helpottaa, Henriksson sanoo.

Henriksson ei usko siirron vaikuttavan äänestäjiin.

Uudellamaalla RKP oli viime kunnallisvaaleissa suurin puolue Porvoossa, Loviisassa, Raaseporissa, Sipoossa ja Inkoossa. RKP on ollut merkittävä puolue kunnallispolitiikassa myös muun muassa Kirkkonummella, Hangossa ja Siuntiossa.

Lue myös:

"Valtavan suuri pettymys" – näin maakunnissa ajatellaan kuntavaalien siirrosta

Analyysi: THL:n pelottava arvio jopa yli 11 000 päivittäisestä tartunnasta sai puolueet lykkäämään vaaleja vastentahtoisesti

Oikeusministeriö: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestys pitenee kahteen viikkoon