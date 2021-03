Markkinavoimien uusi kikka vai uutta lohtua sureville – haluaisitko sinä jutella edesmenneelle sukulaisellesi?

Vuonna 2017 Microsoftin kahdella tutkijalla välähti: varmaankin olisi tarvetta tietokoneohjelmalle, jolla ihmiset voisivat pitää yhteyttä kuolleisiin omaisiinsa.

Ohjelman käyttäjät voisivat jutella edesmenneiden ihmisten kanssa, muistella hyviä yhteisiä hetkiä tai vain tunnustaa kaipaavansa läheistään.

Kyseessä olisi eräänlainen kehittynyt versio chatbotista, tietokoneohjelmasta, joka kykenee rajalliseen keskusteluun ihmisen kanssa. Tällaiseen alkeelliseen bottiin törmää usein internetissä yritysten asiakaspalveluissa.

Dustin Abramson ja Joseph Johnson Jr. halusivat luomuksensa olevan kehittyneempi. Ohjelman synnyttämä digitaalinen avatar olisi kuolleen omaisen näköinen ja puhuisi tämän äänellä.

Ohjelmaan syötettäisiin malliksi henkilön puhetta ja tästä saataisiin aikaan äänifontti puhesyntetisoijan käytettäväksi. Valokuvien ja videoiden avulla taas saataisiin rekonstruoitua aidon näköinen kolmiulotteinen kasvojen malli ja liikkeet.

Bottiin ohjelmoitaisiin lisäksi materiaalia kuolleen henkilön sosiaalisen median postauksista, sähköposteista ja muusta henkilökohtaisesta materiaalista, jotta avatar olisi todellisen henkilön oloinen ja persoonallinen.

Ohjelma voisi muodostaa loogisia vastauksia jopa sellaisiin kysymyksiin, joihin vastaamiseen sillä ei olisi paljoakaan tietoa käytettävissään. Tässä auttaisivat tekijöiden mukaan ihmisten yleisiin tottumuksiin perustuvat tietokannat ja psykologinen profilointi.

Tietokoneohjelma pystyisi luomaan hyvin todenmukaisen kuvan ihmisestä, joka myös puhuisi oikean ihmisen äänellä. Kuvituskuva avatarhahmoista. sleepyfellow / Alamy / AOP

Microsoft sai keksinnön patentoitua (siirryt toiseen palveluun), mutta löi sitten jarrua päälle: yhtiö ei aio eettisen osastonsa suosituksesta ainakaan tässä vaiheessa jalostaa ideaa tuotteeksi asti. Useimmille kuluttajillekin sovellus saattaisi olla liikaa.

– Ajatuksen outous kirkastuu, jos jätetään pois teknologinen viehätys. Esimerkiksi: tiedän, että joku henkilö on kuollut, mutta siitä huolimatta saan häneltä kerran kuukaudessa kirjeen. Tietäisin, että se ei ole aito, eli ei ole kuolleen henkilön kirjoittama. Epäilemättä kirjeen pystyisi joku kirjoittamaan, mutta miksi ihmeessä haluaisin saada sellaisen, kysyy filosofian professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta.

Väärinkäytön uhka on todellinen

Keksinnön nostamia visaisia kysymyksiä on monia: minkälaista dataa henkilöstä voisi tallentaa mahdollisesti ikuisiksi ajoiksi, haluaako tallennusta henkilö itse vai joku muu, ja onko tekniikan avulla mahdollista tuottaa ns. syvähuijauksia esimerkiksi rikollisten tai kansalaisiaan sortavien hallitusten käyttöön?

Keinotekoiset ihmisluomukset olisivat vääriin käsiin joutuessaan suuri uhka internetissä. Kuvituskuva. Simone Brandt / imageBROKER / Shutterstock / AOP

– Tulee mieleen, että tässä yhdistyy kolme asiaa, jotka kaikki ovat kysymyksiä herättäviä: miten suhtaudutaan kuolemaan, miten uudenlainen tekniikka on viehätyksineen yksi aspekti suhteessa kuolleisiin ja miten jotkut teknologiat mahdollistavat epäaidon, harhaanjohtavan kommunikaation, professori Laitinen pohtii.

Harhaanjohtavuushuoli on Laitisen mielestä keskeinen.

