Myanmar vaatii Intiaa palauttamaan vallankaappauksen jälkeen paenneita poliiseja

Myanmarissa on osoitettu mieltä lähes päivittäin helmikuun alusta saakka. Lynn Bo Bo / EPA

Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut vallankaappauksen jälkeisten protestien yhteydessä.

Myanmar on pyytänyt naapurimaataan Intiaa palauttamaan useita poliiseja, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Poliisit olivat perheineen ylittäneet maiden rajan viime päivinä ja hakeneet turvaa.

BBC:n mukaan poliisit olivat kieltäytyneet toteuttamasta Myanmarin sotilasjuntan käskyjä. Myanmarissa tehtiin sotilasvallankaappaus helmikuun alussa. Vallankaappauksessa pidätettiin muun muassa maan johtaja Aung San Suu Kyi.

Maassa on osoitettu mieltä vallankaappausta vastaan. Myanmar on vastannut mielenosoituksiin väkivaltaisesti. Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut protestien yhteydessä.

Lauantaina Myanmarin turvallisuusjoukot ampuivat kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja kohti mielenosoittajia maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa. Mahdollisista loukkaantuneista ei ole toistaiseksi tietoa, uutistoimisto Reuters raportoi.

Lauantaina protestit alkoivat vain muutama tunti sen jälkeen, kun YK:n Myanmarin erikoislähettiläs Christine Schraner Burgener pyysi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin sotilasjunttaa vastaan.