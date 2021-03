Näin sujuu arki koronapotilaiden teho-osastolla – hoitaja: "Kyllähän tässä kuuma tulee"

Meilahden 15-kerroksisen Hiltonin eli HUSin tornisairaalan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee koronapotilaiden teho-osasto.

HUS ei päästä toimittajia osastolle, joten sairaanhoitaja Tuukka Tikka saapuu radiohaastatteluun kertomaan 11,5-tuntisen yövuoronsa tapahtumia pääsisäänkäynnin eteen.

– Melko rauhallinen yö, perustehohoitotyötä. Tänä yönä kukaan vakavasti sairastunut ei menehtynyt, sanoo Tikka.

Meilahden 20-paikkaisella koronateholla on tällä hetkellä hoidossa kymmenkunta potilasta. Useat heistä on nukutettu. Osan hengittämistä tuetaan hengityskonehoidolla. Potilaiden tilaa valvotaan jatkuvasti monitoreiden kautta.

Tehohoitaja asentohoitaa potilaita keuhkojen toiminnan parantamiseksi ja painehaavaumien ehkäisemiseksi.

– Yöllä koronapotilaita käännetään kyljeltä toiselle, ettei tulisi makuuhaavoja. Tehtäviin kuuluu myös lääkkeiden ja tipan annostelu sekä hengitysteiden puhdistaminen limasta, Tikka kertoo.

Kello on puoli yhdeksän ja ihmiset aloittelevat päiväänsä ja työviikkoaan kahvikupin ääressä. Miten aamu alkaa koronapotilaiden teho-osastolla?

Osastolla käydään potilaiden vointi läpi työvuorojen vaihtuessa ja röntgen tulee ottamaan kuvia.

– Hoitajat ehtivät pitää taukonsa ja juoda aamukahvinsa kiireestä huolimatta. Potilaista itsenäiseen aamupalasta nauttimiseen ei kykene tällä hetkellä kukaan.

Päivä jatkuu koronateholla lääkärien kierrolla ja erilaisilla tutkimuksilla.

Koronateholla turvallisempaa kuin Helsingin keskustassa, uskoo sairaanhoitaja Tikka

Tikka on rokotettu, kuten muutkin koronapotilaita hoitavat HUSin työntekijät, eikä hän pelkää viruksen tarttuvan häneen töissä.

– Ajattelen, että olen paremmassa suojassa työpaikalla kuin esimerkiksi keskustassa ihmisten ympäröimänä, hän sanoo.

Tikan luottamus työpaikan turvallisuuteen perustuu raskaaseen suojavarustukseen. Se koostuu FFP2- tai FFP3-tasoisesta maskista, suojalaseista, suojamyssystä ja nilkkoihin asti ulottuvasta suojatakista.

– Kyllähän siinä kuuma tulee. Se on koronapotilaiden hoidossa raskain osuus. Aina kun ollaan potilastiloissa meillä on suojavarusteet päällä.

Raskasta koronateholla työskentelyssä on myös potilaiden menehtyminen. Vaikka suuri osa potilaista toipuu, Meilahdessa kuolee ihmisiä koronavirukseen lähes viikoittain. Menetyksistä keskustellaan osastolla.

– Käymme mieltä painavia potilastapauksia tarvittaessa kollegoiden ja lääkäreiden kanssa läpi. On sellaisia tapauksia, joita en haluaisi muistaa, mutta kun on tämän ammatin valinnut, se on kestettävä, Tikka toteaa.

Brittivariantti lisännyt potilaiden määrää

Tehohoitopotilaiden määrä HUS-alueella on kasvussa. Tilanne muuttui Meilahden sairaalan koronapotilaiden teho-osaston ylilääkäri Minna Tallgrenin mukaan 2-3 viikkoa sitten.

– Aiemmin saattoi olla päiviä, ettei tullut yhtään koronapotilasta. Viime viikot heitä on tullut 3-6 päivässä, hän kertoo.

Tallgrenin mukaan HUSissa ollaan varmoja siitä, että potilaiden määrän lisääntyminen johtuu brittivariantin yleistymisestä.

– Brittivarianttia näyttää olevan valtaosa tartunnoista ja muutos potilasmäärässä ajoittuu saamaan aikaan, kun se alkoi yleistyä.

Potilaiden oireet eivät ole muuttuneet, mutta sairaalahoitoa vaativissa potilaissa on aiempaa enemmän nuoria henkilöitä.

– Tätä on nähty vasta kuukausi, joten lopullisesti on vaikea sanoa, onko kyse varmasta trendistä vai sattumasta, sanoo ylilääkäri Tallgren.

Brittivariantin on arvioitu aiheuttavan kuolemantapauksia jopa 30 prosenttia enemmän, mutta Suomessa siitä ei ole vielä näyttöä.

– Se on mahdollista, mutta vielä ei osata sanoa. Kuolemia ei ole ollut toistaiseksi selvästi aiempaa enemmän, Tallgren kertoo.

Kasvavaan potilasmäärään valmistaudutaan HUSissa lisäämällä tehohoitopaikkoja. Niitä on tulossa lähiviikkoina Jorviin ja Kirurgiseen sairaalaan. Ylilääkäri Tallgrenin mukaan Kirurgisen koronateho otetaan käyttöön parin viikon päästä.

Tosin jos THL:n kaikkein pahimmat ennusteet 11 000 päivittäisestä tartunnasta huhtikuussa toteutuvat, tehohoitopaikkoja ei riitä kaikille.

Tallgrenin mukaan tällä hetkellä lasketaan, että noin joka viides sairaalaan päätyvä vaatii tehohoitoa. Tilanteen pahentuessa odotetaan, että suhde suurenee niin, että joka kolmas saattaa päätyä tehohoitoon.

– Meillä on suunnitelmat että jopa 100 tehohoitopotilasta pystytään hoitamaan samanaikaisesti, mutta jos 11 000 on sairaana samaan aikaan, oltaisiin pulassa. Luotamme suomalaisiin, että he noudattavat rajoituksia, eikä tähän jouduta, uskoo ylilääkäri Tallgren.