– Kun henkilö tietää, että kyse on simulaatiosta, silloin se on vain outoa, mutta jos kyseessä on vaikkapa muistisairas henkilö, joka ei pysty ymmärtämään, että kyseessä on simulaatio, niin silloin ilmiö voidaan melko helposti tai yksimielisesti eettisesti tuomita.

Nykyteknologia alkaa Laitisen mukaan olla jo tasolla, jossa koneen kommunikaatio vaikuttaa geneeriseltä ihmiseltä, mutta on lisähaaste saada kone simuloimaan tiettyä yksilöä.

Muistoja ja lohdutusta

Esimerkiksi edesmenneen läheisen ihmisen naurun kuuleminen saattaa lohduttaa kaipaavia. Tärkeää on kuitenkin muistaa, onko syntyvä rekonstruktio tarkoitettu jäljittelemään kohdettaan vai toimiiko se vain muistuttajana?

Yhdysvalloissa on useita yrityksiä, joissa samankaltaista ideaa haudotaan. Esimerkiksi Hereafter.AI ja Terasem Foundation muistuttavat, että ihmiset muistelevat menehtyneitä rakkaitaan kuitenkin aina jollain tavalla, esimerkiksi tallennettua puhetta kuuntelemalla tai kirjeitä lukemalla, miksei siis avatarin avulla?

Meillä on nykytekniikan ansiosta paljon tapoja muistella edesmenneitä ihmisiä. Kuvituskuva. Rawpixel Ltd / Alamy / AOP

Elävien ihmisten suhdetta kuolleisiin on meillä Suomessa pohtinut mm. teologian tohtori Markku Siltala.

– Psykoterapeuttina ja pappina käymissäni keskusteluissa surevien kanssa on tullut ilmi, että kuolleista halutaan puhua. Kuolleisiin läheisiin liittyy muistoja, joita halutaan jakaa ja tapahtuneita kohtaamisia mielellään muistellaan, katsellaan valokuvia sekä videoita ja niin edelleen. Muisteluissa ja puhumisissa on mukana sekä kaipausta että myös kiitollisuutta, toteaa Siltala.

Hän ei ota suoraan kantaa jutussa esitettyihin esimerkkeihin kuolleiden rekonstruoinnista, vaan puhuu surun kokemisesta ja vainajien kohtaamisesta väitöskirjaansa nojaten.

Michael Jackson esiintyy edelleen

Kuolleita on aiemminkin ”herätetty henkiin” erityisesti populaarikulttuurissa. Michael Jackson ja Elvis Presley ovat esiintyneet hologrammeina, ja Tähtien sota -elokuvasarjan osassa on kuollut näyttelijä tuotu takaisin rooliinsa digitaalitekniikan avulla.

– Kun selvästi etäännytään läheisestä ihmisestä ja kyseessä on taltio jostakin esiintymistilaisuudesta, ei ilmiö sinänsä enää liity kuolemaan, vaan taltioituihin live-esiintymisiin. Tuntuu, että siinä välittyy jotakin, joka ei ole sama kuin olla paikalla keikalla tai kuulla sama levyltä. Se on oma taiteesta nauttimisen muotonsa, professori Arto Laitinen toteaa.

Michael Jackson, Elvis Presley ja monet muut viihdemaailman tähdet ovat jatkaneet kuolemansa jälkeen keikkailua hologrammeina. Kuvassa Michael Jackson esiityy hologrammina Billboard Awardsissa 2014. Kevin Winter / Billboard Awards 2014 / Getty Images

Edesmenneiden tuttujenkin ihmisten vaiheiden selvittäminen ja lähemmäksi nykyaikaa tuominen kuitenkin kiinnostaa. Sukututkimuksen suosio harrastuksena on ollut jo pitkään kasvussa.

Markkinaraon ovat haistaneet useat sukupuuohjelmia sekä dna-tutkimuksia tuottavat yritykset. Uusinta uutta ovat sukulaisista tehdyt animoidut valokuvat.

Suomessa on noussut myös keskustelua Elina Talvensaaren ohjaamasta Neiti aika -dokumenttielokuvasta, jossa kuolleen naisen elämänvaiheita kerrataan mm. hänen jäämistöstään löytyneiden kirjeiden, valokuvien ja päiväkirjojen avulla. Vastakkain on asetettu kuolleen yksityisyys ja toisaalta tarina ihmiselämän merkityksellisyydestä.

