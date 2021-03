Vaalien siirto antaa lisäaikaa ehdokashankintaan – mutta lähteekö äänestäjä vaaliuurnille juhannuksen kynnyksellä?

Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle. Esitys todennäköisesti hyväksytään, sillä kaikki muut puolueet paitsi Perussuomalaiset kannattavat sitä.

Myös Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa puolueiden piirijärjestöt ovat vaalien siirtämisen kannalla.

– Kesä ei ole paras mahdollinen aika vaaleille. Päätös oli pakon sanelema, ja tartuntavaaran kohdalla on parempi katsoa kuin katua, sanoo Keski-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Veikko Ahola.

Etelä-Savon Keskustan toiminnanjohtaja Ulla-Riitta Juuti arvelee, että vaalien siirtäminen voi jopa nostaa äänestysaktiivisuutta.

– Mikäli vaalipäivä olisi ollut 18.4, äänestysaktiivisuus olisi todennäköisesti jäänyt varsin alhaiseksi, koska riskiryhmiin kuuluvat eivät olisi uskaltaneet saapua äänestyspaikalle, hän sanoo.

– Päätös siirtää vaalit oli perusteltua, koska monet iäkkäät ihmiset olisivat saattaneet jättää menemättä äänestämään koronatartunnan pelossa, toteaa puolestaan Etelä-Savon Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Jouni Koskela.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Mikko Hokkanen puolestaan arvioi, että yksi olennainen syy vaalien siirtoesitykseen oli nimenomaan pelko siitä, että koronakevään vaaleissa äänestysprosentti olisi voinut jäädä alhaiseksi.

Arvostelua päätöksenteon tavasta

Tyylipisteet vaalien siirtämisestä jäävät puolueiden piireissä mataliksi.

– Kyllähän se vähän väärin on. Koko ajan on sanottu, että on turvallista järjestää, ja sitten perjantaina iltapäivällä yhtäkkiä sanotaan, että ei olekaan turvallista. Vuosi on kuitenkin ollut aikaa valmistautua, sanoo Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin piirisihteeri Kari Pajunen.

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirisihteeri Kari Pajunen kertoo, että puolueella on muutamissa piireissä satsattu työntekijöihin vaalien alkuperäisen aikataulun mukaan. Niko Mannonen / Yle

– Päätös on vastuullinen, mutta sen olisi voinut tehdä aikaisemmin. Nyt se tuli viime tipassa, sanoo Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Jaakko Turunen.

– Oikeusministeriöltä ja hallitukselta raskaan sarjan epäonnistuminen, varautumattomuus terveysturvallisten vaalien järjestämisessä, sanoo Kaakkois-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Pia Rantanen.

Enemmän aikaa etsiä ehdokkaita

Positiiviseksi puolueissa nähdään se, että vaalien mahdollinen siirtäminen liki kahdella kuukaudella antaa lisäaikaa ehdokashankintaan. Ehdokaslistojen jättöpäivä on alkuperäisen aikataulun mukaan tänään, mutta suunnitelmien mukaan listoja voisi täydentää toukokuun alkupäiviin saakka.

– Ehdokkaat viedään vaalilautakuntaan 9.3. kuten on määräys, mutta lisäaika antaa mahdollisuuden hankkia lisää ehdokkaita, sanoo Kristillisdemokraattien Jyväskylän puolueosaston vaalipäällikkö Pekka Tuominen.

– Ehdokasasettelun kannalta uskon tämän olevan positiivinen asia, ainakin Perussuomalaisten kannalta. Puolueemme kannatus on jatkuvassa nousussa, eikä hallituksen vitkuttelu tee muuta kuin syö heidän uskottavuuttaan ja kannatustaan, sanoo Etelä-Savon Perussuomalaisten piirityöntekijä Jere Liikanen.

– Mahdollisuus täydentää ehdokaslistoja tuo mahdollisuuksia hankkia ehdokkaita sellaisiin kuntiin, joissa meillä ei vielä ehdokkaita ole, toteaa Keski-Suomen Vihreiden Ahola.

Keskusta ja vaaliliittokumppani RKP jättivät kolmea nimeä vaille täyden ehdokaslistan Jyväskylän keskusvaalilautakunnalle. Kuvassa vasemmalta RKP:n Sanna Honkonen, keskustan Aimo Asikainen ja Jari Colliander. Papereita vastaanottamassa keskusvaalilautakunnasta Outi Leppäkangas (oik.) ja kaupunginsihteeri Anu Leppänen. Simo Pitkänen / Yle

– Uusia ehdokkaita on tulossa listoille. Toivomme koronan laantuvan toukokuulle mentäessä ja mahdollisuutta järjestää perinteisiä ehdokkaiden tapaamisia vaaliteltoilla, sanoo Etelä-Savon Keskustan Juuti.

– Lisäaika käytetään uusien ehdokkaiden hankkimiseen ja listojen täydentämiseen. Nyt nimettävät ehdokkaat pääsevät etulyöntiasemaan kampanjoinnissa ja heille muutos antaa lisäaikaa teemojensa esiin tuomiseen. Muutos on aina myös mahdollisuus, toteaa Keski-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen.

Miten käy äänestysaktiivisuuden?

Puolueiden piirissä arvioidaan yleisesti, että kesä ei ole vaaleille parasta mahdollista aikaa.

– Kesän muut aktiviteetit ja lomailu voivat tulla äänestämisen tielle, onneksi ennakkoäänestyksen pidentäminen osaltaan auttaa hieman. Pitkä kampanjointi voi tietysti myös väsyttää joitakin äänestäjiä, arvioi Kaakkois-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Tuomo Liljenbäck.

– On vaikea arvioida, onko koronatilanne olennaisesti muuttunut kesäkuuhun mennessä. Jos rokotuksia pystytään antamaan ja tilanne kääntyy tartuntojen osalta hyvään suuntaan, on pieni mahdollisuus että kampanjat voivat jalkautua ja tuoda lisää intoa myös äänestysaktiivisuuteen, sanoo Keski-Suomen Kokoomuksen Rouhiainen.

Perussuomalaiset sekä Keski-Suomessa että Etelä-Savossa arvioivat, että kesä voi olla äänestysaktiivisuuden kannalta hyvääkin aikaa.

– Kesällä ihmiset lähtevät herkemmin kotoaan liikkeelle, sanoo Etelä-Savon Liikanen.

– Luulen, että äänestysaktiivisuus kasvaa. Ihmiset ovat olleet niin ihmeissään tästä touhusta, arvelee Keski-Suomen Kari Pajunen.

Myös ennakkoäänestysajan pidentämisen uskotaan parantavan äänestysintoa.

– Jo demokratian perussääntöhän on se, että jokaisella pitää olla mahdollisuus äänestää. Ja nyt, kun ennakkoäänestyskin pitenee, niin helpottaahan se tilannetta, toteaa Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sinikka Varila.

