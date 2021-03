"Pettivät kuninkaallisen perheen" – prinssi Harryn ja Meghan Marklen TV-haastattelu shokeerasi ja sai somessa murskakritiikkiä

Prinssi Harryn ja Meghan Marklen haastattelua odotettiin. Mitä sellaista pariskunta paljastaisi kuninkaallisten elämän arjesta, jota ulkopuoliset tarkkailijat, hovitoimittajat ja muu media ei ole saanut kaivettua esille? Millaista kuninkaallisten elämä kulissien takana oikeasti on?

Iltapäivälehdet repivät aiheesta otsikoita, mutta myös some lauloi kuumana.

Brittiläinen toimittaja ja juontaja Piers Morgan täräytti Twitter-tilillään suorasukaiseen tyyliinsä, että pariskunta petti oman perheensä.

– Haastattelu on todella häpeällinen petos kuningatarta ja kuninkaallista perhettä kohtaan. Kaikki hölynpöly Meghanin itsetuhoisuudesta oli odotettua, mutta perheen ja monarkian mollaaminen on häpeällistä.

Morganin mukaan prinssi teki kaikkensa tuhotakseen kahdessa tunnissa sen, mitä kuninkaallinen perhe edustaa samaan aikaan, kun perhe kuitenkin tukee prinssi Harryä ja tämän puolisoa.

– Harry haluaa Yhdysvaltojen ja koko maailman vihaavan perhettään, kuninkaallisia ja omaa maataan, Morgan vuodatti.

Rasismisyytökset pääsivät otsikoihin Britanniassa

Meghan Marklen esittämät rasismiepäilyt näyttävät herättäneen paljon vastareaktioita. Markle sanoi haastattelussa, että brittihovissa oli ollut huolta siitä, kuinka tummaihoisen lapsen hän synnyttäisi.

Ainakin sanomalehdet Daily Mirror ja Daily Mail muotoilivat aiheesta välittömästi kirkuvat otsikot.

Media seurasi Buckinghamin palatsin edustalla kohuhaastattelua. AOP

Mustien oikeuksia ajaneen Martin Luther Kingin tytär Bernice King tviittasi, että kuninkaallisuuskaan ei suojaa rasismin epätoivolta ja tuholta.

E! Newsin toimittaja Nina Parker kirjoitti, että mustat naiset uskovat Marklea, koska "he tietävät, mitä mikroaggressiot ovat ja kuinka ne ajavat pikku hiljaa ihmisen hulluuden partaalle".

Lapsiasioista Britanniassa vastaava ministeri Vicky Ford puolustautui toteamalla, että yhteiskunnassa ei ole minkäänlaista sijaa rasismille, vaikka myönsikin, että ei ole nähnyt itse haastattelua.

Meghan Markle sai sympatiaa, prinssi Harry moitteita

Haastattelu näyttää jakaneen kommentit kahteen leiriin. Meghan Markle keräsi Reutersin kokoamissa some-julkaisuissa enemmän sympatiapisteitä kuin prinssi Harry.

Tennistähti Serena Williams tviittasi näin:

– Meghan Markle, epäitsekäs ystäväni, elää elämäänsä ja johtaa esimerkillään, jossa on sympatiaa ja myötätuntoa. Hän opettaa minulle joka päivä, mitä tarkoittaa olla aidosti jalo (kuninkaallinen).

– Meghan Markle pelastaa todennäköisesti monia tarinallaan ja todistuksellaan, kirjoitti puolestaan ihmisoikeusaktivistina tunnettu Sabrina Hersi Issa.

Kommentoijien joukossa oli myös niitä, jotka muistuttivat, että asioilla on aina useampi puoli.

– Ok ihmiset. Tämä on vakavaa. Mielenterveys. Rasismijutut. Yksinäisyys. Tuen puute. Itsetuhoiset ajatukset. Keskustelu Archien ihonväristä. Harryn perhe oli valmis valehtelemaan. Tämä on Meghanin näkemys asiasta. Emme ole nähneet toisen puolen näkemystä, kirjoitti hovin elämästä raportoiva brittijournalisti Chris Shipt.

Lähteet: Reuters