Ihmiset kokevat yhteyttä vainajiin

Piti teknisiä avatareja sitten hyödyllisinä tai ei, sidos elävien ja kuolleiden välillä vaikuttaa hyvin vahvalta ja ihmisillä on hyvin todentuntuisia kokemuksia jonkinlaisesta yhteydestä vainajiin.

Väitöskirjassaan tohtori Markku Siltala tutki yli 600 kokemuskertomuksen avulla kokemuksia kuolleen läsnäolosta sekä niiden vaikutuksia käsityksiin elämästä ja kuolemasta.

”Kokemuskertomusten valossa kuva vainajasta on erilainen kuin mitä se on hänen eläessään ollut sekä myös muuttuva. Kuolemanjälkeisyydessä kuva vainajasta muotoutuu erilaiseksi kuin mitä se on vainajan eläessä ollut: hyvin usein vainajat ovat ja käyttäytyvät sellaisina kuin he ovat eläessään parhaimmillaan olleet tai sellaisina kuin he olisivat voineet olla. Olemukseltaan vainajat ovat myönteisempiä, valoisampia, iloisempia, kannustavampia ja vähemmän eristäytyviä tai sisäänpäin kääntyneitä kuin eläessään – aivan kuin he olisivat toipuneet elämän jättämistä jäljistä." (Ote Markku Siltalan väitöskirjasta: Jälleenkohtaamisia: vainajakokemukset sekä niiden vaikutukset käsityksiin elämästä ja kuolemasta. 2019, HY)

Siltala arvioi, että kuva kuolleesta muuttuu hiljalleen kuoleman jälkeen elämään jääneiden mielissä.

– Tutkimukseni mukaan kuva kuolleesta rakentuu kolmella tavalla: ensinnä yksilöllisesti kuollutta muisteltaessa ja kaivatessa, toiseksi sosiaalisesti kuolleesta puhuttaessa ja kolmanneksi vuorovaikutuksessa kuolleen kanssa. Tämä vuorovaikutus sisältää läsnäolokokemuksia sekä kuolleelle puhumista, puhelemista arjen tapahtumien keskellä, sanoo Siltala.

Haluatko olla kuolematon?

Mitä asioita kuoleva ihminen sitten haluaa itsestään muistettavan? Onko avatarin luominen vain keino hakea kuolemattomuutta, olkoonkin vain digitaalista?

– Mitä se kertoo meistä, että saattaisimme haluta sellaista? Koska kuolema on pelottava asia, on luontevaa toivoa, että elettäisiin ikuisesti, mutta loppujen lopuksi ei sitä kuitenkaan haluta. Kuolema kuuluu asiaan ja olennaisempaa on elää hyvä, pitkä ja täysi elämä. Kunakin hetkenä kuolema voi olla huonompi vaihtoehto, mutta siitä ei seuraa, että kuolemattomuus olisi hyvä vaihtoehto, Laitinen huomauttaa.

– En usko, että kukaan haluaa itsestään sellaista virtuaaliavataria, josta loppuu välillä virta ja joka pitää buutata. Ne voisivat oikeasti olla aika kammottavia teknologioita.

Onko kyseessä siten vain kuoleman mitätöinti tai karnevalisointi, tai keino käsitellä surua?

– En oikein usko, että ihmiset tällaisia epäaitoja versioita kuitenkaan haluaisivat. Aidon surun kohtaaminen tai sen kanssa eläminen voi olla hyvin henkilökohtaista. Jokin esine, johon liittyy muistoja, voi olla tärkeä. Luulisin, että surun käsittelyyn kuuluu kommunikaation yksipuolisuus: se, että hautakivi ei tekoälyn avustuksella puhu, pohtii Laitinen.

Tieteiskirjallisuudessa on ammoisista ajoista leikitelty ajatuksella, että ihmisen tietoisuuden voisi siirtää koneeseen tai vaikkapa varmuuskopioksi.

– Se on hyvä kirjallisuuden laji: tematisoidaan inhimillisiä vakioita, mutta muutetaan sellainen asia, joka ei olekaan enää vakio. Se on hyvä lukukokemus tai ajattelukokemus. On mielekästä ajatella näitä asioita ilman että suhtautuu siihen muuna kuin tieteiskirjallisuutena, ne ovat ikäänkuin ajatuksia eläville, Laitinen päättää.

