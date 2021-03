Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä nyt kaikkiaan kymmenen kuolemantapausta – tartuntoja ketjussa yhteensä yli 80

Oulun kaupunginsairaalassa on todettu tartuntojen lisäksi koronavirukselle altistumisia psykogeriatrisella osastolla A1 ja osastolla A3, joka keskittyy potilaiden äkillisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon

Oulun kaupunginsairaalassa on todettu tartuntojen lisäksi koronavirukselle altistumisia psykogeriatrisella osastolla A1 ja osastolla A3, joka keskittyy potilaiden äkillisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon Paulus Markkula / Yle

Tartuntoja on ollut kahden viikon aikana parantumattomasti sairaiden osastolla ja kuntoutusosastolla. Lisäksi kahdella osastolla on altistumisia.

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppääseen liittyy nyt kymmenen kuolemantapausta, yksi henkilö menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sunnuntaina.

Sunnuntaihin iltapäivään mennessä ryppääseen liittyviä tartuntoja on ollut kaikkiaan 82. Näistä potilailla on todettu 36 ja henkilökunnalla 30 tartuntaa. Jatkotartuntoja on 16.

Koronavirustartunnat on todettu palliatiivisen ja saattohoidon osastolla A2, josta tartuntaketju lähti liikkeelle kaksi viikkoa sitten, sekä kuntoutusosastolla B2. Lisäksi virukselle altistumisia on ollut psykogeriatrisella osastolla A1 sekä osastolla A3, joka keskittyy potilaiden äkillisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Kotihoidossa ei ole tullut ilmi jatkotartuntoja.

Oulun kaupunginsairaalassa jatketaan joukkotestejä sekä potilailla että työntekijöillä. Käytössä ovat tiukat torjunta- ja rajoitustoimet.

Koko maakunnassa koronavirustartuntoja oli sunnuntaihin puoleen päivään mennessä kahdeksalla henkilöllä vuorokauden aikana, THL:n mukaan suurin osa niistä on Oulussa.

Lisää aiheesta:

Jo viisi potilasta kuollut Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä – työntekijöitä ei ollut rokotettu, terveysjohtajan mukaan päätös oli oikea