Yläkoululaisten etäopetus alkoi suuressa osassa maata – nämä oppilaat palasivat talvilomilta vielä kouluun

Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat ovat jääneet opiskelemaan kotiin suuressa osassa maata. Hallituksen suosituksen mukaan toisella asteella ja yläkouluissa on siirrytty etäopetukseen kolmeksi viikoksi tästä päivästä alkaen.

Kunnat ovat voineet kuitenkin tehdä poikkeavia päätöksiä etäopetukseen siirtymisestä.

Kotkan Helilän koulun ysiluokkalaiset Laura Nironen ja Saimi Kilpiä palasivat tänään maanantaina talvilomiltaan kouluun – vain yhdeksi päiväksi.

Kotkassa yläkoulut siirtyvät etäopetukseen vasta tiistaina, jotta oppilaat ehtivät saada välineitä ja ohjeita etäopetusta varten.

Kotkassa Helilän koululaiset palasivat vielä talviloman jälkeen päiväksi kouluun. Antro Valo / Yle

Etäkoulu tuli tutuksi

Yhdeksäsluokkalainen Saimi Kilpiä on harmissaan siitä, että joutuu etäopetukseen.

– Minusta ei tunnu yhtään kivalta, koska ei näe kavereita.

Etäkoulu tuli tutuksi jo viime keväänä, jolloin koulut siirtyivät etäopetukseen lyhyellä varoitusajalla. Saimi Kilpiän mielestä opiskelu sujuu huonommin kotona, koska siellä on vaikeampi keskittyä kuin koulussa. Laura Nironen puolestaan on havainnut, että koulupäivää on vaikea aikatauluttaa kotona.

– Tein aina illalla enemmän kuin aamulla, Nironen sanoo.

Sekä Nironen että Kilpiä ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että etäopiskelu sujuu nyt helpommin kuin viime keväänä. Nyt tilanteeseen on ehditty varautua hyvissä ajoin.

Helilän koulun rehtori Jaana Länsimies kertoo, että etäopetukseen on valmistauduttu viime toukokuusta lähtien. Antro Valo / Yle

Rehtori Jaana Länsimies kertoo, että Helilän koulussa on varauduttu uuteen etäopetusjaksoon viime toukokuusta lähtien. Opettajille on järjestetty Teams-koulutuksia, ja oppilaiden valmiuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön on parannettu syksyn aikana.

– Toki matkan varrella tulee aina tarkistettavaa asiaa ja korjauslinjoja joudutaan tekemään, mutta pääsääntöisesti suunnitelmat ovat valmiina, Länsimies sanoo.

Normaali koulupäivä

Maanantaina Helilän koulun ohjelmassa oli normaali lukujärjestyksen mukainen koulupäivä.

Samalla koulussa valmistauduttiin tiistaina alkavaan etäopetusjaksoon. Päivän polttavimmat asiat olivat aterioiden jakaminen etäopetusta varten, mobiililaitteiden jakaminen ja lähiopetuksessa jatkavien oppilaiden määrän tarkistaminen.

Lähiopetuksessa voivat jatkaa esimerkiksi pienryhmäoppilaat, joustavan perusopetuksen oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Helilän koulussa on perinteisten yläluokkalaisten lisäksi myös neljä ryhmää kuudesluokkalaisia. He jatkavat lähiopetuksessa muiden ikäluokkaansa kuuluvien tavoin.

Helilän koulu Kotkassa siirtyy etäopetukseen vasta tiistaina. Antro Valo / Yle

Ruotsin ja saksan opettaja, vararehtori Mari Ahonen sanoo, että sekä opettajilla että oppilailla on nyt paremmat eväät aloittaa etäopetus. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi opetuksessa käytettävät sovellukset ovat nyt tutumpia kuin viime keväänä.

– Osa opettajista oli tietysti jo viime keväänä hyvin kartalla erilaisista sovelluksista. Varmasti kaikilla nämä valmiudet ovat lisääntyneet, myös oppilailla. He pärjäävät Teamsissä ja Peda.netissä, joita paljon käytetään.

Ryhtiliike

Oppilailta vajaan kolmen viikon etäopetusjakso vaatii ryhtiliikettä heti talviloman jälkeen. Yhdeksäsluokkalainen Laura Nironen aikoo tulevan etäopetusjakson aikana ainakin tehdä kaikki tehtävät jo aamulla.

Hän aloittaa etäopetusjakson hyvillä mielin, vaikka myöntääkin, että motivaation ja päivärytmin löytämisessä voi mennä hetki aikaa talviloman jäljiltä.

– Ei varmaan heti jaksa, mutta yritän silti, Nironen naurahtaa.

